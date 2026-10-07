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Ο Λανς Οπενχάιμ παρουσιάζει το «Primetime», μια ταινία βασισμένη σε αληθινά γεγονότα για τα όρια της τηλεοπτικής δημοσιογραφίας, ενώ ο Άαρον Σόρκιν επιστρέφει στο σύμπαν του Facebook με το «The Social Reckoning».

Ο Μπι Γκαν σκηνοθετεί την ταινία «Αναγέννηση», ένα οπτικό ταξίδι στην ιστορία του σινεμά, και η Τζέσικα Τσαστέιν πρωταγωνιστεί στην ταινία τρόμου «Άλλη Μαμά».

Τέλος, η DreamWorks Animation κυκλοφορεί την ταινία φαντασίας «Ξεχασμένο Νησί», η οποία ακολουθεί δύο φίλες σε μια περιπέτεια σε έναν μαγικό κόσμο.

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Ο Άαρον Σόρκιν επιστρέφει στο σύμπαν του Facebook, ο Λανς Οπενχάιμ υπογράφει το «Primetime» όπου αφηγείται μία αληθινή ιστορία για την τηλεοπτική δημοσιογραφία, η Τζέσικα Τσάστεϊν γίνεται η «Άλλη Μαμά» και ο Κινέζος σκηνοθέτης Μπι Γκαν μας προσκαλεί σε ένα πυρετικό όνειρο-αναδρομή στην ιστορία του σινεμά. Αυτές είναι οι ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.

Primetime

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Η ταινία του Λανς Οπενχάιμ -εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα- εξερευνά τα όρια μεταξύ δημοσιογραφίας, true crime, ριάλιτι τηλεόρασης και δικαιοσύνης.

Το 2006, ο παρουσιαστής της εκπομπής To Catch a Predator, Κρις Χάνσεν, ετοιμάζεται να γράψει τηλεοπτική ιστορία. Στο απόγειο της επιτυχίας της εκπομπής, ο Χάνσεν βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη ευκαιρία: ένα prime-time slot που καταγράφει τις ζωντανές επιχειρήσεις παγίδευσης υπόπτων για σεξουαλικά εγκλήματα με θύματα ανήλικους. Αυτό που ξεκινά ως ερευνητική δημοσιογραφία, μετατρέπεται σε τηλεοπτικό θέαμα δημόσιας διαπόμπευσης, με στόχο τα νούμερα τηλεθέασης.

Καθώς οι επιχειρήσεις κλιμακώνονται και η φήμη της εκπομπής μεγαλώνει, τα όρια ανάμεσα στον δημοσιογράφο και τον performer, την αλήθεια και τη σκηνοθετημένη πραγματικότητα, αρχίζουν να διαλύονται. Όταν μια υψηλού ρίσκου επιχείρηση παίρνει τραγική τροπή, ο Χάνσεν αναγκάζεται να έρθει αντιμέτωπος με το σύστημα που ο ίδιος βοήθησε να δημιουργηθεί. Ο Λανς Οπενχάιμ το περιγράφει περισσότερο ως «πυρετικό όνειρο» παρά ως κλασική βιογραφία, αναμειγνύοντας πραγματικά γεγονότα, μυθοπλασία και την τηλεοπτική αισθητική των mid-2000s.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ Βενετίας και η ερμηνεία του Ρόμπερτ Πάτινσον επαινέθηκε από τους κριτικούς. Στο καστ επίσης οι Μέριτ Γουίβερ, Σκάιλερ Τζισόντο, Φοίβη Μπρίτζερς, Μάθιου Μάχερ.

The Social Reckoning

Μετά το Όσκαρ για το διασκευασμένο σενάριο της ταινίας The Social Network, ο Άαρον Σόρκιν επιστρέφει στο σύμπαν του Facebook και υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία για το σίκουελ, με πρωταγωνιστές τους Μάικι Μάντισον, Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, Τζέρεμι Στρονγκ, Γούνμι Μοσάκου.

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Η Φράνσις, μια νεαρή μηχανικός στο Facebook, επικοινωνεί με τον Τζεφ, ρεπόρτερ σε θέματα τεχνολογίας της Wall Street Journal, ζητώντας μία μυστική συνάντηση μαζί του. Έχοντας πίστη στα αρχικά ιδανικά του Facebook, η Φράνσις αψηφά την κουλτούρα σιωπής της εταιρείας, επειδή φοβάται ότι κατευθύνουν τον αλγόριθμο προς μια επικίνδυνη κατεύθυνση, γνωρίζοντας ότι μπορεί να βλάψει τα παιδιά, την ψυχική υγεία, ακόμη και την ίδια τη δημοκρατία. Οι δυο τους ρισκάρουν τα πάντα σε μια έρευνα-ορόσημο που σύντομα θα γινόταν γνωστή ως «The Facebook Files».

Αναγέννηση

Σε ένα απροσδιόριστο μέλλον, η ανθρωπότητα έχει ανακαλύψει το μυστικό της μακροβιότητας στην παρεμπόδιση των ονείρων. Λίγοι μονάχα «επαναστάτες» αρνούνται πεισματικά να τα εγκαταλείψουν, επιλέγοντας μια σύντομη αλλά συναρπαστική ζωή σε αντάλλαγμα της επιθυμίας τους να ονειρεύονται.

