Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας, σήμερα 30 Αυγούστου 2026, περίπου στις 17:00.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, εεπιχειρούν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ με 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Η περιοχή είναι η ιδιαίτερα δύσβατη και αποτελείται τόσο από ελαιόδεντρα, όσο και από άλλα δέντρα και θάμνους.
Στην περιοχή πνεύουν μέτριοι προς ισχυροί άνεμοι, ενώ μέχρι στιγμής η φωτιά δεν έχει πλησιάσει σε κατοικημένες περιοχές.
Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα της Κυριακής (30/8/26).
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος στη νήσο Κέρκυρα. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 15ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 6 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2026