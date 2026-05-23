Μετά από δύο εβδομάδες γεμάτες σινεμά, το 79ο Φεστιβάλ Καννών έριξε αυλαία με την τελετή απονομής των βραβείων το Σάββατο 23 Μαΐου, στο Grand Théâtre Lumière, σε μία διοργάνωση που παρά τα προγνωστικά, δεν είχε ούτε αδιαμφισβήτητο φαβορί, ούτε μεγάλη δόση Χόλιγουντ.

Η εννεαμελής κριτική επιτροπή -μεταξύ των οποίων η Ντέμι Μουρ, ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ και η Κλόε Ζάο- με πρόεδρο τον Νοτιοκορεάτη σκηνοθέτη Παρκ Τσαν-γουκ απένειμε τον Χρυσό Φοίνικα στο «Fjord», πρώτη αγγλόφωνη ταινία του Ρουμάνου Κριστιάν Μουντζίου, με πρωταγωνιστές την Ρενάτε Ράινσβε και τον Σεμπάστιαν Σταν. Είναι ο δεύτερος Χρυσός Φοίνικας που κερδίζει ο Κριστιάν Μουντζίου -ο πρώτος ήταν το 2007, με την ταινία «4 Months, 3 Weeks and 2 Days»-, γεγονός που πλέον τον καθιστά τον δέκατο σκηνοθέτη που τιμάται δύο φορές με το πολυπόθητο βραβείο.

Το «Fjord» εκτυλίσσεται σε ένα απομακρυσμένο παραθαλάσσιο χωριό της Νορβηγίας, όπου εγκαθίστανται η Νορβηγίδα Λίσμπετ με τον Ρουμάνο σύζυγο της Μιχάι και τα πέντε παιδιά τους. Όταν η έφηβη κόρη τους εμφανίζεται στο σχολείο με κάποιους μώλωπες, η κοινότητα κινητοποιείται θέτοντας το ερώτημα εάν αν η αυστηρή, παραδοσιακή εκπαίδευση που λαμβάνουν τα παιδιά ευθύνεται για αυτό. «Η κατάσταση που βρίσκεται ο κόσμος μας σήμερα δεν είναι η καλύτερη. Δεν είμαι περήφανος γι’ αυτό που θ’ αφήσουμε στα παιδιά μας. Πριν τους ζητήσαμε λοιπόν να κάνουν εκείνα αλλαγές, η αλλαγή θα πρέπει να ξεκινήσει από εμάς», δήλωσε ο Κριστιάν Μουντζίου. Και πρόσθεσε: «Στον κινηματογράφο είναι σημαντικό να μιλάμε για ουσιαστικά ζητήματα, για να κατανοήσουμε προς ποια κατεύθυνση πηγαίνει ο κόσμος. Μπορούμε να το κάνουμε παρατηρώντας τους ανθρώπους γύρω μας. Και αυτό που αισθάνομαι είναι ότι οι σημερινές κοινωνίες είναι διχασμένες. Αυτή η ταινία είναι δέσμευση εναντίον κάθε μορφής φανατισμού. Μήνυμα για την ανεκτικότητα, για τη συμπερίληψη, την ενσυναίσθηση. Είναι όροι που όλοι αγαπάμε, αλλά θα πρέπει να τους εφαρμόζουμε πιο συχνά».

Το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής έλαβε το «Minotaur» του αυτοεξόριστου στη Γαλλία Ρώσου σκηνοθέτη Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, μια ιστορία με φόντο τη σύγχρονη Ρωσία, διασκευή του «La Femme Infidele» του Κλοντ Σαμπρόλ. Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο Ζβιάγκιντσεφ κάλεσε τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να βάλει τέλος στη «σφαγή», αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία. «Εκατομμύρια άνθρωποι από τη μια και από την άλλη πλευρά της γραμμής του μετώπου δεν ονειρεύονται παρά ένα πράγμα, να σταματήσουν οι σφαγές», δήλωσε ο σκηνοθέτης, μιλώντας στα ρωσικά με διερμηνέα που μετέφραζε στα γαλλικά.

Το Βραβείο της Επιτροπής απονεμήθηκε στο «The Dreamed Adventure» της Γερμανίδας Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ, μια ιστορία που διαδραματίζεται στη Βουλγαρία και προβλήθηκε την τελευταία ημέρα του Φεστιβάλ.

Το Βραβείο Σκηνοθεσίας μοιράστηκαν οι Χαβιέ Αμπράσι και Χαβιέ Κάλβο για το «La Bola Negra» με την Πενέλοπε Κρουζ και την Γκλεν Κλόουζ –που αποθεώθηκε στην πρεμιέρα με 20λεπτο χειροκρότημα– εξ ημισείας με τον Πάβελ Παβλικόφσκι για το πολυσυζητημένο «Fatherland», που αφηγείται την επιστροφή του βραβευμένου με Νόμπελ Λογοτεχνίας Τόμας Μαν στη διαλυμένη Γερμανία το 1949, μαζί με την κόρη του.

Το Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού απονεμήθηκε εξ ημισείας στους πρωταγωνιστές της ταινίας «Coward» του Λούκας Ντοντ, μια ιστορία για την σκληρότητα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, τους πρωτοεμφανιζόμενους Εμανουέλ Ματσιά και Βαλεντίν Καμπιάν.

Το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού έλαβαν επίσης εξ ημισείας η Βιρζινί Εφιρά και η Τάο Οκαμότο, πρωταγωνίστριες της ταινίας «All of a Sudden» του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι.

Το Βραβείο Σεναρίου απέσπασε ο Εμανουέλ Μαρ για το «Notre Salut», βασισμένο στη ζωή του προπάππου του, ενός συγγραφέα και μηχανικού που επέλεξε να εργαστεί για το φασιστικό καθεστώς του Βισύ.

Η τελετή λήξης άρχισε με την απονομή του Τιμητικού Χρυσού Φοίνικα στην Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η οποία ωστόσο, δεν κατάφερε να δώσει το «παρών» λόγω τραυματισμού. Για την καριέρα της στο σινεμά και στο τραγούδι, για την ηθοποιό, σκηνοθέτη και παραγωγό Στρέιζαντ, από το «Funny Girl» (1968) και το «A Star is Born» (1976) μέχρι το «Yentl» (1983) και το «Meet the Fockers» (2004) μίλησε η Ιζαμπέλ Ιπέρ.

«Σε αυτόν τον τρελό, ασταθή κόσμο που φαίνεται όλο και πιο διχασμένος, είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπεις πώς ο κινηματογράφος έχει αυτή τη μαγική ικανότητα να μας ενώνει. Είμαι πολύ περήφανη που ανήκω σε αυτή την κοινότητα, οπότε merci beaucoup και vive la cinéma!», ανέφερε στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα της, η Στρέιζαντ, αφού ευχαρίστησε την Ιζαμπέλ Ιπέρ για τα καλά της λόγια.

Τη Χρυσή Κάμερα για ταινία πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη από όλα τα προγράμματα του Φεστιβάλ απέσπασε το «Ben’ Imana» της Μαρί-Κλεμεντίν Ντουσαμπετζάμπο. Ο Χρυσός Φοίνικας Ταινίας Μικρού Μήκους δόθηκε στο «Para los contrincantes» (Aux Adversaires) του Φεντερίκο Λουίς.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter