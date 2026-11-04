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Η νίκη αυτή τερματίζει τρεις δεκαετίες ρεπουμπλικανικής κυριαρχίας στην πολιτεία και καθιστά την Ινοχόσα την πρώτη ισπανόφωνη γυναίκα κυβερνήτη.

Η νέα κυβερνήτης διαθέτει εμπειρία στο πολιτειακό Κοινοβούλιο και εστιάζει την πολιτική της ατζέντα στα εργασιακά δικαιώματα και το κόστος ζωής.

Η εκλογή της αποτελεί ιστορική ανατροπή, καθώς η ίδια διαδέχεται τον Άμποτ που επιδίωκε τέταρτη θητεία στο αξίωμα.

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Μια εντυπωσιακή πολιτική ανατροπή σημειώθηκε στο Τέξας, όπου η Δημοκρατική υποψήφια Τζίνα Ινοχόσα επικράτησε του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ, ο οποίος διεκδικούσε μια τέταρτη θητεία, κάτι που θα αποτελούσε ρεκόρ για την πολιτεία.

Η νίκη της Ινοχόσα σηματοδοτεί το τέλος περισσότερων από τριών δεκαετιών ρεπουμπλικανικής κυριαρχίας στο Τέξας. Παράλληλα, η ίδια γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη ισπανόφωνη γυναίκα που εκλέγεται κυβερνήτης της πολιτείας.

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Η επικράτησή της αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς το πολιτικό και οικονομικό εκτόπισμα του αντιπάλου της. Ο Άμποτ θεωρούνταν μέχρι πρότινος ένας από τους ισχυρότερους κυβερνήτες στις ΗΠΑ, με σημαντική επιρροή στους θεσμούς και στην πολιτική ζωή του Τέξας.

Παρότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και το μεγαλύτερο μέρος της προεκλογικής χρηματοδότησης είχαν επικεντρωθεί στην αναμέτρηση για τη Γερουσία, η υποψηφιότητα της Ινοχόσα άρχισε να αποκτά δυναμική τους τελευταίους μήνες, καθώς οι δημοσκοπήσεις κατέγραφαν μεταστροφή του εκλογικού κλίματος υπέρ της.

Ποια είναι η Τζίνα Ινοχόσα

Η Τζίνα Ινοχόσα είναι δικηγόρος με ειδίκευση στα πολιτικά και εργασιακά δικαιώματα. Αν και δεν είχε διεκδικήσει στο παρελθόν κάποιο πολιτειακό αξίωμα, είχε αποκτήσει σημαντική πολιτική εμπειρία, καθώς υπηρέτησε για σχεδόν δέκα χρόνια στο πολιτειακό Κοινοβούλιο, εκπροσωπώντας μια παραδοσιακά Δημοκρατική περιφέρεια του Όστιν.

Η υποψηφιότητά της προέκυψε σε μια δύσκολη συγκυρία για τους Δημοκρατικούς, καθώς κανένας άλλος υποψήφιος του κόμματος δεν είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον να αναμετρηθεί με τον Άμποτ. Η συμμετοχή της στην εκλογική μάχη ξεκίνησε αρχικά ως μια προσπάθεια να εκπροσωπηθεί το κόμμα στην αναμέτρηση, ωστόσο η πολιτική συγκυρία σε εθνικό επίπεδο και η σταδιακή ενίσχυση της δημοτικότητάς της άλλαξαν τα δεδομένα.

Η προεκλογική αντιπαράθεση επικεντρώθηκε κυρίως στο κόστος ζωής και στις οικονομικές δυσκολίες των νοικοκυριών. Ο Άμποτ επιχείρησε να αναδείξει τις φιλελεύθερες πολιτικές θέσεις της αντιπάλου του, ενώ η Ινοχόσα άσκησε κριτική στη στήριξή του προς την ταχεία εξάπλωση των κέντρων δεδομένων (data centers).

Η νέα κυβερνήτης αναλαμβάνει πλέον μια πολιτεία της οποίας οι πολιτικοί θεσμοί και οι συσχετισμοί έχουν διαμορφωθεί από δεκαετίες ρεπουμπλικανικής κυριαρχίας. Θα είναι η πρώτη Δημοκρατική κυβερνήτης μετά την Αν Ρίτσαρντς, η οποία αποχώρησε από το αξίωμα το 1995.