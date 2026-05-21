H ελληνοτουρκική σύγκρουση που άρχισε πριν χρόνια με το «Αιγαίο Ώρα Μηδέν: Το Πρώτο Αίμα» του Μίλτου Αντωνιάδη ολοκληρώνεται με το τέταρτο βιβλίο της σειράς, «Αιγαίο Ώρα Μηδέν: Η Μέρα της Κρίσης», που κυκλοφορεί ήδη στα βιβλιοπωλεία από τις Εκδόσεις Memento.

Το πρώτο βιβλίο της σειράς είχε βγει αρχικά σε συνέχειες στην ιστοσελίδα της «Πτήσης», και η ανταπόκριση που είχε ήταν τέτοια που οδήγησε στην έκδοσή του και ως κανονικό βιβλίο, με επιπλέον περιεχόμενο. Ο Μίλτος Αντωνιάδης είχε χαρακτηριστεί από πολλούς ως «Έλληνας Τομ Κλάνσι», και οι συνέχειες, «Σκοτεινός Ουρανός» και «Κατάσταση Πολιορκίας» δικαίωσαν απόλυτα αυτόν τον χαρακτηρισμό: Ο συγγραφέας – ο οποίος έχει μιλήσει για το έργο του στη HuffPost Greece– έχει βαθύτατη γνώση της γεωπολιτικής και της στρατιωτικής τεχνολογίας και τακτικών, και παράλληλα εξελίσσει σταθερά και τη γραφή του. Το τελικό αποτέλεσμα, με το οποίο ολοκληρώνεται η σειρά, είναι μια τετραλογία που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εκ των ων ουκ άνευ για όποιον επιθυμεί να έχει μια καλή εικόνα του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσε να διεξαχθεί μια τέτοια σύγκρουση στην περιοχή μας, ενσωματώνοντας όλα όσα βλέπουμε στην καθημερινή ειδησεογραφία σχετικά με τους πολέμους της εποχής μας.

Περνώντας από τις τεχνικές/ γεωπολιτικές γνώσεις σε πιο «λογοτεχνικό» επίπεδο, αυτό για το οποίο μπορεί να διαβεβαιώσει ο γράφων είναι πως δεν είναι καλή ιδέα να πιάσετε τη «Μέρα της Κρίσης» βραδινές ώρες, αν πρέπει να ξυπνήσετε νωρίς το πρωί. Αν και αυτό ίσχυε και στα άλλα τρία προηγούμενα της σειράς, εδώ ο συγγραφέας έχει ξεπεράσει τον εαυτό του: Πρόκειται για ένα technothriller 800 σελίδων, η πλοκή του οποίου είναι δομημένη σε μια σειρά από μικρά, σύντομα κεφάλαια που θυμίζουν ριπές από πυροβόλο Vulcan μαχητικού F-16 (με άλλα λόγια, μιλάμε για την πεμπτουσία του…«λίγες σελίδες ακόμα»!).

Όσον αφορά στην απήχηση της σειράς, πρόκειται για αδιαμφισβήτητο best seller – και μάλιστα στον τομέα του technothriller/ πολεμικού μυθιστορήματος, που δεν είναι συνηθισμένος για το ελληνικό κοινό (και μάλιστα από Έλληνα συγγραφέα): Όπως είπε στη HuffPost Greece ο εκδότης, Θωμάς Τσερώνης, το «Πρώτο Αίμα» βρίσκεται στη 16η χιλιάδα, ο «Σκοτεινός Ουρανός» στη 13η, και η «Κατάσταση Πολιορκίας» τελειώνει την 11η. Η «Μέρα της Κρίσης» άρχισε με 12.000. Αν σκεφτεί κανείς πως το «Πρώτο Αίμα» το 2022 είχε αρχίσει με 3.000, κατανοεί κανείς για τι βαθμό επιτυχίας μιλάμε. Αξίζει να σημειωθεί πως, όπως αποκαλύπτει ο κ. Τσερώνης, στα σχέδια είναι και «spinoffs» με κάποιους συγκεκριμένους χαρακτήρες από το «Αιγαίο Ώρα Μηδέν».