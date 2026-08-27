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Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Χρυσόκαστρο Καβάλας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της φωτιάς περίπου στις 16:15.

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Για την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου κινητοποιήθηκαν συνολικά 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις από αέρος.

Σημαντική είναι και η συνδρομή του Δήμου Παγγαίου, ο οποίος ενισχύει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων διαθέτοντας υδροφόρα οχήματα.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Για τον σκοπό αυτό έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας, το οποίο αναμένεται να εξετάσει τα αίτια της φωτιάς.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο Καβάλας. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2026