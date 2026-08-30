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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας, σήμερα 30 Αυγούστου 2026, περίπου στις 17:00.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, εεπιχειρούν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ με 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Η περιοχή είναι η ιδιαίτερα δύσβατη και αποτελείται τόσο από ελαιόδεντρα, όσο και από άλλα δέντρα και θάμνους.

Στην περιοχή πνεύουν μέτριοι προς ισχυροί άνεμοι, ενώ μέχρι στιγμής η φωτιά δεν έχει πλησιάσει σε κατοικημένες περιοχές.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα της Κυριακής (30/8/26).

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος στη νήσο Κέρκυρα. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 15ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 6 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2026