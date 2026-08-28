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Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού που είναι ορατή από μακριά.

Η λειτουργία της γραμμής Metropolitan του μετρό ανεστάλη πλήρως, ενώ διακόπηκαν και τα δρομολόγια στη γραμμή Jubilee μεταξύ των σταθμών Willesden Green και Wembley Park.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε περισσότερες από εβδομήντα κλήσεις για το περιστατικό, το οποίο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των πολιτών σε όλη την περιοχή.

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Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε βιομηχανική περιοχή στο βορειοδυτικό Λονδίνο, κοντά στο στάδιο Γουέμπλεϊ, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Εξαιτίας της φωτιάς ανεστάλη η λειτουργία ολόκληρης της γραμμής Metropolitan του μετρό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου (LFB), συνολικά 125 πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στη Hannah Close, στην περιοχή Neasden. Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί 20 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ η Υπηρεσία ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 11:30 τοπική ώρα.

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Οι πυκνοί καπνοί από τη φωτιά είναι ορατοί ακόμη και από το κέντρο του Λονδίνου, το οποίο απέχει περίπου 14,5 χιλιόμετρα από το σημείο της πυρκαγιάς. Λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού, οι κάτοικοι της περιοχής έχουν κληθεί να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες των κατοικιών τους.

Παράλληλα, σημαντικές είναι οι επιπτώσεις και στις συγκοινωνίες. Η Υπηρεσία Μεταφορών του Λονδίνου (TfL) ανακοίνωσε ότι η λειτουργία ολόκληρης της γραμμής Metropolitan έχει ανασταλεί εξαιτίας της πυρκαγιάς. Στη γραμμή Jubilee, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο τμήμα μεταξύ Willesden Green και Wembley Park.

A major fire has broken out at an industrial site near Wembley stadium in north London.



Twenty fire engines and 125 firefighters are battling the blaze on Hannah Close, Neasden, at what is believed to be an Amazon warehouse pic.twitter.com/STSDv2FinJ — T_CAS videos (@tecas2000) August 28, 2026

A huge fire has broken out on an industrial estate in Neasden, sending smoke across the London skyline.



Around 125 firefighters and 20 engines are tackling the blaze on Hannah Close, less than a mile from Wembley Stadium, with crews from Wembley, Park Royal, Willesden and… pic.twitter.com/dMHz1yQtyb — UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) August 28, 2026

Εκπρόσωπος της TfL δήλωσε ότι η Υπηρεσία βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την Πυροσβεστική του Λονδίνου, προκειμένου να καθοριστεί ποια δρομολόγια μπορούν να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια τόσο για το επιβατικό κοινό όσο και για το προσωπικό.

Την ίδια ώρα, η LFB έχει δεχθεί περισσότερες από 70 κλήσεις από πολίτες σχετικά με την πυρκαγιά, γεγονός που αποτυπώνει την έκταση του περιστατικού και την ένταση του καπνού που έχει προκαλέσει.

Με πληροφορίες από The Independent