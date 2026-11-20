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Ο καταδικασμένος για δολοφονία κρατούμενος διαμαρτυρόταν για έντονο πόνο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ζητώντας επανειλημμένα να σταματήσει η ταλαιπωρία του.

Οι αρμόδιες αρχές των φυλακών απέρριψαν τις καταγγελίες περί πόνου, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Η εκπρόσωπος των φυλακών άφησε μάλιστα να εννοηθεί ότι ο κρατούμενος ενδεχομένως να υπερέβαλλε στις αντιδράσεις του κατά την εκτέλεση.

Το περιστατικό αναζωπύρωσε τον προβληματισμό σχετικά με την εφαρμογή της θανατικής ποινής μέσω θανατηφόρας ένεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Για περισσότερο από μία ώρα εξελισσόταν η εκτέλεση του 70χρονου Ρεϊνάλντο Ντένες στο Τέξας, καθώς οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι αντιμετώπισαν επανειλημμένες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν κατάλληλη φλέβα για τη χορήγηση της θανατηφόρας ένεσης. Ο καταδικασμένος για δολοφονία κρατούμενος διαμαρτυρόταν συνεχώς για έντονο πόνο, ζητώντας να σταματήσει η ταλαιπωρία του, την ώρα που οι αρμόδιες αρχές υποστήριζαν ότι η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στις φυλακές του Χάντσβιλ, με τη χρήση πεντοβαρβιτάλης. Ωστόσο, η διαδικασία δεν εξελίχθηκε ομαλά, καθώς χρειάστηκαν αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες μέχρι το προσωπικό να καταφέρει να εξασφαλίσει την απαραίτητη ενδοφλέβια πρόσβαση. Τελικά, οι δύο γραμμές τοποθετήθηκαν στο αριστερό πέλμα και στην αριστερή πλευρά του λαιμού του 70χρονου.

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Λίγο πριν από την έναρξη της διαδικασίας, ο Ντένες ανέφερε ότι αισθανόταν ευλογημένος, καθώς τα τελευταία 30 χρόνια είχε γνωρίσει την αγάπη του Θεού. Στη συνέχεια, απευθύνθηκε στον διευθυντή των φυλακών και του είπε: «Προχώρα, διευθυντά!». Καθώς, όμως, η διαδικασία εξελισσόταν και ο ίδιος υπέφερε από τον πόνο, απηύθυνε μια τελευταία έκκληση: «Πάρε με, Πατέρα. Μη με αφήνεις να υποφέρω έτσι». Αυτά ήταν και τα τελευταία του λόγια.

Η εκτέλεση ολοκληρώθηκε στις 19:07, τοπική ώρα, δηλαδή 63 λεπτά αφότου ο κρατούμενος είχε δεθεί στο φορείο. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 19:08.

Texas execution took over an hour as staff struggled to find vein and inmate moaned in pain https://t.co/4TtHoKQEGq — Ruben Vives (@LATvives) November 20, 2026

Οι αρχές αμφισβητούν ότι ο κρατούμενος υπέφερε κατά την εκτέλεση

Το περιστατικό προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η εκτέλεση, ωστόσο η εκπρόσωπος των φυλακών, Αμάντα Ερνάντες, επέμεινε ότι τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι το προσωπικό χρειάστηκε να επιχειρήσει επανειλημμένα μέχρι να εντοπίσει κατάλληλη φλέβα, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τον ακριβή αριθμό των αποτυχημένων προσπαθειών. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι τα σημεία στα οποία τοποθετήθηκαν τελικά οι βελόνες προβλέπονται από το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται στην πολιτεία του Τέξας.

Η Ερνάντες άφησε, μάλιστα, να εννοηθεί ότι ο Ντένες ενδεχομένως να υπερέβαλλε στις αντιδράσεις του ή ακόμη και να προσποιούνταν τον πόνο. Όπως ανέφερε, ο κρατούμενος είχε αρχίσει να διαμαρτύρεται πριν ακόμη του χορηγηθεί το φάρμακο, ενώ έκανε λόγο για ενοχλήσεις και σε σημεία του σώματός του όπου δεν είχαν τοποθετηθεί βελόνες.

