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Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναγκάστηκε επανειλημμένα να διακόψει για λίγη ώρα ομιλία την οποία εκφωνούσε χθες Τετάρτη το βράδυ εξαιτίας των παρεμβάσεων διαδηλωτών, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην πολιτεία Τέξας, στον αμερικανικό Νότο, με μέσα ενημέρωσης να αναφέρονται σε περίπου δέκα ανθρώπους, οι οποίοι διώχτηκαν από τον χώρο.

Ο κ. Τραμπ τους χαρακτήρισε «πληρωμένους» διαδηλωτές. Το πλήθος τους αποδοκίμασε ηχηρά προτού αρχίσει να κραυγάζει ρυθμικά «U-S-A!»

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Κάποιος από τους διαδηλωτές που διέκοψαν τον κ. Τραμπ έμοιαζε να τραβάει βίντεο καθώς τον έβγαζαν έξω, με υπόβαθρο ηχηρές αποδοκιμασίες. Άλλος φόραγε μπλουζάκι με το σύνθημα «SOS Κούβα» — η νήσος της Καραϊβικής δοκιμάζεται από σαρωτικές αμερικανικές κυρώσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ πολλαπλασιάζει τις τελευταίες εβδομάδες τις προεκλογικές εμφανίσεις, προσπαθώντας να κινητοποιήσει τους οπαδούς του καθώς πλησιάζουν οι εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του, στις αρχές του Νοεμβρίου, με τις περισσότερες δημοσκοπήσεις να μοιάζουν δυσοίωνες για την παράταξή του, τους ρεπουμπλικάνους.

Το κόμμα κινδυνεύει να χάσει την πλειοψηφία του και στα δυο σώματα του Κογκρέσου.

Το κόστος ζωής έχει βρεθεί στην καρδιά αυτής της προεκλογικής εκστρατείας, καθώς οι τιμές των καυσίμων έχουν αυξηθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την επίθεση των ΗΠΑ από κοινού με το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου, που διέταξε ο κ. Τραμπ.