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Κατά τη διάρκεια του σατιρικού σκετς, ο Ταλαρίκο αυτοσαρκάστηκε για την πολιτική του ιδιότητα και σχολίασε τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η εκλογή του αποτελεί ιστορική ανατροπή για τους Δημοκρατικούς, καθώς είναι η πρώτη νίκη σε πολιτειακό επίπεδο από το 1994.

Παράλληλα, η Τζίνα Ινοχόσα κέρδισε τη θέση της κυβερνήτη, εκτοπίζοντας τον επί σειρά ετών εν ενεργεία Ρεπουμπλικανό Γκρεγκ Άμποτ.

Οι εκλογικές αυτές εξελίξεις σηματοδοτούν ένα σημαντικό πλήγμα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο διατηρούσε επί δεκαετίες το μονοπώλιο στην πολιτεία.

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Μετά τη σαρωτική του νίκη στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, ο Τζέιμς Ταλαρίκο, ο οποίος κέρδισε την έδρα του Τέξας στη Γερουσία, εμφανίστηκε στην εκπομπή «Saturday Night Live», σατιρίζοντας την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Εμφάνιση – έκπληξη του Ταλαρίκο στο SNL

Στο σκετς, ο άνθρωπος που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκαλεί «Ταλαφρίκο» υποδύθηκε τον εαυτό του στο εναρκτήριο σατιρικό σκετς της εκπομπής του SNL, το οποίο διακωμωδούσε την ήττα των Ρεπουμπλικανών από τους Δημοκρατικούς στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης.

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Στο σκετς, ο Τραμπ, τον οποίο υποδύεται ο Τζέιμς Όστιν Τζόνσον, λέει στους Αμερικανούς ότι ελπίζει να «απολαύσουν» εκείνους που ψήφισαν, και αναφέρεται στον Τζον Όσοφ από την Τζόρτζια, τον Αμπντούλ Ελ Σαγέντ από το Μίσιγκαν και, «φυσικά, εκεί κάτω στο Τέξας, τον Ταλαφρίκο».

Αυτό ήταν το σύνθημα για να εμφανιστεί ο Ταλαρίκο στη σκηνή, εν μέσω επευφημιών, και να κάνει μια μικρή διόρθωση: «Γερουσιαστής Ταλαφρίκο, παρακαλώ», είπε.

Παρουσιάστηκε με αυτοσαρκασμό ως ο «τύπος που σας στέλνει μηνύματα για 5 δολάρια» και μίλησε για την ανάγκη «κάτι νέου και διαφορετικού» — ακόμη και στα κλασικά cold opens του SNL, επισημαίνοντας ότι οι θεατές έχουν κουραστεί να βλέπουν την εκπομπή να ξεκινά κάθε φορά με σκετς για τον Τραμπ.

Ιστορική νίκη του Ταλαρίκο στο Τέξας

Η νίκη του Ταλαρίκο σηματοδότησε την πρώτη φορά από το 1994 που Δημοκρατικός κερδίζει εκλογή σε επίπεδο πολιτείας στο Τέξας, προκαλώντας σημαντική ανατροπή σε μια πολιτεία που εδώ και δεκαετίες οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν το μονοπώλιο.

Η επικράτηση αυτή συνιστά βαρύ πλήγμα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τον ίδιο τον Τραμπ, καθώς ο πρώην Πρόεδρος και οι σύμμαχοί του διοχέτευσαν εκατομμύρια δολάρια στην πολιτεία.

Επιπλέον, η Δημοκρατική Τζίνα Ινοχόσα κέρδισε τις εκλογές για τη θέση του Κυβερνήτη του Τέξας, πετυχαίνοντας μια ιστορική ανατροπή απέναντι στον επί τρεις θητείες Ρεπουμπλικανό εν ενεργεία κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ. Θα είναι η πρώτη ισπανόφωνη κυβερνήτης στην ιστορία του Τέξας, καταρρίποντας την κυριαρχία των Ρεπουμπλικανών.