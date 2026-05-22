Ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη», Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφυλακίστηκε υπό όρους έπειτα από 24 χρόνια εγκλεισμού, προκαλώντας πολιτικές και δικαστικές αντιδράσεις. Το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτησή του, παρά την αρνητική εισήγηση του εισαγγελέα, κρίνοντας ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την υφ’ όρον απόλυσή του.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, λήφθηκαν υπόψη η διάρκεια της κράτησής του, η καλή διαγωγή του στις φυλακές αλλά και η ακαδημαϊκή του πορεία κατά την περίοδο εγκλεισμού, καθώς απέκτησε πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών από γαλλικό πανεπιστήμιο. Ο 82χρονος πλέον Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και επιπλέον κάθειρξη 25 ετών για ηθική αυτουργία σε δολοφονίες, εκρήξεις και ληστείες που αποδόθηκαν στη δράση της «17 Νοέμβρη».

Advertisement

Advertisement

Η αποφυλάκισή του συνοδεύεται από περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η υποχρεωτική παρουσία μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα Βύρωνα, η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η δήλωση μόνιμης κατοικίας. Την ίδια στιγμή, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ζήτησε να εξεταστεί το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης κατά του βουλεύματος αποφυλάκισης, ανοίγοντας νέο κύκλο δικαστικής αξιολόγησης της υπόθεσης.