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Ένας νεαρός ονειροπόλος μετενσαρκώνεται μέσα από πέντε εποχές και πέντε διαφορετικά κινηματογραφικά στυλ. Καθώς ο 20ός αιώνας εκτυλίσσεται, μια γυναίκα ακολουθεί τα ίχνη του. Με όχημα την ταινία παρακολουθούμε πέντε όνειρα -ένα για καθεμία από τις αισθήσεις- που αντιστοιχούν χρονολογικά σε μια διαφορετική περίοδο της ιστορίας του κινηματογράφου.

Η ταινία διαρκεί 160 λεπτά και χωρίζεται σε 5 πράξεις/επεισόδια, όσα και οι ανθρώπινες αισθήσεις (όραση, ακοή, αφής, όσφρηση, γεύση), με κορύφωση ένα εντυπωσιακό μονοπλάνο 40 λεπτών. Η πρώτη πράξη αποτελεί φόρο τιμής στον στο βωβό κινηματογράφο των αρχών του αιώνα (με αναφορές στον Μουρνάου και τους αδερφούς Λιμιέρ).

Με αφετηρία μια ιδέα επιστημονικής φαντασίας, ο οραματιστής Κινέζος σκηνοθέτης Μπι Γκαν («Μεγάλο Ταξίδι της Νύχτας μέσα στη Μέρα») μας προσκαλεί να αφεθούμε σε ένα πυρετικό όνειρο-αναδρομή στην ιστορία του σινεμά. Πρωταγωνιστούν οι Τζάκσον Γι, Σου Κι, Μαρκ Τσάο. Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο φετινό Φεστιβάλ Καννών.

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Αλλη Μαμά

Η οκτάχρονη Μπέλα είναι ένα κορίτσι που ζει σε ένα σπίτι ήδη επιβαρυμένο από τα προβλήματα στον γάμο των γονιών της. Στο δωμάτιό της αρχίζει να εμφανίζεται μια παράξενη παρουσία, η οποία βγαίνει από την ντουλάπα της και μοιάζει και ακούγεται ακριβώς όπως η μητέρα της. Η Μπέλα την ονομάζει «Other Mommy» – «η άλλη μαμά».

Στην αρχή η σκοτεινή αυτή οντότητα επιχειρεί να δημιουργήσει μια σχέση με το παιδί. Της απευθύνει μάλιστα την ανατριχιαστική ερώτηση «Can I go inside your heart?» («Μπορώ να μπω μέσα στην καρδιά σου;»). Όταν η Μπέλα αρνείται, οι εμφανίσεις της «άλλης μητέρας» γίνονται ολοένα πιο απειλητικές και η οντότητα αρχίζει να στρέφεται εναντίον ολόκληρης της οικογένειας.

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Με τη Τζέσικα Τσάτσεϊν σε διπλό ρόλο, ως μητέρα της Μπέλα αλλά και ως η «Αλλη Μαμά», τον Τζέι Ντουπλάς που υποδύεται τον Ντάντο, τον πατέρα της Μπέλα και την Αραμπέλα Ολίβια Κλαρκ που ενσαρκώνει την Μπέλα.

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Η Τσάστεϊν έχει δηλώσει ότι ο βαθύτερος τρόμος της ιστορίας βρίσκεται στην ιδέα ότι το ασφαλέστερο καταφύγιο ενός παιδιού, οι γονείς του, μπορεί ξαφνικά να πάψει να είναι ασφαλές και το παιδί να μην ξέρει πλέον ποιον ή τι μπορεί να εμπιστευτεί. Το σενάριο είναι βασισμένο στο μυθιστόρημα «Incidents Around the House» (2024) του Τζέισον Μάλερμαν, συγγραφέα του «Bird Box». Σκηνοθεσία Ρομπ Σάβατζ.

Ξεχασμένο Νησί

Οι απόφοιτες λυκείου Τζο και Ραΐσα, κολλητές φίλες από το δημοτικό, βρίσκονται μπροστά σε διαφορετικά μονοπάτια. Καθώς γιορτάζουν την τελευταία τους νύχτα μαζί, ανακαλύπτουν μια μυστηριώδη πύλη που τις μεταφέρει στο φανταστικό νησί Νακάλι, γεμάτο μαγικά και μυθικά πλάσματα για τα οποία άκουγαν ιστορίες από τους Φιλιππινέζους συγγενείς τους. Μερικά από αυτά τα πλάσματα θα γίνουν φίλοι, άλλα εχθροί. Μαζί με έναν καλοπροαίρετο αλλά αδέξιο άνθρωπο-σκύλο και μια μικρή αλλά δυναμική παρέα φίλων, η Τζο και η Ραΐσα πρέπει να αντιμετωπίσουν το πιο φοβερό πλάσμα του νησιού. Όταν ανακαλύπτουν ότι το τίμημα για να επιστρέψουν πίσω είναι να θυσιάσουν τις αναμνήσεις ολόκληρης της φιλίας τους, θα αναμετρηθούν με τον χρόνο για να φύγουν από το νησί πριν ξεχάσουν η μία την άλλη για πάντα. Από τη DreamWorks Animation, σε σκηνοθεσία Τζόελ Κρόφορντ, Τζάνιουελ Μερκάντο.

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