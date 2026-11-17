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Μια νέα ταινία κινουμένων σχεδίων, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του θρυλικού Δανού παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, βρίσκεται σε στάδιο προεργασίας, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Deadline, ενώ θα έχει τον τίτλο, «Hans: Fairy Tale Of My Life».

Το σενάριο υπογράφουν οι Devon Kliger και Daniel Persitz, γνωστοί από τις ταινίες «Daredevil: Born Again» και «Ouija», αμφότεροι διακεκριμένοι σεναριογράφοι του Χόλιγουντ.

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Hans Christian Andersen Animated Biopic In The Works With Beloved Characters Part Of The Story https://t.co/XAFjehdrCP — Deadline (@DEADLINE) November 16, 2026

Σύμφωνα με σύνοψη της υπόθεσης, η ταινία θα ακολουθεί τον νεαρό Άντερσεν, καθώς προσπαθεί να ανακαλύψει το προσωπικό του αφηγηματικό αποτύπωμα. Η αναζήτησή του θα τον οδηγήσει σε έναν σουρεαλιστικό κόσμο, εμπνευσμένο από την ίδια του τη φαντασία.

Παράλληλα, η ιστορία αναμένεται να συνδυάζει εμβληματικούς χαρακτήρες από τα αγαπημένα παραμύθια του Άντερσεν, με τους παραγωγούς να βλέπουν το εγχείρημα ως πιθανή αφετηρία για τη δημιουργία ενός ευρύτερου κινηματογραφικού σύμπαντος κινουμένων σχεδίων.

Ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, Δανός συγγραφέας του 19ου αιώνα, έγινε παγκοσμίως γνωστός για τα παραμύθια του, πολλά από τα οποία έχουν διαχρονική παρουσία στον κόσμο της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ανάμεσα στα πιο αναγνωρίσιμα έργα του συγκαταλέγονται «Η Μικρή Γοργόνα» (The Little Mermaid), «Τα Καινούργια Ρούχα του Αυτοκράτορα» (The Emperor’s New Clothes), «Η Πριγκίπισσα και το Μπιζέλι» (The Princess and the Pea), «Η Βασίλισσα του Χιονιού» (The Snow Queen), «Το Ασχημόπαπο» (The Ugly Duckling) και «Η Τοσοδούλα» (Thumbelina).

Πολλά από αυτά τα παραμύθια έχουν αποτελέσει πηγή έμπνευσης για μπαλέτα, θεατρικές παραστάσεις, καθώς και ταινίες κινουμένων σχεδίων και live-action παραγωγές.

Με πληροφορίες από Deadline