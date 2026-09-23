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Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παραγωγές όπως το «Στην Καρδιά του Κτήνους» με τον Μπραντ Πιτ, το «Φορτίο» με τους Ίθαν Χοκ και Ράσελ Κρόου, καθώς και τη νέα εκδοχή του έργου της Τζέιν Όστεν, «Λογική και Ευαισθησία».

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει το αστυνομικό θρίλερ «Κομμένη Κλωστή», το υπαρξιακό δράμα «Μια Φάρμα στην Πορτογαλία» και την ταινία «Το Κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς» του Καρίμ Αϊνούζ.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επίσης η ταινία «Λος Τίγκρες» με τις υποβρύχιες σκηνές και η οικογενειακή περιπέτεια κινουμένων σχεδίων «Σον το Πρόβατο και το Τέρας της Φάρμας».

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Ο Μπραντ Πιτ στην καρδιά της Αλάσκας με έναν γερμανικό ποιμενικό, Ίθαν Χοκ και Ράσελ Κρόου στη Μεγάλη Ύφεση, μία νέα κινηματογραφική εκδοχή του κλασικού μυθιστορήματος της Τζέιν Όστεν «Λογική και Ευαισθησία», «Κομμένη κλωστή» με μία μοδίστρα που εμπλέκεται σε ένα έγκλημα, «Λος Τίγκρες» των Αλμπέρτο Ροντρίγκεζ, Ραφαέλ Κόμπος με τις συναρπαστικές υποβρύχιες σκηνές, αλλά και Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ.

Αυτές -και όχι μόνο- είναι οι ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.

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Στην Καρδιά του Κτήνους

«Θα σε γυρίσω σπίτι. Απλά θα χρειαστεί να τα καταφέρουμε με τον δύσκολο τρόπο». Μετά από μια τρομακτική αεροπορική συντριβή, ο πρώην αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων Τζέιμς Μπέλμοντ και ο στρατιωτικός σκύλος του, ο Όντιν, βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην ενδοχώρα της Αλάσκας. Μαζί, καλούνται να δώσουν μια σκληρή μάχη για την επιβίωση απέναντι στις ακραίες δυνάμεις της φύσης.

Παρότι, η ιστορία διαδραματίζεται στην Αλάσκα, τα γυρίσματα έγιναν στη Νέα Ζηλανδία, πατρίδα του Όντιν, τον οποίο «υποδύεται» ο Ούμπερ, ένας γερμανικός ποιμενικός που υπηρέτησε σε ομάδα διασωστών. Με τον Μπραντ Πιτ, τον Τζ.Κ. Σίμονς και την Άνα Λάμπε. Σκηνοθεσία Ντέιβιντ Άγιερ.

Το Φορτίο

Η ιστορία εκτυλίσσεται το 1933, στο Όρεγκον, την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης. Ο Σάμιουελ Μέρφι, ένας καταβεβλημένος βετεράνος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, συλλαμβάνεται άδικα και οδηγείται σε ένα καταυλισμό κρατουμένων στη μέση του πουθενά. Το μόνο που τον βασανίζει ωστόσο, είναι η τύχη της επτάχρονης κόρης του.

«Σε έναν μήνα θα την αναλάβει το κράτος και θα δοθεί για υιοθεσία», λέει ο Μέρφι στον διευθυντή της φυλακής. «Ακόμα κι αν μου μειώσουν την ποινή για καλή διαγωγή, θα πρέπει να μείνω εδώ άλλους έξι μήνες». Κι εκείνος τού απαντά: «Έχω έναν φίλο που χρειάζεται μια μικρή εξυπηρέτηση. Κανέναν από αυτούς εδώ δεν εμπιστεύομαι, εσένα όμως ναι. Αν κάνεις αυτή τη δουλειά, η ποινή σου τελειώνει εδώ».

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Το τίμημα της συμφωνίας είναι μεγάλο: Ο Μέρφι πρέπει να μεταφέρει λαθραία χρυσό από ένα απομονωμένο ορυχείο. Σκηνοθετικό ντεμπούτο του Πάντραικ ΜακΚίνλεϊ στη μεγάλη οθόνη με τον Ίθαν Χοκ και τον Ράσελ Κρόου. Η old-fashioned ταινία που θυμίζει φιλμ των 70s, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Sundance.

