Δέκα μήνες σχέσης πρόλαβαν να μετρήσουν ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάζιο, και η ομογενής πολιτική ακτιβίστρια Νομική Κονστ, προτού τελικά αποφασίσουν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Πρόσφατο δημοσίευμα της New York Post αναφέρει ότι η σχέση του Μπιλ ντε Μπλάζιο με την ομογενή πολιτική ακτιβίστρια ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τη διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών της Νέας Υόρκης.

Η Κονστ, γνωστή ως δημοσιογράφος, σχολιάστρια και πολιτική ακτιβίστρια, έχει συνεργαστεί με την εκπομπή «The Young Turks», ενώ στο παρελθόν έχει υποστηρίξει ανοιχτά τον Μπέρνι Σάντερς. Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και η 41χρονη ακτιβίστρια ανακοίνωσαν δημόσια τη σχέση τους τον περασμένο Φεβρουάριο, με τον Ντε Μπλάζιο να δηλώνει τότε ότι «μοιράζονται κοινές αξίες και οράματα» και ότι η σύνδεσή τους είχε θετικό αντίκτυπο στην προσωπική του ζωή, μετά την αποχώρησή του από το δημαρχείο.

Το ζευγάρι εμφανίστηκε δημόσια σε πολλές εκδηλώσεις τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης υπέρ της υποψηφιότητας του Ζόχραν Μαμντάνι, στις 18 Οκτωβρίου. Στην εκδήλωση αυτή, οι δυο τους είχαν φορέσει μπλουζάκια με το όνομα του (τότε) υποψηφίου δημάρχου. Η δημόσια δραστηριότητά τους είχε ενισχύσει την εικόνα του Ντε Μπλάζιο ως πολιτικού που επιχειρούσε να κάνει επανεκκίνηση στην καριέρα του, ενώ η Κονστ είχε στηρίξει ανοιχτά την προσπάθεια επαναδραστηριοποίησής του.

Ωστόσο, η ευτυχία τους δεν έμελλε να κρατήσει για πολύ. Πληροφορίες από πρόσωπα του πολιτικού περιβάλλοντος του πρώην δημάρχου αναφέρουν ότι η σχέση τους έληξε, έπειτα από φήμες πως ο Ντε Μπλάζιο είχε συνάψει νέο δεσμό με εκλεγμένη αξιωματούχο από άλλη Πολιτεία. Αρχικά, η ταυτότητα του συγκεκριμένου προσώπου δεν είχε γίνει γνωστή, ωστόσο, πολύ γρήγορα, ήρθε στο φως.

Ο Ντε Μπλάζιο επιβεβαίωσε τον χωρισμό, με δήλωση στην οποία εξέφρασε την εκτίμησή του προς την Κονστ και τον ρόλο που είχε στη ζωή του κατά το διάστημα της σχέσης τους. «Η Νομική και εγώ είχαμε μια όμορφη σχέση για δέκα μήνες. Τρέφω βαθύ σεβασμό για εκείνη και για όσα πρεσβεύει, και ελπίζω να διατηρήσουμε μια ειλικρινή φιλία» ανέφερε χαρακτηριστικά, κρατώντας χαμηλούς τόνους και επιλέγοντας να μην σχολιάσει περαιτέρω τις φήμες για τρίτο πρόσωπο.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ταμπλόιντ, η Κονστ φέρεται να έχει πληγωθεί βαθιά από την εξέλιξη, καθώς είχε σταθεί στο πλευρό του πρώην δημάρχου σε δημόσιες εμφανίσεις και είχε συμβάλει σημαντικά στην πολιτική του επαναδραστηριοποίηση, μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του στη δημαρχία της Νέας Υόρκης. Πρόσωπα από το περιβάλλον της επισημαίνουν ότι η σχέση αυτή είχε δώσει στον Ντε Μπλάζιο νέα ώθηση, σε μια περίοδο που αναζητούσε τρόπους να ενισχύσει την παρουσία του στον δημόσιο βίο.

Ο Ντε Μπλάζιο, από την άλλη, ο οποίος χώρισε από τη σύζυγό του, Σιρλέιν ΜακΚρέι το 2023, χωρίς ωστόσο να έχουν μέχρι σήμερα πάρει και τυπικά διαζύγιο, έχει επανεμφανιστεί δυναμικά στο προσκήνιο. Πρόσφατα υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας ως πολιτικός σχολιαστής με το CNN, ενώ έχει αυξήσει τη δημόσια παρουσία του με παρεμβάσεις και δημόσιες τοποθετήσεις.

Η πέτρα του σκανδάλου

Ας περάσουμε όμως και στο… επίμαχο ερώτημα: αν όχι η Κονστ, ποια; Ποιο είναι το τρίτο πρόσωπο στη σχέση τους; Σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post, ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης είχε ξεκινήσει σχέση με τη δήμαρχο του Νότιου Τουσόν, Ροξάνα Βαλενθουέλα, μητέρα δύο παιδιών, με τον δεσμό τους να ξεκινάει μάλιστα, ενόσω ο Ντε Μπλάζιο βρισκόταν ακόμη σε σχέση με τη Νομική Κονστ!

