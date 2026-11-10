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Ο ασθενής παραμένει διασωληνωμένος και σε καταστολή, καθώς το μεγάλο υποσκληρίδιο αιμάτωμα καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση αυτή τη στιγμή.

Οι θεράποντες ιατροί προχωρούν σταδιακά σε μείωση της φαρμακευτικής αγωγής, προκειμένου να αξιολογήσουν τη νευρολογική εικόνα και τις αντιδράσεις του ηθοποιού.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή, με τους γιατρούς να επισημαίνουν ότι η ζωή του διατρέχει άμεσο κίνδυνο.

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Υπό καταστολή και σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής νοσηλεύεται ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, σύμφωνα με τον θεράποντα γιατρό του.

Ο 97χρονος ηθοποιός τραυματίστηκε στο κεφάλι έπειτα από πτώση στο σπίτι του, όπως έγινε γνωστό μέσα από την εκπομπή «Πρωινό» την Τρίτη 10 Νοεμβρίου. Ο πνευμονολόγος Στρατής Ανδρέας επιβεβαίωσε την είδηση, περιγράφοντας την πορεία της νοσηλείας του. Αρχικά, ο ηθοποιός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στους Αγίους Αναργύρους, όπου κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του. Ακολούθως, μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Βουγιουκλάκειου.

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«Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είχε πέσει και είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς»

Ο γιατρός του Δημήτρη Καλλιβωκά περιέγραψε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή, αναφέροντας: «Αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένος, σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής και υπό καταστολή, σε βαριά κλινική κατάσταση. Σταδιακά γίνονται προσπάθειες να γίνει μείωση των κατασταλτικών φαρμάκων για να κάνουμε τις πρώτες νευρολογικές εκτιμήσεις και να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις που θα έχει ο κύριος Καλλιβωκάς».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, εξηγώντας ότι ο ηθοποιός είχε αρχικά διαγνωστεί με υποσκληρίδιο αιμάτωμα και είχε λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Γεννηματάς. Ωστόσο, ακολούθησε νέα επιδείνωση, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί λιπόθυμος στο σπίτι του και να μεταφερθεί εκ νέου σε νοσοκομείο. Όπως διευκρίνισε ο γιατρός: «Ο κύριος Καλλιβωκάς είχε πέσει και είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου είχε διαγνωστεί με ένα υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Πήρε εξιτήριο από το Γεννηματάς και μετά προσήλθε στους Αγίους Αναργύρους και διασωληνώθηκε και ήρθε στην κλινική μας. Προφανώς οι συνάδελφοι έκριναν την κατάστασή του σταθερή για να πάρει εξιτήριο. Προφανώς λιποθύμησε και βρέθηκε λιπόθυμος στο σπίτι του, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς πόση ώρα ήταν λιπόθυμος. Σε εμάς ήρθε διασωληνωμένος στις 4 Νοεμβρίου».

Κλείνοντας, ο Στρατής Ανδρέας υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, επισημαίνοντας ότι η ζωή του 97χρονου ηθοποιού βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Παράλληλα, σημείωσε ότι το μέγεθος του αιματώματος δυσχεραίνει την αντιμετώπιση, ενώ προς το παρόν δεν είναι εφικτή κάποια χειρουργική παρέμβαση.

«Η κατάστασή του είναι πάρα πολύ σοβαρή και κινδυνεύει άμεσα η ζωή του. Η ηλικία παίζει ρόλο αλλά δεν είναι το προέχον ζήτημα η ηλικία. Το αιμάτωμα είναι μεγάλο και προσπαθούμε με φαρμακευτική αγωγή να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορεί να γίνει κάποια χειρουργική επέμβαση», ανέφερε.