Λογική και Ευαισθησία

Μία νέα κινηματογραφική εκδοχή του εμβληματικού έργου της Τζέιν Όστεν «Λογική και Ευαισθησία» (1811), σε σκηνοθεσία Τζόρτζια Όκλι. Πρωταγωνιστούν Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς, Εσμέ Κριντ-Μάιλς, Κατρίνα Μπαλφ, Φρανκ Ντιλέιν, Τζορτζ ΜακΚέι, Χέρμπερτ Νόρντρουμ, Μπόντι Ρέι Μπράτνακ, Φιόνα Σο. η ιστορία περιστρέφεται γύρω από τις τρεις αδελφές Ντάσγουντ -την Έλινορ, τη Μαριάν και τη μικρότερη Μάργκαρετ- οι οποίες, μετά τον θάνατο του πατέρα τους, βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει δραματικά. Η οικογενειακή περιουσία περνά στον ετεροθαλή αδελφό τους, Τζον Ντάσγουντ, ο οποίος, παρά την υπόσχεση που έχει δώσει στον πατέρα του ότι θα φροντίσει τη μητριά και τις αδελφές του, τελικά δεν τους προσφέρει ουσιαστική οικονομική στήριξη. Η μητέρα και οι τρεις κόρες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το Νόρλαντ και να εγκατασταθούν σε ένα πολύ πιο ταπεινό σπίτι στο Ντέβον. Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκονται κυρίως οι δύο μεγαλύτερες αδελφές, η συνετή και συγκρατημένη Έλινορ και η παρορμητική, βαθιά ρομαντική Μαριάν. Μέσα από τις ερωτικές τους απογοητεύσεις, τις κοινωνικές συμβάσεις και την οικονομική ανασφάλεια που καθορίζει τις επιλογές των γυναικών της εποχής, η Όστεν διερευνά την σύγκρουση ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημα.

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Κομμένη Κλωστή

Μια μοδίστρα που ζει σε ένα μικρό ελβετικό χωριό μπλέκεται στα ίδια της τα νήματα όταν μια μοιραία επιλογή ξετυλίγει μια επικίνδυνη αλυσίδα γεγονότων. Αφού αρπάζει έναν μυστηριώδη χαρτοφύλακα από μια συναλλαγή που έχει πάει στραβά, βρίσκεται αντιμέτωπη με αδίστακτους διώκτες και μια αδυσώπητη καταδίωξη. Σε ένα ολοένα πιο επικίνδυνο παιχνίδι γάτας και ποντικού, κάθε απόφασή της ανοίγει μια διαφορετική πορεία, οδηγώντας την σε δραματικά διαφορετικές καταλήξεις, όπου η σωτηρία και η καταστροφή απέχουν μόλις μια βελονιά.

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Φρέντι ΜακΝτόναλντ είναι ένα κινηματογραφικό παιχνίδι που συνδυάζει το μαύρο χιούμορ και την ίντριγκα των «Fargo» και «Ένα Απλό Σχέδιο» με την καταιγιστική ένταση του «Τρέξε Λόλα, Τρέξε», αποσπώντας την αποδοχή και τον θαυμασμό του κοινού στα διεθνή φεστιβάλ SXSW και Λοκάρνο. Με τους Ιβ Κόννολι, Κάλουμ Γουέρθι, Τζον Λιντς.

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Μια Φάρμα στην Πορτογαλία

Μέσα από την ιστορία του Φερνάντο, έναν χαμηλών τόνων καθηγητή γεωγραφίας, του οποίου η ζωή ανατρέπεται όταν η σύζυγός του εξαφανίζεται ξαφνικά, η ταινία πραγματεύεται την έννοια της ταυτότητας και πώς αυτή μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Με κεντρικό σκηνικό μια φάρμα στις ακτές της Πορτογαλίας και χαρακτήρες που εμπνέουν ταυτόχρονα μια απλότητα και ένα δυναμισμό, με προεξέχουσα την ιδιοκτήτρια της φάρμας, Αμάλια, η Ισπανίδα σκηνοθέτις Αβελίνα Πρατ αγγίζει υπαρξιακά διλήμματα και ξετυλίγει με έντεχνο τρόπο την νομαδική φύση του ανθρώπου. Με τους Μανόλο Σόλο και Μαρία ντε Μεντέιρος.

