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Η ταινία αντλεί έμπνευση από την εκπομπή To Catch a Predator, χωρίς ωστόσο να συμμετέχει ο ίδιος ο Χάνσεν στη δημιουργία της.

Ο Χάνσεν καταγγέλλει την εμπορική εκμετάλλευση του ονόματός του, υποστηρίζοντας ότι το περιεχόμενο της ταινίας δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά γεγονότα της ζωής του.

Ο πρωταγωνιστής Ρόμπερτ Πάτινσον ελπίζει ότι ο δημοσιογράφος θα εκλάβει την κινηματογραφική απεικόνιση του ρόλου του ως μια μορφή αναγνώρισης και φιλοφρόνησης.

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Συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από την πολυαναμενόμενη ταινία «Primetime» με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον, και τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή Κρις Χάνσεν, ο οποίος αποτέλεσε την κύρια πηγή έμπνευσης για τη μεταφορά της ιστορίας στη μεγάλη οθόνη. Ο ίδιος εξακολουθεί να εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για την παραγωγή, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα «εντελώς επινοημένο έργο μυθοπλασίας».

Η ταινία -η οποία έκανε πρεμιέρα πριν λίγες μέρες στο Φεστιβάλ Βενετίας-, βασίζεται στην τεράστια επιτυχία που σημείωσε η τηλεοπτική εκπομπή «To Catch a Predator», με παρουσιαστή τον Χάνσεν. Έκανε πρεμιέρα στις ΗΠΑ το 2004, και αρχικά παρουσιάστηκε ως ένα μεμονωμένο ρεπορτάζ στο αμερικανικό ενημερωτικό πρόγραμμα Dateline NBC, πριν αποκτήσει τη δική της αυτόνομη σειρά.

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Σύμφωνα με τον Independent, η βασική ιδέα της εκπομπής ήταν η εξής: άνδρες που φέρονταν να επιδιώκουν διαδικτυακή επικοινωνία με ανήλικα παιδιά οδηγούνταν σε σπίτια όπου πίστευαν ότι θα συναντούσαν τα παιδιά με τα οποία είχαν συνομιλήσει. Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για ενήλικα μέλη της παραγωγής που υποδύονταν τους ανηλίκους.

Στη συνέχεια, ο Χάνσεν εμφανιζόταν μέσα από το σπίτι και ερχόταν πρόσωπο με πρόσωπο με τους άνδρες που είχαν βρεθεί στο στόχαστρο της εκπομπής. Ο εντοπισμός τους γινόταν με τη βοήθεια της πλέον ανενεργής ομάδας επιτήρησης Perverted-Justice. Τον ρόλο του Χάνσεν στη νέα ταινία υποδύεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

Ο ίδιος ο Χάνσεν δεν συμμετείχε στη δημιουργία του «Primetime» και, μιλώντας αυτή την εβδομάδα στο The Hollywood Reporter, δήλωσε ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται η ιστορία του τού φαίνεται «ύπουλος και ανειλικρινής».

«Βλέπεις το τρέιλερ και δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό κάτι που να συνέβη πραγματικά στη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως υποστήριξε, αυτό δημιουργεί το ερώτημα γιατί χρησιμοποιούνται το όνομα, η εικόνα και η προσωπικότητά του. «Το κάνουν επειδή έχουν εμπορική αξία. Το όνομα είναι ένα brand και το brand φέρνει κόσμο στις αίθουσες, όπως ακριβώς φέρνει κόσμο στα podcast μου, στο δίκτυό μου και σε όλα όσα κάνουμε», είπε.

Dateline's Chris Hansen Calls 'Primetime' Movie an 'Insult' to His Career and a 'Completely Made-Up Work of Fiction' https://t.co/4HpSW5LeOT pic.twitter.com/kKiY0tY457 — OK! Magazine USA (@OKMagazine) September 10, 2026

Παρά την ενόχλησή του, ο Χάνσεν ξεκαθάρισε ότι δεν είναι «εμμονικός» με την ταινία και πως η βασική του προτεραιότητα παραμένει η πραγματική δουλειά εντοπισμού και αποκάλυψης παιδόφιλων. «Έχω δουλειά να κάνω. Είναι δουλειά πλήρους απασχόλησης να είσαι ο πραγματικός Κρις Χάνσεν, πόσο μάλλον να ανησυχείς για μια ταινία μυθοπλασίας», δήλωσε, προσθέτοντας πως δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανέναν να τον εκμεταλλευτεί ή να τον παραμερίσει, χωρίς όμως να τον απασχολήσει παραπάνω αυτή η υπόθεση.

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Το «To Catch a Predator» είχε εξελιχθεί σε τηλεοπτικό φαινόμενο, προκαλώντας παράλληλα έντονες αντιδράσεις. Ο Χάνσεν έγινε σχεδόν μέσα σε μια νύχτα γνωστός σε ολόκληρη την Αμερική, όμως η εκπομπή ακυρώθηκε το 2008. Η απόφαση ήρθε μετά την αυτοκτονία ενός 56χρονου βοηθού εισαγγελέα στο σπίτι του, λίγο αφότου είχε πραγματοποιηθεί επιχείρηση της εκπομπής με τη συμμετοχή ενός προσποιούμενου ανήλικου. Μέλη του συνεργείου της σειράς είχαν μάλιστα καταγράψει με την κάμερα την αυτοκτονία.

#Primetime star Robert Pattinson on the "magnetic" presence of Chris Hansen and the enduring nature of "To Catch a Predator."



"Something he's doing is the reason why people are still talking about that show 20 years later." pic.twitter.com/AmslQ0macV — IndieWire (@IndieWire) September 5, 2026

Ο Χάνσεν έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να παρακολουθήσει ποτέ το «Primetime». Σύμφωνα με τον ίδιο, η ταινία παρουσιάζει μια πραγματικότητα «πολύ πιο σκοτεινή και πολύ πιο δραματική» από εκείνη που βίωσε ο ίδιος. Παράλληλα, υποστήριξε ότι αποτελεί «προσβολή για τις χιλιάδες γυναίκες και τους άνδρες που εργάζονται σκληρά κάθε μέρα προκειμένου να προστατεύουν τα παιδιά από τους θηρευτές».

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Από την άλλη, ο Ρόμπερτ Πάτινσον είχε τοποθετηθεί σχετικά με τις δηλώσεις του Χάνσεν λίγο πριν από την πρεμιέρα του «Primetime» στο Φεστιβάλ Βενετίας. Ο Χάνσεν είχε χαρακτηρίσει προηγουμένως το εγχείρημα «ανειλικρινές», ωστόσο ο Πάτινσον δήλωσε ότι ελπίζει κάποια στιγμή ο δημοσιογράφος να δει την κινηματογραφική απεικόνισή του ως ένα είδος φιλοφρόνησης.

«Εννοείται ότι ελπίζω να του αρέσει η ταινία», είπε ο ηθοποιός. Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν ξεκίνησε με στόχο να δημιουργήσει μια ταινία αποκλειστικά για τον Κρις Χάνσεν.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη φιγούρα αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για αρκετούς από τους ανθρώπους που εργάζονταν επί χρόνια πάνω στην ταινία και, ως εκ τούτου, θα ήθελε ο Χάνσεν να αντιληφθεί αυτή την επιρροή ως ένα είδος αναγνώρισης και κομπλιμέντου προς το πρόσωπό του.

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Η ταινία «Primetime» θα κυκλοφορήσει στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από The Independent

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