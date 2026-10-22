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Εξιτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών αναμένεται να λάβει μέσα στις επόμενες ώρες ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο έπειτα από έντονη αδιαθεσία και πόνο στο στήθος που αισθάνθηκε ενώ βρισκόταν στη Βουλή.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Ο 42χρονος αναπληρωτής υπουργός, μόλις αισθάνθηκε τις ενοχλήσεις, απευθύνθηκε στο ιατρείο της Βουλής, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

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Ακολούθως, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο έφτασε στο Κοινοβούλιο για την άμεση μεταφορά του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε καρδιολογικό έλεγχο.

Καθαρή η στεφανιογραφία – Καθησυχαστικά τα αποτελέσματα

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του νοσοκομείου, ο Γιώργος Κώτσηρας εισήχθη στις 17:00 στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, εξαιτίας επεισοδίου προκάρδιου άλγους, δηλαδή πόνου στην περιοχή του θώρακα.

Οι θεράποντες ιατροί προχώρησαν άμεσα σε στεφανιογραφικό έλεγχο, προκειμένου να διερευνήσουν τα αίτια της ενόχλησης.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης ήταν φυσιολογικά, γεγονός που επέτρεψε στους γιατρούς να προγραμματίσουν την έξοδό του από το νοσοκομείο, μόλις ολοκληρωθεί και ο συμπληρωματικός ιατρικός έλεγχος.

Η επίσημη ανακοίνωση του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση του Ιπποκρατείου αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 17:00, εισήχθη στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Γιώργος Κώτσηρας, λόγω επεισοδίου προκάρδιου άλγους.

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Υπεβλήθη άμεσα σε στεφανιογραφικό έλεγχο που ανέδειξε φυσιολογικά ευρήματα.

Με την ολοκλήρωση του συμπληρωματικού ελέγχου προγραμματίζεται η έξοδός του από το νοσοκομείο τις επόμενες ώρες».

Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει ότι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των εξετάσεων είναι καθησυχαστικά και ότι, εφόσον ολοκληρωθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος χωρίς νεότερα ευρήματα, ο αναπληρωτής υπουργός αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στο σπίτι του.

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