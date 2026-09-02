Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο βραβευμένος συγγραφέας Τόμας Μαν ταξιδεύει στη διχασμένη μεταπολεμική Γερμανία μαζί με την κόρη του, Έρικα, σε μια ταινία του Πάβελ Παβλικόφσκι.

Η διαδρομή τους αποτελεί μια προσωπική αναμέτρηση με το παρελθόν και τις πολιτικές επιλογές μιας χώρας που προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί.

Στο Μισισίπι του 1966, ένας πράκτορας του FBI συνεργάζεται με έναν εκτελεστή της μαφίας για να εξιχνιάσει βίαιες δολοφονίες ακτιβιστών των πολιτικών δικαιωμάτων.

Το αστυνομικό θρίλερ του Έλεγκανς Μπράτον βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, εξερευνώντας τα θολά όρια μεταξύ δικαιοσύνης και εκδίκησης μέσα σε ένα σύστημα που αποτυγχάνει.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η βραβευμένη ταινία του Πάβελ Παβλικόφσκι, το «Με κάθε κόστος» -μία αληθινή ιστορία με φόντο το Μισισίπι του 1966 (και ένα βίαιο τρέιλερ)-, το σίκουελ της ταινίας «Πτώση» που κόβει την ανάσα, «Έτσι είναι η ζωή» -που βασίζεται επίσης σε αληθινή ιστορία- και «Bashu, ο Μικρός Ξένος» που το 1999 ψηφίστηκε ως η «Καλύτερη Ιρανική Ταινία όλων των εποχών». Αυτές είναι οι ταινίες που έρχονται στους κινηματογράφους από την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου.

Πατρίδα

Advertisement

Advertisement

Στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου, ο βραβευμένος με Νόμπελ συγγραφέας Τόμας Μαν επιστρέφει για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο στη Γερμανία, έχοντας περάσει χρόνια αυτοεξορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μαζί με την κόρη του, Έρικα Μαν, ηθοποιό και συγγραφέα, ξεκινούν ένα απαιτητικό και βαθιά συγκινητικό οδικό ταξίδι με μια μαύρη Buick, σε μια χώρα ακόμη σημαδεμένη από την καταστροφή: από τη Φρανκφούρτη, υπό αμερικανική επιρροή, έως τη Βαϊμάρη, υπό σοβιετικό έλεγχο.

Καθώς πατέρας και κόρη διασχίζουν μια Γερμανία διχασμένη, η διαδρομή τους γίνεται αναμέτρηση με το παρελθόν, τις πολιτικές επιλογές, την οικογενειακή μνήμη και το ηθικό βάρος μιας χώρας που προσπαθεί να κοιτάξει μπροστά χωρίς να έχει πραγματικά συμφιλιωθεί με όσα προηγήθηκαν.

Μετά τις ταινίες Ida και Ψυχρός Πόλεμος, ο Πάβελ Παβλικόφσκι στρέφει το βλέμμα στη μεταπολεμική Ευρώπη. Όπως είπε παραλαμβάνοντας το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Καννών- το οποίο μοιράστηκε με το «La Bola Negra»– «ο κινηματογράφος οφείλει να αντανακλά την πολιτική πραγματικότητα, αλλά όχι υπό υπαγορευμένους όρους», προσθέτοντας πως «πρέπει να υπάρχει ένας χώρος ελευθερίας για την τέχνη».

Πρωταγωνιστούν η Σάντρα Χούλερ και ο Χανς Ζίσλερ.

Με Κάθε Κόστος

Μισισίπι, 1966. Ένας νεαρός πράκτορας του FBI, τον οποίο υποδύεται ο Αμπντούλ-Ματίν Β’ , στέλνεται στον αμερικανικό Νότο για να ερευνήσει ένα κύμα βίαιων δολοφονιών με στόχο ηγέτες και ακτιβιστές του κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων. Για να φτάσει στην αλήθεια, αναγκάζεται να συνεργαστεί με τον Greg Scarpa, έναν διαβόητο εκτελεστή της μαφίας, τον οποίο υποδύεται ο Μαρκ Γουόλμπεργκ. Οι δύο άνδρες δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικοί, όμως βρίσκονται παγιδευμένοι στην ίδια σκοτεινή αποστολή: να εντοπίσουν τους υπεύθυνους, σε μια έρευνα όπου τα όρια ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την εκδίκηση αρχίζουν σταδιακά να θολώνουν. Όταν το σύστημα αποτυγχάνει, δύο άνδρες που τους χωρίζουν τα πάντα συμφωνούν σε ένα πράγμα: ο νόμος έχει όρια. Εκείνοι όχι.

