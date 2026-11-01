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Στο νοσοκομείο διακομίστηκε εσπευσμένα ο σκηνοθέτης και παραγωγός του Χόλιγουντ, Μάικλ Μαν, ο οποίος αυτοπυροβολήθηκε κατά λάθος στο πόδι.

Ατύχημα για τον Μάικλ Μαν

Σύμφωνα με το TMZ, ο 83χρονος σκηνοθέτης φέρεται να προσπαθούσε να βάλει το όπλο του στη θήκη του ενώ βρισκόταν σε σκοπευτήριο, όταν αυτό εκπυρσοκρότησε και τον τραυμάτισε.

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Michael Mann Accidentally Shoots Himself in Leg at Los Angeles Gun Range https://t.co/SXtJVn5ley — TMZ (@TMZ) November 1, 2026

Στη συνέχεια, διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε τοπικό νοσοκομείο, ενώ στο σημείο βρίσκονταν η Αστυνομία και η Πυροσβεστική του Λος Άντζελες.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε το συμβάν στο TMZ και τόνισε ότι ο Μάικλ Μαν δεν είχε σκοπό να αυτοτραυματιστεί, καθώς ο αυτοπυροβολισμός ήταν ατύχημα.

Ο Μάικλ Μαν θεωρείται ως ένας από τους πιο επιδραστικούς σκηνοθέτες του σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου. Είναι γνωστός για τις εξής ταινίες: The Thief (1981), Manhunter (1986), The Last of the Mohicans (1992), Heat (1995), The Insider (1999), Ali (2001), Collateral (2004), Miami Vice (2006), Public Enemies (2009), and Ferrari (2023).