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ήταν εκείνη που πυροδότησε τις εντάσεις που οδήγησαν στον χωρισμό του πρώην δημάρχου με την Κονστ.

Η μοιραία γνωριμία

Η Βαλενθουέλα και ο Ντε Μπλάζιο γνωρίστηκαν τον περασμένο Ιούνιο, όταν εκείνη δημοσίευσε φωτογραφία από φιλανθρωπικό δείπνο στην Αριζόνα, στο οποίο παρευρίσκονταν τόσο ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης όσο και η Κονστ -ως ομιλητές. Μήνες μετά την πρώτη τους γνωριμία, η Κονστ ενημερώθηκε από εκπρόσωπο της Βαλενθουέλα ότι η τελευταία επιθυμούσε συνάντηση και με τους δύο, σχετικά με θέματα που αφορούσαν τον Ζόχραν Μαμντάνι.

Η Κονστ τους προέτρεψε να απευθυνθούν απευθείας στον Ντε Μπλάζιο, με αποτέλεσμα η Βαλενθουέλα να κανονίσει γεύμα, στο οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, άφησε να εννοηθεί ότι η Κονστ θα ήταν παρούσα. Η Κονστ δεν προσκλήθηκε ποτέ, και εκείνη η συνάντηση φέρεται να αποτέλεσε την απαρχή της σχέσης της δημάρχου του Νότιου Τουσόν με τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης.

Κι όμως, ο Ντε Μπλάζιο συνέχισε τις δημόσιες εμφανίσεις με την Κονστ. Οι δυο τους είχαν θεαθεί αγκαλιασμένοι σε συγκέντρωση κατά τη διάρκεια του κινήματος «No Kings» στις 18 Οκτωβρίου, ενώ πηγές σημειώνουν ότι ο χωρισμός τους έγινε ανάμεσα σε εκείνη την ημερομηνία και την ημέρα των εκλογών (4 Νοεμβρίου). Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την Post, η Βαλενθουέλα φέρεται να μιλούσε ανοιχτά στον κύκλο της για τη σχέση της με τον Ντε Μπλάζιο, με αποτέλεσμα τα νέα να κυκλοφορήσουν πολύ γρήγορα.

Η δήμαρχος που έγινε «stalker»

Παρότι ο δεσμός τους φέρεται να έχει πλέον ολοκληρωθεί, πηγές αναφέρουν ότι η Βαλενθουέλα προσπάθησε να τον αναβιώσει, σε αντίθεση με την προσπάθεια του Ντε Μπλάζιο να κρατήσει αποστάσεις. Πρόσωπα του περιβάλλοντος της Βαλενθουέλα εξέφρασαν ανησυχία για την έκταση που πήρε η σχέση τους, ενώ οικογενειακή πηγή δήλωσε στην Daily Mail ότι η δήμαρχος φαινόταν «ανέτοιμη» για τις επιπτώσεις.

Σημείωσε επίσης ότι η δημοσιοποίηση της σχέσης οδήγησε παλαιότερα στην αναπαραγωγή ανακριβών πληροφοριών, με τη Βαλενθουέλα να χαρακτηρίζεται «παντρεμένη», κάτι που διέψευσε ο πατέρας του παιδιού της. Ο Μπίλι Πίαρντ δήλωσε: «Η Ροξάνα Βαλενθουέλα είναι η μητέρα της δίχρονης κόρης μου στην Αριζόνα. Δεν είμαστε και δεν υπήρξαμε ποτέ παντρεμένοι και διατηρούμε ανοιχτή επικοινωνία για την ανατροφή της».

Ο Ντε Μπλάζιο, πάντως, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τα μέσα ενημέρωσης με προσωπικές του σχέσεις. Μετά τον χωρισμό με την ΜακΚρέι (σ.σ. η οποία, πριν τον γάμο τους, δήλωνε ανοιχτά ομοφυλόφιλη) τον είχαν δει σε πολύωρη συντροφιά με άγνωστη γυναίκα σε μπαρ στη Νέα Υόρκη και, λίγες εβδομάδες αργότερα, σε περίπατο με γυναίκα που περιγραφόταν ως παντρεμένη, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις.

Έχοντας πλέον χωρίσει με την Κονστ και δείχνοντας να μην ενδίδει περαιτέρω στις ορέξεις της Βαλενθουέλα, ο Ντε Μπλάζιο τηρεί σιγή ιχθύος απέναντι στα δημοσιεύματα και ετοιμάζει το επόμενο πολιτικό του βήμα. Όσο για την προσωπική του ζωή; Προφανώς, δύσκολα μπορεί να μείνει για πολύ μόνος.

