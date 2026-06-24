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Νεκρή εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής 21 Ιουνίου μια 18χρονη από την Ολλανδία μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμενε στην πόλη της Κω.

Την άτυχη κοπέλα βρήκε η 19χρονη συγκάτοικός της, επίσης υπήκοος Ολλανδίας, η οποία ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, ωστόσο οι διασώστες που έφτασαν διαπίστωσαν ότι η νεαρή γυναίκα είχε ήδη καταλήξει.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του kosnews24.gr, οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Παράλληλα, έχει δοθεί εντολή να πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της 18χρονης.