Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (28/8) σε δασική έκταση στα Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής, του δήμου Αριστοτέλη, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο της Πυροσβεστικής.
Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.