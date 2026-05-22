Την πιθανότητα άσκησης αναίρεσης κατά του βουλεύματος που άνοιξε τον δρόμο για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης. Η υπόθεση τέθηκε υπό εξέταση έπειτα από παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο οποίος ζήτησε τη διαβίβαση του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου Εφετών Πειραιά προκειμένου να αξιολογηθεί αν συντρέχουν λόγοι προσβολής της. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η σχετική απόφαση αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την πέμπτη αίτηση αποφυλάκισης που είχε υποβάλει ο Γιωτόπουλος, παρά το γεγονός ότι είχαν προηγηθεί απορριπτικές εισηγήσεις και κρίσεις σε προηγούμενα στάδια της διαδικασίας. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002, κατά την επιχείρηση εξάρθρωσης της «17 Νοέμβρη», και παρέμεινε κρατούμενος για περίπου 24 χρόνια, ενώ συμπληρώνει τα 25 (εκτιτέα από το νόμο) το καλοκαίρι του 2027.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής του δεν αποδέχθηκε τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν ούτε εξέφρασε μεταμέλεια για τις πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε, επιμένοντας στη θέση του ότι δεν υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των εγκλημάτων της οργάνωσης.