Βασισμένο σε αληθινή ιστορία, το αστυνομικό θρίλερ του Έλεγκανς Μπράτον μας μεταφέρει σε μια περίοδο βίας και φυλετικών εντάσεων, όπου η δικαιοσύνη, η εκδίκηση και η ηθική συγκρούονται σε έναν κόσμο που το ίδιο το σύστημα μοιάζει ανίκανο ή απρόθυμο να προστατεύσει τους ανθρώπους που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Advertisement

Πτώση 2

Συντετριμμένη από τον θάνατο της αδελφής της, Χάντερ, η Τζαξ έρχεται σε επαφή με τη Λους, τη θαρραλέα φίλη της Χάντερ. Προσπαθώντας να επουλώσουν τις πληγές τους, δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στο Όρος Κουάν της Ταϊλάνδης, εκεί όπου το απρόβλεπτο έδαφος, οι ακραίες συνθήκες και η έλλειψη οποιουδήποτε ασφαλούς καταφυγίου μετατρέπουν την επιβίωση σε μια μάχη χωρίς περιθώρια λάθους.

Μέσα από σκηνές που προκαλούν ίλιγγο, σκοτεινές αλήθειες και σκληρές ανατροπές, η Τζαξ πρέπει να αντιμετωπίσει τους βαθύτερους φόβους της, παλεύοντας για την επιβίωση και τη λύτρωση.

Advertisement

Τα γυρίσματα -σε ένα λατομείο στην Ταϊλάνδη– ήταν δύσκολα, αλλά για όλους τους σωστούς λόγους. Οι ηθοποιοί έπρεπε να φορούν ζώνες ασφαλείας σχεδόν σε κάθε σκηνή πάνω στην ξύλινη εξέδρα και βρίσκονταν σε ύψος περίπου 40 ποδιών για μεγάλα χρονικά διαστήματα, γεγονός που συχνά έκανε την επικοινωνία δύσκολη. Όμως όλοι δούλεψαν απίστευτα σκληρά και ανταποκρίθηκαν σε μερικές πραγματικά απαιτητικές ημέρες γυρισμάτων. Πιστεύουμε ότι αυτή η αφοσίωση φαίνεται πραγματικά στην οθόνη.

Με πρωταγωνίστριες τις Χάριετ Σλέιτερ (Tarot) και Αρσέμα Τόμας (Queen Charlotte: A Bridgerton Story), το σίκουελ του Fall, σε σκηνοθεσία των Aδελφών Σπίριγκ έρχεται με μια νέα ανάβαση που ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη.

Έτσι Είναι Η Ζωή

Advertisement

Βασισμένη σε αληθινή ιστορία, η ταινία του Ρικάρντο Μιλάνι που γυρίστηκε στη Σαρδηνία και έκοψε επάνω από 1 εκατ. εισιτήρια στην Ιταλία, αφηγείται την ιστορία ενός ηλικιωμένου βοσκού ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με ισχυρά συμφέροντα, όταν γίνεται ο μόνος που αρνείται πεισματικά να πουλήσει τη γη του σε έναν μεγιστάνα του real estate που σκοπεύει να χτίσει ένα πολυτελές θέρετρο στο μικροσκοπικό χωριό του στη Σαρδηνία, δίπλα σε μια ανέγγιχτη παραλία με λευκή άμμο και κρυστάλλινα νερά, όπου αγελάδες βόσκουν στις αμμοθίνες, που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το πατρικό του. Οι συντοπίτες του συνασπίζονται εναντίον του βλέποντας πως εξανεμίζονται οι ελπίδες τους να γλιτώσουν από την ανέχεια. Η τοπική κοινότητα μάλιστα σχηματίζει ουρά έξω από την πόρτα του ηλικιωμένου, σε μια από τις πιο διασκεδαστικές στιγμές της ταινίας, για να τον παρακαλέσει να το ξανασκεφτεί: σε ένα χωριό όπου δεν υπάρχει δουλειά, το θέρετρο θα μπορούσε να αλλάξει τη ζωή όλων. Στο πλευρό του στέκεται μόνο η αφοσιωμένη κόρη του Φραντσέσκα, όμως στην πορεία ο Εφίσιο θα βρει κι άλλον έναν απρόσμενο σύμμαχο.

Μία αστεία και συγκινητική ιστορία για δύο σύγχρονους Δαβίδ και Γολιάθ. Αξίζει να αναφερθεί πως τον Εφίσιο υποδύεται ο πραγματικός 84χρονος βοσκός από τη Σαρδηνία Τζουζέπε Ιγκνάτσιο Λόι.

