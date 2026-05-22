Στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση μετά την απόφαση για την υφ’ όρων αποφυλάκισή του, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αμφισβήτησε εκ νέου τη βάση της καταδίκης του, την ώρα που παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναίρεσης της απόφασης από τον Αρειο Πάγο.

Μιλώντας στο documentonews, ο καταδικασμένος ως ηγετικό στέλεχος της 17 Νοέμβρη επανέφερε στο προσκήνιο το βασικό επιχείρημα της υπερασπιστικής του γραμμής, αμφισβητώντας τα στοιχεία που τεκμηρίωσαν την ηθική αυτουργία για την οποία καταδικάστηκε.

«Μετά από 24 έτη κράτησης, αναμένω ακόμη την απάντηση στο καίριο ερώτημα: Σε ποιο χώρο έγινε η ηθική αυτουργία μου; Πότε έγινε; Τι καιρό έκανε; Ποιοι ήταν παρόντες και ποιες συγκεκριμένες λέξεις χρησιμοποιήθηκαν για να πειστούν οι φυσικοί αυτουργοί;», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πληροφορίες αναφέρουν, επίσης, ότι στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο απαγορεύεται η έξοδος από τη χώρα, έχει υποχρέωση εμφάνισης ανά τακτά διαστήματα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας του και έχει απαγόρευση απομάκρυνσης από τον τόπο κατοικίας του.