Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα περιλαμβάνει ποικίλες παραγωγές, όπως το «Digger» του Αλεχάντρο Ινιάριτου με τον Τομ Κρουζ, το ντοκιμαντέρ «Naza» για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα και το ψυχολογικό θρίλερ «Το Ημερολόγιο της Βέριτι».

Παράλληλα, προβάλλεται το ιστορικό δράμα «Ντε Γκωλ: Η Ώρα της Αντίστασης», η βραβευμένη ταινία «Σιωπηλή Φίλη» της Ίλντικο Ενιέντι και η επική παραγωγή «Η Εξέγερση» του Πολ Γκρίνγκρας.

Οι ταινίες αυτές καλύπτουν διαφορετικά είδη, από την ιστορική αναδρομή και το ντοκιμαντέρ έως το ψυχολογικό δράμα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον κοινού και κριτικών.

Πολλές από τις παραγωγές έχουν ήδη διακριθεί σε διεθνή φεστιβάλ, ενώ το καστ τους απαρτίζεται από καταξιωμένους ηθοποιούς του παγκόσμιου κινηματογράφου.

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Πολύ ενδιαφέρουσα η νέα κινηματογραφική εβδομάδα: Τομ Κρουζ στο «Digger», Αν Χάθαγουεϊ και Ντακότα Τζόνσον στο «Ημερολόγιο της Βέριτι», Σαρλ Ντε Γκωλ στη δίνη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και «Η Εξέγερση», μια ιστορία που αντλεί έμπνευση από την πραγματική Εξέγερση των Χωρικών στην Αγγλία του 14ου αιώνα.

Ακόμη, η απρόσμενη ταινία της Ίλντικο Ενιέντι, ένα φιλμ ανεπαίσθητων αποχρώσεων και λεπτεπίλεπτης ομορφιάς που μιλά για τη σχέση μας με τη φύση. Αυτές είναι οι ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου. Πάμε σινεμά.

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Ντίγκερ

Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια απεγνωσμένη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, ενώ έχει προκαλέσει ο ίδιος την τεράστια παγκόσμια καταστροφή. Τομ Κρουζ –σε μία από τις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις της καριέρας του– με Ριζ Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ, Μάικλ Στούλμπαργκ και Τζέσι Πλέμονς στην νέα ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ Αλεχάντρο Ινιάριτου, που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε VistaVision.

Οι πρώτες αντιδράσεις αντικατοπτρίζονται εν πολλοίς στα σχόλια του Clayton Davis (Variety), ο οποίος κτιμά την τόλμη του Ινιάριτου και χαρακτηρίζει εξαιρετικές τις ερμηνείες του Τομ Κρουζ και του Τζον Γκούντμαν, ενώ επαινεί ιδιαίτερα τη φωτογραφία. Θεωρεί ότι τα διαφορετικά στοιχεία της ταινίας δεν συνθέτουν πάντοτε ένα συνεκτικό σύνολο και ότι ο Ινιάριτου θα μπορούσε να είχε ωθήσει ακόμη περισσότερο την ιστορία προς το παράλογο και τη σάτιρα. Εκτιμά πάντως, ότι πρόκειται για μια ταινία που δύσκολα θα αφήσει αδιάφορους θεατές και κριτικούς, προκαλώντας έντονες και αντικρουόμενες αντιδράσεις.

Ο Jim Hemphill (IndieWire) από την άλλη, θεωρεί ότι ο Κρουζ δίνει την καλύτερη ερμηνεία του μετά το «Magnolia». Περιγράφει το «Digger» ως μία από τις πιο ευρηματικές οπτικά, τολμηρές ως προς τη σύλληψη και απρόβλεπτες μεγάλες παραγωγές που έχουν γυριστεί, υπογραμμίζοντας πόσα ρίσκα παίρνει ο Ινιάριτου.

Το The Hollywood Reporter συνοψίζει την υποδοχή στις δημοσιογραφικές προβολές με τη χαρακτηριστική φράση «brave gorgeous misfire» – ένα «τολμηρό, πανέμορφο εγχείρημα που αστοχεί».

