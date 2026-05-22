Λίγες είναι οι μπάντες που αξίζουν τον όρο «ιστορικές» στην ιστορία της μουσικής, αλλά ακόμα λιγότερες είναι αυτές που αξίζουν τον χαρακτηρισμό με όλη του τη σημασία – και οι Iron Maiden είναι μία από αυτές, τόσο για τoν μισό αιώνα ιστορίας τους, όσο και για την αγάπη τους για την ιστορία εν γένει, η οποία φαίνεται και από τη θεματολογία πολλών τραγουδιών τους.

Με την αντίστροφη μέτρηση για τη συναυλία τους το Σάββατο στο ΟΑΚΑ να είναι σε εξέλιξη, ας ρίξουμε μια ματιά σε κάποια από τα μουσικά «μαθήματα ιστορίας» από τη μεγάλη βρετανική μπάντα του heavy metal.

Alexander the Great: Εντάξει, αναμενόμενο πως θα αρχίζαμε από εδώ: Πολύ ειδική περίπτωση για εμάς τους Έλληνες.

Flight of Icarus: Ομοίως- όχι στην ίδια κλίμακα με τον Αλέξανδρο, αλλά και πάλι.

Quest for Fire: Καταπιάνεται με την προϊστορία, εμπνευσμένο από την ομώνυμη ταινία του 1981.

The Trooper: Εμπνευσμένο από την «Επέλαση της Ελαφράς Ταξιαρχίας» του Τένισον, ένα από τα εμβληματικότερα ποιήματα της βρετανικής λογοτεχνίας- με τη σειρά του εμπνευσμένο από τη μάχη της Μπαλακλάβα στον Κριμαϊκό Πόλεμο.

Aces High: «We shall never surrender»! Υπερασπιζόμενοι τους βρετανικούς ουρανούς κατά τη Μάχη της Βρετανίας, στο κόκπιτ ενός Σπίτφαϊρ,

Powerslave: Αρχαία Αίγυπτος με «horror» ατμόσφαιρα.

Montsegur: Οι διώξεις των Καθαρών είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον για πολλούς λόγους κομμάτι τη ιστορίας της δυτικής Ευρώπης, που το ελληνικό κοινό δεν το γνωρίζει και πολύ, ακόμα και αν «άγγιξε» και τον ελλαδικό χώρο (Βογόμιλοι).

The Clansman: Σκωτία, Braveheart!

Run to the Hills: Ινδιάνοι εναντίον των αποίκων.

The Longest Day: Κονταροχτυπιέται με το «Primo Victoria» των Sabaton για το καλύτερο τραγούδι για τη D-Day και την απόβαση στη Νορμανδία.

Paschendale: Ωδή σε ένα από τα πολλά αιματηρά πεδία μάχης του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Tailgunner: Από τη σκοπιά ενός πολυβολητή σε βομβαρδιστικό του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Mother Russia: Αφιερωμένο στη ρωσική ιστορία και την πτώση της ΕΣΣΔ

Afraid to Shoot Strangers: Εμπνευσμένο από τον Πρώτο Πόλεμο του Κόλπου

Genghis Khan: Instrumental κομμάτι αφιερωμένο στον Μογγόλο κατακτητή

Invaders: Για τις επιδρομές των Βίκινγκς στα βρετανικά νησιά

Where Eagles Dare: Εμπνευσμένο από την ομώνυμη πολεμική ταινία (Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος)

Run Silent Run Deep: Επίσης εμπνευσμένο από πολεμική ταινία, με θέμα τα υποβρύχια στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Como Estais Amigos: Για τους νεκρούς του πολέμου των Φόκλαντς

Senjutsu: Ιαπωνιική ιστορία και συγκρούσεις με τους Μογγόλους

Empire of the Clouds: Ένα από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα στην ιστορία των αερόπλοιων.

Brighter Than a Thousand Suns: H άνοδος των πυρηνικών όπλων.

Two Minutes to Midnight: Ψυχρός Πόλεμος, κούρσα εξοπλισμών, ισορροπία του τρόμου μεταξύ των υπερδυνάμεων.

Transylvania: Χρειάζονται διευκρινίσεις;

Αυτά από εμάς – είμαστε σίγουροι ότι ξεχάσαμε αρκετά, αλλά συγχωρήστε μας, ξέρετε πως είναι πολλά. Τα λέμε αύριο- Up the Irons!