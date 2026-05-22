Ο Κέβιν Σπέισι πραγματοποίησε μια ιδιαίτερα συμβολική και εντυπωσιακή επιστροφή στο Φεστιβάλ Καννών, έναν μόλις χρόνο μετά την ψυχρή στάση που είχε τηρήσει απέναντί του η διοργάνωση. Ο 66χρονος ηθοποιός, του οποίου η καριέρα είχε καταρρεύσει μετά τις σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση που ήρθαν στο φως τα προηγούμενα χρόνια, περπάτησε ξανά στο κόκκινο χαλί, σηματοδοτώντας ουσιαστικά το τέλος της μακράς απομόνωσής του από τον χώρο της ψυχαγωγίας.

Η εικόνα φέτος ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη με εκείνη της περσινής χρονιάς, όταν οι διοργανωτές των Καννών είχαν ξεκαθαρίσει πως ο πρωταγωνιστής του «House of Cards» δεν είχε καμία απολύτως σχέση με το φεστιβάλ. Αυτή τη φορά, ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε χαμογελαστός μπροστά στους φωτογράφους, συνοδευόμενος από το μοντέλο Βία Λέμαν, στην πρεμιέρα της γαλλικής ταινίας «De Gaulle: Tilting Iron». Η παρουσία του θεωρήθηκε από πολλούς ένα σαφές μήνυμα ότι η περίοδος κατά την οποία το Χόλιγουντ τον είχε ουσιαστικά θέσει στο περιθώριο φαίνεται πλέον να ανήκει στο παρελθόν.

Η διαδρομή του Σπέισι προς την αποκατάσταση της εικόνας του υπήρξε δύσκολη και γεμάτη ανατροπές. Η αρχή έγινε τον Νοέμβριο του 2017, όταν οι καταγγελίες του ηθοποιού Άντονι Ραπ οδήγησαν στην απομάκρυνσή του από το Netflix και στον σχεδόν ολοκληρωτικό αποκλεισμό του από τη βιομηχανία του θεάματος. Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια οι δικαστικές εξελίξεις λειτούργησαν υπέρ του, καθώς αθωώθηκε τόσο στην υπόθεση Ραπ όσο και σε άλλες ποινικές και αστικές υποθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία που σχετίζονταν με διαφορετικούς καταγγέλλοντες.

Ο ίδιος έχει παραδεχθεί δημόσια πως η επταετής αυτή περίοδος είχε καταστροφικές οικονομικές συνέπειες για τον ίδιο, αποκαλύπτοντας ότι αναγκάστηκε να χάσει ακόμη και το σπίτι του στο Μέριλαντ εξαιτίας των τεράστιων δικαστικών εξόδων. Παρ’ όλα αυτά, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια επιστροφής του, συμμετέχοντας αρχικά σε μικρότερες ανεξάρτητες παραγωγές. Το επερχόμενο θρίλερ «The Awakening» θεωρείται ο πρώτος σημαντικός πρωταγωνιστικός ρόλος του μετά τις αθωωτικές αποφάσεις.

Την ίδια ώρα, το Φεστιβάλ των Καννών συνεχίζει να διατηρεί αυστηρή στάση απέναντι σε καλλιτέχνες που εμπλέκονται σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, έχοντας αποκλείσει άλλες προσωπικότητες του χώρου. Αυτό καθιστά την επανεμφάνιση του Σπέισι ακόμη πιο ηχηρή και με ιδιαίτερο συμβολισμό, όπως σχολιάζει και η Telegraph.