Spa Weekend

Advertisement

Τρεις κολλητές φίλες, η Τζέιν, η Κόκο και η Σόφι ξεκινούν για ένα πολυτελές spa έχοντας απεγνωσμένα ανάγκη από ξεκούραση, χαλάρωση και να περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί. Η προσεκτικά οργανωμένη τους απόδραση είναι η ιδανική ευκαιρία για να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας πολυτελείς περιποιήσεις, ένα μαγευτικό περιβάλλον και την ευκαιρία να ξανασυνδεθούν μεταξύ τους. Ωστόσο, η ήρεμη απόδρασή τους παίρνει μια απρόσμενη τροπή όταν καταφθάνει ξαφνικά η καταστροφική τους φίλη, η Μελ. Αυτό που ξεκινά ως ένα γαλήνιο Σαββατοκύριακο γεμάτο περιποίηση και χαλάρωση σύντομα μετατρέπεται σε ένα χάος από εξωφρενικές καταστάσεις, αμήχανες συναντήσεις και απίθανες αναποδιές. Καθώς οι εντάσεις αυξάνονται και τα σχέδιά τους εκτροχιάζονται, οι φίλες βρίσκονται αντιμέτωπες με μια σειρά από ολοένα και πιο κωμικές και απρόβλεπτες περιπέτειες.

Advertisement

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι υποψήφιοι για BAFTA Τζον Λούκας και Σκοτ Μουρ (The Hangover, Bad Moms franchise, Office Christmas Party). Με τις Λέσλι Μαν (Knocked Up), Άιλα Φίσερ (Η Συμμορία των Μάγων), Μισέλ Μπουτό (Babes) και Άννα Φάρις (Scary Movie).

Bashu, ο Μικρός Ξένος (1989)

Γυρισμένη μέσα στη δίνη του πολέμου Ιράν-Ιράκ, η ταινία του Μπαχράμ Μπεϊζαΐ, ψηφίστηκε το 1999 ως η «Καλύτερη Ιρανική Ταινία όλων των εποχών» και το 2025 τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Αποκατεστημένης Ταινίας – Venice Classics στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Advertisement

Ο μικρός Μπασού χάνει την οικογένειά του σε βομβαρδισμό στο νότιο Ιράν και καταφεύγει μόνος του στον βορρά, σε έναν κόσμο όπου όλα είναι άγνωστα και διαφορετικά. Θα βρει τελικά καταφύγιο στη Ναΐ, μια δυναμική γυναίκα που παρά το γλωσσικό χάσμα και τις εχθρικές αντιδράσεις της τοπικής κοινότητας, του ανοίγει την αγκαλιά της.

Με αφετηρία την ιστορία ενός παιδιού που ο πόλεμος του στέρησε τα πάντα, ο Μπεϊζαΐ εξερευνά τα όρια της κοινωνικής αποδοχής και των προκαταλήψεων, αλλά και τη βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου για συνύπαρξη και αποδοχή του διαφορετικού Άλλου. Η σχέση του Μπασού με τη Ναΐ αποτελεί τον συναισθηματικό πυρήνα μιας ιστορίας που υπερβαίνει σύνορα, γλώσσες και πολιτισμικές ταυτότητες, συνδυάζοντας τον ρεαλισμό με μια έντονα λυρική ματιά: Η σκληρότητα του πολέμου και της καθημερινότητας αντιπαρατίθεται με την ποιητική δύναμη του τοπίου, μέσα στο οποίο ο μικρός ξένος καλείται να βρει τη θέση του.

Πινόκιο: Ξεκούρδιστος

Ο Τζεπέτο χαρίζει στον εγγονό του, τον Τζέιμς, μια ζωντανή ξύλινη κούκλα με το όνομα Πινόκιο, ελπίζοντας να τον βοηθήσει να ξεπεράσει την απώλεια του καλύτερού του φίλου. Μέσα από τη σχέση του με το μικρό αγόρι, ο Πινόκιο μαθαίνει τι διαφοροποιεί τις κούκλες από τους ανθρώπους και η αθώα του αντίληψη για τον κόσμο αρχίζει να διαστρεβλώνεται, οδηγώντας τον σε εμμονή να γίνει πραγματικό αγόρι. Η εμμονή αυτή μετατρέπεται σύντομα σε μια ανεξέλεγκτη δύναμη που τον κυριεύει, βυθίζοντας τον κόσμο σε έναν εφιάλτη τρόμου και σφαγής.