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«Δεν υπήρξε τίποτα μη φυσιολογικό από τη δική μας πλευρά», δήλωσε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι ακολούθησαν πιστά το προβλεπόμενο πρωτόκολλο. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί στις ΗΠΑ για την εφαρμογή της θανατικής ποινής μέσω θανατηφόρας ένεσης. Μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο Τενεσί, η απόπειρα εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ απέτυχε, παρά το γεγονός ότι της χορηγήθηκαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης.

Οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι το φάρμακο πιθανότατα δεν διοχετεύθηκε σωστά στην κυκλοφορία του αίματος, με αποτέλεσμα να προκληθούν εγκαύματα και φουσκάλες στα χέρια της.

Η δολοφονία του εμπόρου διαμαντιών για την οποία καταδικάστηκε

Ο Ρεϊνάλντο Ντένες είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία του εμπόρου διαμαντιών Γιάνος Σουτς, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός από πυροβολισμούς στο γραφείο του στο Χιούστον, τον Ιανουάριο του 1996.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικαστικής υπόθεσης, ο Ντένες και ο αδελφός του είχαν καταφέρει να εισέλθουν στο κτίριο με τη βοήθεια μιας καθαρίστριας. Κατά τη διάρκεια της ληστείας, πυροβολήθηκε και ένας φύλακας, ο οποίος, παρά τον τραυματισμό του, επέζησε και αναγνώρισε τον Ντένες ως έναν από τους δράστες.

Από το χρηματοκιβώτιο του εμπόρου διαμαντιών είχαν αφαιρεθεί πολύτιμοι λίθοι και περίπου 200.000 δολάρια. Τα κοσμήματα, ωστόσο, δεν βρέθηκαν ποτέ. Μετά την εκτέλεση, η Τζάνις Κόουπλαντ, σύζυγος του φύλακα που είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της ληστείας και είχε πεθάνει πριν από πέντε χρόνια, σχολίασε ότι η υπόθεση έκλεισε έπειτα από τρεις δεκαετίες.

@HoustonChron reporter @nkhensley witnessed it and details it here: https://t.co/y5YQ5IRACg Advertisement November 20, 2026

«Ο Ντέιβιντ πίστευε πάντα ότι ο Ρεϊνάλντο θα ζούσε περισσότερο από εκείνον. Δυστυχώς είχε δίκιο. Επιτέλους, έπειτα από 30 χρόνια, αποδόθηκε δικαιοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια Πέμπτη, λίγες ώρες νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε ακόμη μία εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη φορά στη Φλόριντα. Ο 71χρονος Τόμας Μίτσελ Όβερτον εκτελέστηκε, έχοντας καταδικαστεί για τη δολοφονία ενός ζευγαριού το 1991. Κατά τον χρόνο της δολοφονίας, η γυναίκα βρισκόταν στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Ο Όβερτον αρνήθηκε μέχρι την τελευταία στιγμή ότι είχε διαπράξει το έγκλημα, υποστηρίζοντας την αθωότητά του. «Δεν έχω σκοτώσει ποτέ κανέναν», ήταν η δήλωσή του πριν από την εκτέλεσή του. Με την εκτέλεση του 71χρονου, οι θανατικές ποινές που εφαρμόστηκαν στη Φλόριντα μέσα στο 2026 έφτασαν τις 20, καταγράφοντας νέο ρεκόρ για την πολιτεία.

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Σε εθνικό επίπεδο, ο συνολικός αριθμός των εκτελέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες ανήλθε στις 39 από την αρχή του έτους, με περισσότερες από τις μισές να έχουν πραγματοποιηθεί στη Φλόριντα.

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Με πληροφορίες από CBC