NAZA

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Το πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ των Ισραηλινών Γιουβάλ Αβραχάμ, Ρέιτσελ Σορ -δημιουργών του βραβευμένου με Όσκαρ «No Other Land»- απέσπασε το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο φετινό Φεστιβάλ Βενετίας και σήκωσε θύελλα αντιδράσεων στο Ισραήλ. Το 80λεπτο ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε κυρίως νύχτα, σε ταράτσες του Τελ Αβίβ, επιχειρεί να αποκαλύψει τον μηχανισμό πίσω από τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα και ειδικότερα τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις για αεροπορικά πλήγματα. Στον πυρήνα βρίσκονται οι μαρτυρίες 24 Ισραηλινών αξιωματικών των των υπηρεσιών πληροφοριών και στρατιωτών, οι οποίοι μιλούν υπό καθεστώς ανωνυμίας, ενώ τα πρόσωπα και οι φωνές τους έχουν υποστεί ψηφιακή επεξεργασία για να μην αναγνωρίζονται.

Το Ημερολόγιο της Βέριτι

Η Λόουεν Άσλι, μια συγγραφέας που δεν έχει κάνει επιτυχίες, βρίσκεται στο χείλος της οικονομικής καταστροφής όταν ξαφνικά η τύχη της χαμογελάει καθώς της γίνεται μια εξαιρετική επαγγελματική πρόταση. Η Λόουεν προσλαμβάνεται για να βρει υλικό στο αρχείο και στις σημειώσεις της φημισμένης συγγραφέως Βέριτι Κρόφορντ, η οποία έχει τραυματιστεί βαρύτατο τραυματισμό σε τροχαίο και να ολοκληρώσει τo τελευταίο βιβλίο της. Η Λόουεν έχει ένα περίεργο αίσθημα όσο βρίσκεται στο σπίτι των Κρόφορντ -νιώθει κάτι σκοτεινό να την κυκλώνει. Τότε ανακαλύπτει την ημιτελή αυτοβιογραφία της Βέριτι που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ψυχική σταθερότητα της. Σε κάθε σελίδα διαβάζει ανατριχιαστικές εξομολογήσεις και αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι η Βέριτι δεν είναι αυτό που φαίνεται. Η αλήθεια τη συγκλονίζει. Η Λόουεν αποφασίζει να κρατήσει κρυφές τις σημειώσεις από τον σύζυγο της Βέριτι, Τζέρεμι Κρόφορντ. Όμως, καθώς αρχίζει να τον ερωτεύεται, η εξομολόγηση της γυναίκας του θα μπορούσε να της φανεί πολύ χρήσιμη. Αλλά με ποιο κόστος; Αν Χάθαγουέι, Ντακότα Τζόνσον, Τζος Χάρτνετ στο ψυχολογικό θρίλερ του Μάικλ Σόουολτερ. Το σενάριο βασίζεται στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα της Κολίν Χούβερ «Verity». Το βιβλίο κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Διόπτρα (μετάφραση Νέλλα Γιατράκου).

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Ντε Γκωλ: Η Ώρα της Αντίστασης

Η πορεία του στρατηγού Σαρλ ντε Γκωλ κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Αντίστασης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μία υπερπαραγωγή με γυρίσματα σε Γαλλία, Μαρόκο και Βρετανία.

Ιούνιος 1940. Η Γαλλία καταρρέει και υπογράφει την ανακωχή. Μέσα στο χάος, ένας άνθρωπος αρνείται να παραδοθεί. Μόνος απέναντι στις αντιξοότητες, αυτός ο άγνωστος στρατηγός διαφεύγει στο Λονδίνο για να σώσει ό,τι έχει απομείνει από την ελευθερία. Χωρίς στρατό, χωρίς υποστήριξη, χωρίς ελπίδα. Όμως με μία παράλογη πεποίθηση -ότι η Γαλλία, η δική του Γαλλία, δεν έχει καταθέσει τα όπλα. Η πραγματικότητα, όμως, είναι αμείλικτη και μοιάζει αποφασισμένη να τον διαψεύσει. Κι όμως, σιγά σιγά, μαχητές της αντίστασης, εξεγερμένοι φοιτητές και αποφασισμένοι στρατιώτες ξεσηκώνονται στη Βρετανία, τη Γαλλία και την Αφρική, παίρνοντας θέση στον αγώνα. Η πίστη τους, το θάρρος τους και η ακόρεστη δίψα τους για ελευθερία αψηφούν όλα όσα η ιστορία έμοιαζε να έχει ήδη προδιαγράψει. Στον ρόλο του Ντε Γκωλ ο Σιμόν Αμπκαριάν, ενώ ο βραβευμένος με BAFTA, Σάιμον Ράσελ Μπιλ υποδύεται τον Τσόρτσιλ. Το καστ συμπληρώνει ο Μπενουά Μαζιμέλ, ο Ματιέ Κασοβίτς, η Αναμαρία Βαρτολομέι και ο Κάμπελ Σκοτ.

