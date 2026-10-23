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Ο υπουργός υποβλήθηκε σε πλήρη καρδιολογικό έλεγχο και στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της κατάστασης της υγείας του, ο κ.

Κώτσηρας έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

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Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το απόγευμα της Πέμπτης ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, έπειτα από εμφάνιση προκάρδιου άλγους, δηλαδή πόνου στην περιοχή του θώρακα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο κ. Κώτσηρας υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, καθώς και σε πλήρη καρδιολογικό έλεγχο στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Ιπποκρατείου, νοσοκομείου του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Αθήνα. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, έλαβε εξιτήριο.

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Τι είναι το προκάρδιο άλγος

Το προκάρδιο άλγος είναι ο ιατρικός όρος που περιγράφει τον πόνο ή τη δυσφορία στην περιοχή του θώρακα, συνήθως πίσω από το στέρνο ή στην αριστερή πλευρά, κοντά στην καρδιά. Μπορεί να εκδηλωθεί ως αίσθημα πίεσης, βάρους, καύσου ή σφιξίματος.

Ο πόνος στο στήθος δεν συνδέεται αποκλειστικά με καρδιολογικά προβλήματα. Μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικές καταστάσεις, από λιγότερο σοβαρές αιτίες έως παθήσεις που απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση. Για τον λόγο αυτό, η ένταση, η διάρκεια, η εντόπιση και τα συνοδά συμπτώματα έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Πώς εκδηλώνεται ο πόνος στο στήθος

Όταν ο πόνος έχει καρδιολογική αιτία, μπορεί να εμφανίζεται στο κέντρο του θώρακα και να περιγράφεται ως πίεση, βάρος, «σφίξιμο» ή κάψιμο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επεκτείνεται προς το ένα ή και τα δύο χέρια, τον λαιμό, τη γνάθο, τους ώμους ή την πλάτη.

Τα χαρακτηριστικά του πόνου διαφέρουν ανάλογα με την αιτία. Για παράδειγμα, στη στηθάγχη η ενόχληση μπορεί να εμφανίζεται κατά τη σωματική προσπάθεια ή σε συνθήκες έντονου στρες και να υποχωρεί με την ανάπαυση. Ωστόσο, καρδιακός πόνος μπορεί να παρουσιαστεί και σε κατάσταση ηρεμίας, επομένως δεν πρέπει να αγνοείται όταν εμφανίζεται ξαφνικά ή είναι ασυνήθιστος.

Ποιες είναι οι πιθανές αιτίες

Στις καρδιολογικές αιτίες του θωρακικού πόνου περιλαμβάνονται η στηθάγχη, το έμφραγμα του μυοκαρδίου, η περικαρδίτιδα, η μυοκαρδίτιδα και ορισμένες αρρυθμίες.

Υπάρχουν, ωστόσο, και μη καρδιακές αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν παρόμοια συμπτώματα. Σε αυτές συγκαταλέγονται η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, τα μυοσκελετικά προβλήματα και η πνευμονική εμβολή. Παράλληλα, το έντονο άγχος και οι κρίσεις πανικού είναι δυνατόν να συνοδεύονται από πόνο ή σφίξιμο στο στήθος.

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Η εμφάνιση του πόνου από μόνη της δεν αρκεί για να προσδιοριστεί η αιτία του. Η ιατρική αξιολόγηση είναι εκείνη που μπορεί να συμβάλει στη διάκριση μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων.

Ποια συμπτώματα χρειάζονται άμεση προσοχή

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν ο πόνος στο στήθος συνοδεύεται από δύσπνοια, ζάλη, κρύο ιδρώτα ή ναυτία. Επίσης, αν ο πόνος είναι έντονος, εμφανίζεται ξαφνικά, επιμένει ή επεκτείνεται προς τα χέρια, τη γνάθο ή την πλάτη, μπορεί να αποτελεί ένδειξη επείγουσας κατάστασης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται άμεση ιατρική βοήθεια. Δεν είναι ασφαλές να αποδίδεται ο πόνος στο άγχος ή σε κάποια άλλη λιγότερο σοβαρή αιτία χωρίς αξιολόγηση από επαγγελματία υγείας.

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