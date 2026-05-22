Η αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου έφερε ξανά στο προσκήνιο τη δράση της 17 Νοέμβρη, με τον πρώην αξιωματικό της Αντιτρομοκρατικής Θανάση Κατερινόπουλο να αποκαλύπτει άγνωστες λεπτομέρειες για την έρευνα που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», ο ταξίαρχος ε.α. της ΕΛΑΣ αναφέρθηκε κυρίως στους Σάββα Ξηρό και Δημήτρη Κουφοντίνα, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατούσε μετά τη σύλληψη του τραυματισμένου Ξηρού, έπειτα από την έκρηξη στον Πειραιά το 2002.

Όπως είπε, ο Ξηρός αρχικά αρνούνταν να συνεργαστεί με τις Αρχές. «Συνελήφθη ως Μιχάλης Οικονόμου. Μόλις πήγαμε να του μιλήσουμε, η απάντησή του ήταν “δεν μιλάω σε πρεπόζιτα”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Θανάσης Κατερινόπουλος αποκάλυψε ακόμη ότι ο Σάββας Ξηρός φοβόταν έντονα τον Δημήτρη Κουφοντίνα. «Όταν τον κατεβάζαμε στο υπόγειο, φοβόταν τον Κουφοντίνα και το έλεγε ευθέως. Φοβόταν μήπως μπει και τον τελειώσει», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι αυτός ο φόβος έπαιξε ρόλο στην απόφασή του να μιλήσει.

Παράλληλα, ο πρώην αξιωματικός περιέγραψε σοβαρές δυσλειτουργίες στις διωκτικές αρχές πριν από τη δημιουργία της Αντιτρομοκρατικής το 1992, λέγοντας πως χωροφυλακή και αστυνομία πόλεων συχνά δεν αντάλλασσαν κρίσιμες πληροφορίες. «Ό,τι στοιχεία είχε η χωροφυλακή δεν τα έδινε στην αστυνομία πόλεων και το αντίστροφο», είπε, κάνοντας λόγο για εσωτερικές αντιπαλότητες που καθυστέρησαν την έρευνα επί χρόνια.

Αναφερόμενος στον Κουφοντίνα, υποστήριξε πως οι Αρχές είχαν στοιχεία ήδη από τη δεκαετία του ’80, χωρίς όμως να προχωρήσουν ουσιαστικά οι έρευνες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τελική κατάρρευση της 17 Νοέμβρη ήρθε λόγω διαδοχικών λαθών της οργάνωσης, της τεχνολογικής εξέλιξης αλλά και της πίεσης που αυξανόταν σταδιακά γύρω από τα μέλη της.

Καθοριστική για τον εντοπισμό της δεύτερης γιάφκας φέρεται να ήταν τελικά μια ηλικιωμένη γυναίκα στην οδό Πάτμου, η οποία αναγνώρισε τον Ξηρό από φωτογραφίες που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα και ενημέρωσε τις Αρχές.