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«Ο Ντε Γκωλ με γοήτευε ως προσωπικότητα ήδη από την εφηβεία μου», εξηγεί ο σκηνοθέτης ταινίας Αντονίν Μποντρί. «Στα 17 μου διάβασα το βιβλίο του The Edge of the Sword, καθώς και τη βιογραφία του από τον Ζαν Λακoυτύρ. Ωστόσο, η μυθική διάσταση που είχε αποκτήσει η μορφή του έκανε δύσκολο για μένα να τον προσεγγίσω ως άνθρωπο. Κάποια στιγμή έπεσε στα χέρια μου η βιογραφία του Τζούλιαν Τζάκσον και αυτό άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο τον έβλεπα. Ίσως επειδή ο συγγραφέας ήταν Άγγλος και το βιβλίο του δεν κουβαλούσε όλο αυτό το βάρος του “Γάλλου εθνικού ήρωα”. Περιλάμβανε επίσης πολλές μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα και τις κατέγραψαν εκείνη την εποχή, αντί για αναμνήσεις που ανασυντέθηκαν εκ των υστέρων. Για παράδειγμα, κάποιος είχε γράψει στο ημερολόγιό του: ‘Σήμερα το απόγευμα συνάντησα έναν παράξενο άνθρωπο, που έμοιαζε να είχε έρθει κατευθείαν από τον Μεσαίωνα’».

Σιωπηλή Φίλη

Η υποψήφια για Όσκαρ Ίλντικο Ενιέντι πλέκει μια ταινία που εκτυλίσσεται σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους, το 1908, το 1972 και το 2020. Κοινός πρωταγωνιστής, ένα γιγάντιο δέντρο γκίνγκο που βρίσκεται στον βοτανικό κήπο μιας γερμανικής πόλης, το οποίο μετατρέπεται σε σύμβολο αιωνιότητας και σιωπηλό παρατηρητή της ανθρώπινης ιστορίας.

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Στο 1908, μια νεαρή γυναίκα, η Γκρέτε, προσπαθεί να γίνει δεκτή στη σχολή βοτανικής ενός γερμανικού πανεπιστημίου, αντιμετωπίζοντας τους περιορισμούς που επιβάλλει στις γυναίκες η εποχή. Η φωτογραφία και η παρατήρηση των φυτών ανοίγουν γι’ αυτήν έναν διαφορετικό τρόπο αντίληψης του κόσμου. Το 1972, μια φοιτήτρια ασχολείται με το ερώτημα αν και με ποιον τρόπο τα φυτά αισθάνονται ή αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους. Η επιστημονική έρευνα μπλέκεται με την προσωπική της ζωή και με μια απροσδόκητη σχέση. Το 2020, ένας νευροεπιστήμονας από το Χονγκ Κονγκ, που μελετά τον ανθρώπινο εγκέφαλο και ειδικότερα την αντίληψη των βρεφών, πραγματοποιεί ένα απρόσμενο πείραμα που τον φέρνει σε επαφή με το γκίνγκο.

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Με τους Τόνι Λιουνγκ, Λέα Σεϊντού και την ανερχόμενη Λούνα Βέλντερ. Συμπαραγωγή Γερμανίας – Ουγγαρίας – Γαλλίας, η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ Βενετίας, όπου απέσπασε Βραβείο Ερμηνείας για την πρωτοεμφανιζόμενη Βέλντερ και Βραβείο Καλύτερης Ταινίας από την Fipresci – Διεθνή Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου.

