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Η διαδικασία απογραφής είναι δωρεάν, ωστόσο οι ιδιοκτήτες ανησυχούν για το κόστος των πιστοποιήσεων και των αναγκαίων τεχνικών αναβαθμίσεων στις παλαιότερες εγκαταστάσεις.

Η Πολιτεία προειδοποιεί ότι μετά την καταληκτική ημερομηνία θα επιβληθούν πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ για όσους δεν έχουν συμμορφωθεί με τη νομοθεσία.

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Πυρετός επικρατεί τις τελευταίες εβδομάδες στις πολυκατοικίες όλης της χώρας, καθώς η λήξη της προθεσμίας για την απογραφή των ανελκυστήρων έχει φέρει το θέμα στο επίκεντρο των γενικών συνελεύσεων. Διαχειριστές και συνιδιοκτήτες καλούνται να λάβουν αποφάσεις που δεν αφορούν μόνο τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, αλλά και το κόστος που ενδέχεται να προκύψει από ελέγχους, πιστοποιήσεις και πιθανές αναβαθμίσεις παλαιών εγκαταστάσεων.

Λήγει η προθεσμία

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Από τη μία πλευρά βρίσκονται όσοι θεωρούν ότι η ασφάλεια των χρηστών και ο έλεγχος από την Πολιτεία είναι αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες. Από την άλλη, αρκετοί ιδιοκτήτες εμφανίζονται απρόθυμοι να επωμιστούν νέα οικονομικά βάρη σε μια περίοδο αυξημένων εξόδων, με αποτέλεσμα το ζήτημα να προκαλεί έντονες αντιπαραθέσεις σε πολλές πολυκατοικίες.

Η αντίστροφη μέτρηση για την απογραφή των ανελκυστήρων στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2026, με το υπουργείο Ανάπτυξης να ξεκαθαρίζει ότι η δυνατότητα παράτασης έχει ήδη εξαντληθεί και ότι δεν προβλέπεται νέα παράταση με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως αν βρίσκονται σε πολυκατοικίες, επαγγελματικά κτίρια, ξενοδοχεία ή άλλες εγκαταστάσεις και ακόμη κι αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωριστεί σε παλαιότερα μητρώα.

Κόστος και πρόστιμα στο… ρετιρέ!

Παρότι η ίδια η διαδικασία της απογραφής είναι δωρεάν και ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά σε λίγα λεπτά, οι ανησυχίες των ιδιοκτητών επικεντρώνονται κυρίως στο επόμενο στάδιο. Η πιστοποίηση ενός ανελκυστήρα μπορεί να κοστίσει περίπου 150 έως 200 ευρώ, ενώ τυχόν επανέλεγχοι και κυρίως οι απαιτούμενες αναβαθμίσεις σε παλαιότερες εγκαταστάσεις μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το συνολικό κόστος, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά ακόμη και τις 5.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, η Πολιτεία προειδοποιεί ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας θα οργανωθεί το πλαίσιο των ελέγχων, με στόχο την προστασία των χρηστών και την εφαρμογή της νομοθεσίας. Οι κυρώσεις για όσους δεν προχωρήσουν στην απογραφή προβλέπουν πρόστιμα που ξεκινούν από 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας και φτάνουν έως 5.000 ευρώ για εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν το ευρύ κοινό.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έχουν ήδη απογραφεί περισσότεροι από 286.000 ανελκυστήρες, όταν οι εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ κάνουν λόγο για περίπου 310.000 εγκατεστημένους ανελκυστήρες στη χώρα. Ωστόσο, χιλιάδες παραμένουν ακόμη εκτός μητρώου, γεγονός που εξηγεί την κινητικότητα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες σε διαχειριστές, ιδιοκτήτες και εταιρείες συντήρησης.