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Στο νοσοκομείο Σερρών μεταφέρθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (29/10) δύο γυναίκες, έπειτα από πτώση ανελκυστήρα σε κατάστημα με εποχιακά είδη στην πόλη των Σερρών.

Σύμφωνα με το thestival.gr, μέσα στον ανελκυστήρα βρίσκονταν η 56χρονη ιδιοκτήτρια του καταστήματος και μία 29χρονη γυναίκα.

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Ο ανελκυστήρας χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά από το προσωπικό της επιχείρησης για τη μετακίνηση από το υπόγειο στο ισόγειο.

Οι δύο γυναίκες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Σερρών, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.