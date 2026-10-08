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Πρόκειται για την 30ή εκτέλεση στις ΗΠΑ για το 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε παρά τις προσπάθειες των δικηγόρων του να αναστείλουν τη διαδικασία λόγω νοητικής αναπηρίας.

Λίγο πριν από το τέλος του, ο Χάουαρντ ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και εξέφρασε την επιθυμία του να βρει εσωτερική γαλήνη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την τελευταία προσφυγή της υπεράσπισης, η οποία αμφισβητούσε την ποιότητα των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στις εκτελέσεις του Τέξας.

Η εκτέλεση έλαβε χώρα μία εβδομάδα μετά την αποτυχημένη προσπάθεια επιβολής της θανατικής ποινής στην Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε της χορήγησης πεντοβαρβιτάλης στο Τενεσί.

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Ο Τζαμάλ Χάουαρντ, 46 ετών, εκτελέστηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Τέξας με θανατηφόρα ένεση, μία εβδομάδα μετά την αποτυχημένη διαδικασία εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί. Πρόκειται για την 30ή εκτέλεση στις ΗΠΑ από την αρχή του 2026.

Ο Χάουαρντ ανακηρύχθηκε νεκρός στις 20:03 τοπική ώρα, δηλαδή στις 04:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης ώρα Ελλάδας, 19 λεπτά μετά τη χορήγηση πεντοβαρβιτάλης στις φυλακές του Χάντσβιλ.

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Ο 46χρονος είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της 42χρονης Βίκι Σουάρταουτ, υπαλλήλου καταστήματος στο Σίλσμπι του Τέξας, κατά τη διάρκεια ληστείας το 2000. Η επίθεση είχε καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας.

Ο Χάουαρντ ήταν τότε 20 ετών. Πυροβόλησε τη γυναίκα μία φορά στο στήθος και έφυγε από το κατάστημα έχοντας αρπάξει 114 δολάρια και μία κούτα τσιγάρα.

«Ελπίζω κάποια μέρα να με συγχωρήσετε»

Λίγο πριν από την εκτέλεσή του, ο Χάουαρντ απευθύνθηκε στους συγγενείς του θύματος που παρακολουθούσαν τη διαδικασία.

«Εύχομαι να δεχτείτε τη συγγνώμη μου και ελπίζω να με συγχωρήσετε», είπε. «Λυπάμαι για όσα συνέβησαν. Εύχομαι κάποια μέρα να μπορέσετε να με συγχωρήσετε».

Παράλληλα, ευχαρίστησε την οικογένεια και τους φίλους του, λέγοντας ότι βρισκόταν «σε καλή ψυχική κατάσταση για να βρει γαλήνη και τον Κύριο». Ολοκλήρωσε το τελευταίο του μήνυμα λέγοντας: «Απολαύστε τη ζωή και ειρήνη σε όλους».

Μετά τη χορήγηση της πεντοβαρβιτάλης, πήρε μερικές αναπνοές και έκανε έναν έντονο αναστεναγμό. Στη συνέχεια ακούστηκαν ήχοι που έμοιαζαν με ροχαλητό και βήχα, ενώ περίπου 30 δευτερόλεπτα αργότερα σταμάτησε να κινείται.

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Η αδελφή του, η οποία παρακολουθούσε την εκτέλεση από διπλανό χώρο, αναστατώθηκε έντονα και ζήτησε επανειλημμένα να αποχωρήσει.

Jamaal Howard dies by lethal injection in Texas, the first execution following the failed attempt on Christa Pike. – AP https://t.co/HlK83DzByi — AZ Intel (@AZ_Intel_) October 8, 2026

Οι τελευταίες προσφυγές και η υπόθεση της Κρίστα Πάικ

Οι δικηγόροι του Χάουαρντ προσπάθησαν μέχρι την τελευταία στιγμή να αναστείλουν την εκτέλεση, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι ο 46χρονος είχε νοητική αναπηρία. Παράλληλα, έθεσαν ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα των φαρμάκων που χρησιμοποιεί το Τέξας στις εκτελέσεις.

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Στα επιχειρήματά τους επικαλέστηκαν και την υπόθεση της Κρίστα Πάικ. Η Πάικ, στις 30 Σεπτεμβρίου στο Τενεσί, επέζησε παρά τη χορήγηση δύο δόσεων πεντοβαρβιτάλης, σε μια διαδικασία που δεν ολοκληρώθηκε όπως είχε προγραμματιστεί. Οι δικηγόροι της εξακολουθούν να ζητούν στοιχεία σχετικά με όσα συνέβησαν κατά την εκτέλεση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε τελικά, χωρίς να σχολιάσει την απόφασή του, την τελευταία προσφυγή του Χάουαρντ.

Νωρίτερα την Τετάρτη, εκπρόσωπος του σωφρονιστικού συστήματος του Τέξας ανέφερε ότι ο 46χρονος ήταν ιδιαίτερα ομιλητικός κατά τη μεταφορά του στις φυλακές του Χάντσβιλ και συζητούσε με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

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30 εκτελέσεις στις ΗΠΑ μέσα στο 2026

Το Τέξας έχει πραγματοποιήσει έξι εκτελέσεις από την αρχή του έτους, ενώ έχουν προγραμματιστεί ακόμη δύο. Τις περισσότερες εκτελέσεις στις ΗΠΑ το 2026 έχει πραγματοποιήσει η Φλόριντα, με 16.

Στις περισσότερες πολιτείες που εφαρμόζουν τη θανατική ποινή, η θανατηφόρα ένεση παραμένει η βασική μέθοδος εκτέλεσης.

Μετά την αποτυχημένη διαδικασία στην περίπτωση της Κρίστα Πάικ, ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, ανέστειλε τη μοναδική εκτέλεση που παρέμενε προγραμματισμένη για φέτος στην πολιτεία.

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