H Εξέγερση

Αγγλία, 1381. Η πανώλη έχει σαρώσει την Ευρώπη και έχει αφανίσει σχεδόν τον μισό πληθυσμό της Αγγλίας. Όσοι επιβιώνουν ζουν μέσα στον φόβο, τη φτώχεια και την οργή. Την ίδια στιγμή, οι ισχυροί γύρω από τον νεαρό βασιλιά Ριχάρδο Β΄ σχεδιάζουν έναν φόρο που θα πλήξει τους φτωχότερους. Στους ανεμοδαρμένους βάλτους της ανατολικής Αγγλίας, ο Ploughman, ένας αγρότης σημαδεμένος από την απώλεια της οικογένειάς του, παλεύει να επιβιώσει. Όταν επεμβαίνει σε μία βίαιη επίθεση των φοροεισπρακτόρων, η οργή που σιγοβράζει στην ύπαιθρο εκρήγνυται. Μέσα σε λίγες ημέρες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ξεκινούν πορεία προς το Λονδίνο. Καθώς η πρωτεύουσα περνά στα χέρια του λαού και το βασιλικό συμβούλιο βυθίζεται στην κρίση, ο νεαρός Ριχάρδος πρέπει να αποφασίσει με ποια πλευρά θα σταθεί. Θα μπορέσει η εξέγερση να γεννήσει μια πιο δίκαιη κοινωνία ή θα βυθιστεί στο αίμα και στην τυραννία;

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Ο Πολ Γκρίνγκρας, δημιουργός των Captain Phillips και της σειράς Jason Bourne, επιστρέφει με ένα επικό ιστορικό δράμα, που βασίζεται στην πραγματική Εξέγερση των Χωρικών, γνωστή και ως Wat Tyler’s Rebellion ή Great Uprising, όμως επιλέγει να εστιάσει σε έναν ανώνυμο αγρότη, έναν άνθρωπο που η Ιστορία δεν κατέγραψε, αλλά που αντιπροσωπεύει όλους όσοι ύψωσαν το ανάστημα τους, διεκδίκησαν και πλήρωσαν το τίμημα. Με τους Άντριου Γκάρφιλντ, Τζέιμι Μπελ, Στίβεν Ντιλέιν, Τομ Χόλαντερ, Κόσμο Τζάρβις.

Ο Tad και το Μαγικό Λυχνάρι

Ένα ζευγάρι αρχαιολόγων, η Σάρα και ο Ταντ έχουν γίνει πλέον γονείς κι έχουν αποκτήσει ένα ατίθασο κοριτσάκι, την Όλι, ενώ ταυτόχρονα μοιράζονται το σπίτι τους με δύο μούμιες, τον Μούμια -που αισθάνεται παραμελημένος λόγω της προσοχής που λαμβάνει ημικρή- και τη Ραμόνα. Όταν βρίσκουν το μαγικό λυχνάρι από τις Χίλιες και Μία Νύχτες στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, ο Μούμια ζητά να ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο στο Παϊτίτι του Περού, το 1502, τότε που ήταν νέος και όλοι τον αγαπούσαν. Ο Ταντ, η Σάρα και όλη η ομάδα θα πρέπει να ακολουθήσουν τον Μούμια στο παρελθόν, πριν αυτός αλλάξει την πορεία της ιστορίας. Το ταξίδι τους θα τους οδηγήσει πέρα από τον Ατλαντικό Ωκεανό, από το Περού στην Ελλάδα, και από εκεί βαθιά στη Μέση Ανατολή, μέχρι τη σπηλιά του Αλί Μπαμπά και των Σαράντα Κλεφτών.

Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται οι: Ανδρέας Τσέλεπος, Άρης Κυπριανού, Νίκη Δραγούμη, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, Μάριαν Κυπριανού, Γιώργος Λίζος, Μιχάλης Καζάκας, Μυρσίνη Χριστοδούλου, Νικόλας Κουρουζίδης, Πέτρος Κονόμου, Θανάσης Δρακόπουλος, Ορφέας Σολωμού.