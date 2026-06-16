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Λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία της 30ής Ιουνίου για την υποχρεωτική απογραφή των ασανσέρ στο ψηφιακό Μητρώο Ανελκυστήρων, οι ιδιοκτήτες ακινήτων ετοιμάζονται να θέσουν ξανά θέμα παράτασης. Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, την Πέμπτη 18 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί συνάντηση της ΠΟΜΙΔΑ με τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Δημήτρη Αναγνώπουλο, στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με αντικείμενο την παράταση της διαδικασίας.

Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε στη HuffPost από τον πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτο Παραδιά, ο οποίος ανέφερε ότι στη συνάντηση θα τεθεί επισήμως το αίτημα να δοθεί νέος χρόνος στους ιδιοκτήτες, στους διαχειριστές πολυκατοικιών, αλλά και στους συντηρητές ανελκυστήρων, ώστε να ολοκληρωθεί η απογραφή.

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Το θέμα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες κτίρια σε όλη τη χώρα. Πολυκατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα, δημόσια κτίρια, νοσοκομεία, υπηρεσίες, εμπορικοί χώροι και εγκαταστάσεις μεγάλης επισκεψιμότητας καλούνται να δηλώσουν τους ανελκυστήρες τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Ανελκυστήρων.

Η απογραφή δεν είναι τεχνικός έλεγχος. Είναι η πρώτη επίσημη προσπάθεια να αποκτήσει κάθε ασανσέρ στη χώρα τη δική του «ταυτότητα», ώστε το κράτος να γνωρίζει πού βρίσκεται, σε ποιο κτίριο λειτουργεί, ποιος είναι ο υπεύθυνος διαχειριστής ή ιδιοκτήτης και ποιος εμφανίζεται ως συντηρητής.

Το πρόβλημα, όμως, είναι η συμμετοχή. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, μέχρι στιγμής έχουν περάσει στην πλατφόρμα περίπου 288.000 ανελκυστήρες. Ο αριθμός απέχει πολύ από τις εκτιμήσεις για το σύνολο των ασανσέρ που λειτουργούν στην Ελλάδα, οι οποίες ανεβάζουν τον πραγματικό αριθμό σε πολύ υψηλότερα επίπεδα.

Η χαμηλή ανταπόκριση είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο η ΠΟΜΙΔΑ επανέρχεται στο αίτημα παράτασης. Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς ακινήτων, πολλοί διαχειριστές πολυκατοικιών δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στη διαδικασία, είτε λόγω άγνοιας είτε λόγω αδυναμίας συνεννόησης με τους συνιδιοκτήτες είτε επειδή περιμένουν να αναλάβει ο συντηρητής του ασανσέρ την καταχώριση.

Η διαδικασία αφορά όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, την τεχνική τους κατάσταση ή το αν διαθέτουν προηγούμενη πιστοποίηση. Υπόχρεοι είναι οι ιδιοκτήτες, οι διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των κτιρίων, ενώ η δήλωση μπορεί να γίνει και από τον υπεύθυνο συντηρητή ή εγκαταστάτη.

Το ζήτημα δεν είναι τυπικό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η μη απογραφή μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα ανά ανελκυστήρα. Το πρόστιμο φτάνει τα 1.000 ευρώ για ασανσέρ σε κτίρια κατοικίας, τα 2.500 ευρώ για κτίρια επαγγελματικής ή μικτής χρήσης και τα 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό.

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Αυτό σημαίνει ότι το κόστος της αδράνειας μπορεί να γίνει ιδιαίτερα βαρύ, ειδικά για πολυκατοικίες με περισσότερα από ένα ασανσέρ, επαγγελματικά ακίνητα, δημόσιες εγκαταστάσεις και χώρους αυξημένης επισκεψιμότητας.

Η συνάντηση της Πέμπτης αποκτά, έτσι, ιδιαίτερη σημασία. Η ΠΟΜΙΔΑ θα επιχειρήσει να πείσει ότι χωρίς νέο χρονικό περιθώριο η απογραφή θα μείνει ημιτελής, με αποτέλεσμα το κράτος να μην αποκτήσει την πλήρη εικόνα που επιδιώκει για τους ανελκυστήρες της χώρας.

Υπάρχει, πάντως, και ένα κρίσιμο θεσμικό ζήτημα. Η προηγούμενη παράταση έχει ήδη δοθεί, ενώ το ισχύον πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένους περιορισμούς ως προς την παράταση της διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι μια νέα παράταση δεν είναι απλή διοικητική απόφαση, αλλά ενδέχεται να απαιτήσει νέα νομοθετική ή κανονιστική παρέμβαση.

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Σε κάθε περίπτωση, το θέμα των ασανσέρ επιστρέφει στην πρώτη γραμμή, όχι μόνο ως ζήτημα γραφειοκρατίας, αλλά και ως ζήτημα ασφάλειας, ευθύνης και καθημερινότητας. Γιατί πίσω από κάθε ανελκυστήρα που δεν έχει απογραφεί, υπάρχει ένα κτίριο, ένας διαχειριστής, ένας ιδιοκτήτης και χιλιάδες πολίτες που τον χρησιμοποιούν καθημερινά.