Μια σκοτεινή και αιματοβαμμένη εκδοχή του κλασικού παραμυθιού, με τον θρύλο του κινηματογραφικού τρόμου Ρόμπερτ Ένγκλουντ (τον αξέχαστο Φρέντι Κρούγκερ) στον ανατριχιαστικό ρόλο του Γρύλου. Το κινηματογραφικό σύμπαν Twisted Childhood Universe συνεχίζεται.

Paw Patrol: Κουτάβια και Δεινόσαυροι

Όταν το πλοίο τους παγιδεύεται σε μια μυστηριώδη καταιγίδα, τα κουτάβια της PAW Patrol ξεβράζονται αναγκαστικά σε ένα αχαρτογράφητο τροπικό νησί γεμάτο δεινόσαυρους. Εκεί γνωρίζουν τον Ρεξ, ένα κουτάβι που έχει εγκαταλειφθεί στο νησί εδώ και χρόνια και έχει γίνει ειδικός σε όλα τα θέματα που αφορούν τους δεινόσαυρους. Όταν ο μεγάλος αντίπαλος της PAW Patrol, ο δήμαρχος Χάμντινγκερ, αρχίζει να πραγματοποιεί απερίσκεπτες εξορύξεις με την ελπίδα να εκμεταλλευτεί τους φυσικούς πόρους του νησιού, προκαλεί κατά λάθος την έκρηξη ενός τεράστιου, αδρανούς ηφαιστείου. Τα κουτάβια της PAW Patrol βρίσκονται αντιμέτωπα με μια σειρά από επικίνδυνες αποστολές διάσωσης, πιο επικίνδυνες από όσες έχουν πραγματοποιήσει μέχρι τώρα, καθώς πρέπει να σταματήσουν τον Χάμντινγκερ πριν εξαφανιστεί κάθε ίχνος ζωής από το νησί.



Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται οι Γιώργος Μαντάς, Ιωάννα Αβδελοπούλου, Τάσος Νταπαντάς, Τόνια Μαράκη, Μαριέλα Δουμπού, Μαριλένα Λιακοπούλου, Δημήτρης Μπαμπανιώτης, Λυδία Σγουράκη, Βαγγέλης Χαλκιαδάκης.

Στη Βοή της Καταιγίδας (1948)

Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, Λορίν Μπακόλ, Εντουαρντ Τζ. Ρόμπινσον, Λάιονελ Μπάριμορ, Κλερ Τρέβορ

στο φιλμ νουάρ του Τζον Χιούστον. Ο Frank McCloud, βετεράνος πολέμου, ταξιδεύει στο Key Largo της Φλόριντα, λίγο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο για να επισκεφθεί την οικογένεια του νεκρού συμπολεμιστή του, George. Εκεί συναντά τη χήρα του, Nora και τον πατέρα του, James, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου. Στο ξενοδοχείο, όμως, υπάρχουν κάποιοι «περίεργοι» επισκέπτες. Σύντομα αποκαλύπτεται ότι επικεφαλής τους είναι ο Johnny Rocco, ένας αδίστακτος γκάνγκστερ. Ο Rocco και οι άνδρες του καταλαμβάνουν ουσιαστικά το ξενοδοχείο και κρατούν τους ανθρώπους εκεί ως ομήρους. Και τότε πλησιάζει ένας τυφώνας.

Η ταινία -τελευταίο κοινό φιλμ του Μπόγκαρτ με τη Μπακόλ- βασίζεται στο θεατρικό έργο Key Largo του Μάξουελ Άντερσον (1939).

Ο Δειλός (1965)

Ο Αμιτάμπα Ρέι, ένας σεναριογράφος από την Καλκούτα, ταξιδεύει στην επαρχία για να μαζέψει υλικό και να βρει τοποθεσίες για το νέο του σενάριο. Όταν το αυτοκίνητό του παθαίνει ξαφνικά βλάβη, ένας εύπορος καλλιεργητής τσαγιού, ονόματι Γκούπτα, προσφέρεται να τον φιλοξενήσει στο σπίτι του. Εκεί, ο Αμιτάμπα έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν του, καθώς ανακαλύπτει ότι η σύζυγος του οικοδεσπότη είναι η Καρούνα, η πρώην κοπέλα του. Η τυχαία αυτή συνάντηση πυροδοτεί αναμνήσεις και φέρνει στην επιφάνεια τον λόγο που χώρισαν: τη δική του δειλία και απροθυμία να δεσμευτεί όταν εκείνη του το είχε ζητήσει. Μια ιστορία για τον πειρασμό και τον απαγορευμένο σε σκηνοθεσία Σατιαζίτ Ρέι.

.



.





.