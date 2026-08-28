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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (28/8) σε δασική έκταση στα Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής, του δήμου Αριστοτέλη, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο της Πυροσβεστικής.

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#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2026

Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.