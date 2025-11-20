Σε μία συνέντευξη-εξομολόγηση στην Telegraph, ο Σπέισι μίλησε ανοιχτά για τη ζωή του σήμερα, τονίζοντας πως τα τελευταία 12 χρόνια ζούσε στη Βαλτιμόρη, όμως αναγκάστηκε πρόσφατα να εγκαταλείψει το σπίτι του, καθώς πλέον «σχεδόν δεν έχει εισόδημα». Όπως είπε, το οικονομικό βάρος από τις «αστρονομικές» δαπάνες των δικαστικών υποθέσεων ήταν συντριπτικό: «Κυριολεκτικά δεν έχω σπίτι».

Η «πτώση» ξεκίνησε το 2017, όταν ο Άντονι Ραπ τον κατηγόρησε για σεξουαλική επίθεση την περίοδο που ο Σπέισι πρωταγωνιστούσε στο «House of Cards». Απομακρύνθηκε άμεσα από τη σειρά και οδηγήθηκε σε δικαστικές διαμάχες, από τις οποίες τελικά αθωώθηκε τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Λονδίνο. Παρ’ όλα αυτά, το στιγματισμένο προφίλ των τελευταίων επτά χρόνων εξακολουθεί να τον ακολουθεί.

Σήμερα, όπως λέει, προσπαθεί να συνεχίσει «με παράξενους τρόπους», νιώθοντας ότι βρίσκεται ξανά στο σημείο εκκίνησης της καριέρας του: «Πηγαίνω όπου υπάρχει δουλειά». Όλα του τα υπάρχοντα βρίσκονται πλέον σε αποθήκη, ενώ ελπίζει ότι κάποια στιγμή θα καταφέρει να ξαναφτιάξει μια μόνιμη βάση, αν βελτιωθεί η οικονομική του κατάσταση.

Το 2024 είχε δηλώσει με δάκρυα στα μάτια στον Πιρς Μόργκαν πως το σπίτι του στη Βαλτιμόρη έβγαινε σε πλειστηριασμό, καθώς είχε χρέη εκατομμυρίων. Αυτή τη στιγμή ζει σε ξενοδοχεία και Airbnbs, «πηγαίνοντας εκεί όπου υπάρχει δουλειά». Παρά τα πάντα, διατηρεί μια μικρή νότα αισιοδοξίας: «Τουλάχιστον… δεν έχω χρεοκοπήσει».

Με πληροφορίες από tmz.com