Το Κλάδεμα της Τριανταφυλλιάς

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Σε μια πολυτελή βίλα κάτω από τον ήλιο της Καταλονίας, τα αδέλφια Τζακ, Εντ, Άννα και Ρόμπερτ ζουν απομονωμένα, βυθισμένα στην άνεση και την κληρονομημένη περιουσία τους. Αποφεύγουν τις ευθύνες και τις απαιτήσεις του τυφλού πατέρα τους, αναζητώντας αγάπη και επιβεβαίωση ο ένας μέσα από τον άλλον, αλλά και μέσα από τον κόσμο της πολυτέλειας και των επώνυμων ρούχων. Όταν ο Τζακ, ο μεγαλύτερος αδελφός και συνδετικός κρίκος της οικογένειας, ανακοινώνει πως θα μετακομίσει με τη σύντροφό του, Μάρθα,

οι οικογενειακές σχέσεις κλονίζονται. Την ίδια στιγμή, ο Εντ αρχίζει να ψάχνει την αλήθεια πίσω από τον θάνατο της μητέρας τους. Μυστικά και ψέματα που κρύβονται εδώ και χρόνια βγαίνουν σιγά σιγά στην επιφάνεια και τα θεμέλια της οικογένειας αρχίζουν να καταρρέουν. Ο σκηνοθέτης Καρίμ Αϊνούζ επιστρέφει με τη νέα του ταινία σε σενάριο του Έλληνα σεναριογράφου Ευθύμη Φιλίππου. Ένα σκοτεινό, τολμηρό και απρόβλεπτο οικογενειακό δράμα που εξερευνά τα όρια της αγάπης, της εξάρτησης και της εξουσίας μέσα στον πυρήνα μιας οικογένειας. Με τους Κάλουμ Τέρνερ, Ράιλι Κίου, Τζέιμι Μπελ, Λούκας Γκέιτζ, Έλενα Ανάγια, Τρέισι Λετς, Ελ Φάνινγκ, Πάμελα Άντερσον. Η ταινία προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Βερολίνου 2026.

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Λος Τίγκρες

Ο Αντόνιο και η Εστρέγια είναι δύο αδέρφια που έχουν περάσει όλη τους τη ζωή στη θάλασσα ως δύτες. Όταν ένα ατύχημα απειλεί να τερματίσει την καριέρα του Αντόνιο, το μέλλον φαίνεται αβέβαιο, μέχρι που ανακαλύπτουν ένα κρυμμένο φορτίο κοκαΐνης σε ένα πετρελαιοφόρο. Η ταινία των Αλμπέρτο Ροντρίγκεζ, Ραφαέλ Κόμπος -με τις συναρπαστικές υποβρύχιες σκηνές έκανε πρεμιέρα στο 73ο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν και απέσπασε με το βραβείο Γκόγια 2026 για τα καλύτερα οπτικά εφέ. Με τους Αντόνιο ντε λα Τόρε, Μπάρμπαρα Λένι, Σεζάρ Βισέντε, Χοακίν Νούνιεζ.

Σον το Πρόβατο και το Τέρας της Φάρμας

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Οι κάτοικοι της φάρμας ανυπομονούν για το Halloween, μέχρι που ο αδέξιος Αγρότης καταστρέφει κατά λάθος το αγαπημένο χωράφι με τις κολοκύθες του κοπαδιού. Αποφασισμένος να διορθώσει την κατάσταση, ο Σον το πρόβατο μεταμορφώνεται σε τρελό επιστήμονα και προσπαθεί να σώσει τη γιορτή με ένα αυτοσχέδιο πείραμα. Όμως τα πράγματα ξεφεύγουν γρήγορα από κάθε έλεγχο. Ο Αγρότης εξαφανίζεται, ένα άγριο πλάσμα περιφέρεται στα δάση και όλα είναι έτοιμα για μια τερατωδώς αστεία οικογενειακή περιπέτεια. Ο Σον το πρόβατο έκανε πρώτη φορά την εμφάνιση του το 1995. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Στιβ Κοξ, Μάθιου Γουόκερ. Σύμφωνα με το BBC, ο παραγωγός Richard Beek δήλωσε ότι, παρά την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και των CGI στη βιομηχανία, οι stop-motion ταινίες εξακολουθούν να κερδίζουν βραβεία.

Uchronia

Ο σκηνοθέτης του «Avant-Drag!», Φιλ Ιερόπουλος παρουσιάζει την τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του, executive producer της οποίας είναι ο Τσάρλι Κάουφμαν (Η συνεκδοχή της Νέας Υόρκης, Anomalisa, Η αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού, Στο μυαλο τον Τζον Μάλκοβιτς). Το «Uchronia» σε σενάριο του Φοίβου Δούσου, σεναριογράφου του «Avant-Drag!», εμπνέεται από το βιβλίο του Αρθούρου Ρεμπώ «Μια εποχή στην κόλαση» και είναι η πρώτη διεθνώς κινηματογραφική διασκευή του έργου σε ταινία μεγάλου μήκους. Το φάντασμα του queer Γάλλου ποιητή Αρθούρου Ρεμπώ ταξιδεύει στο χρόνο και συναντά επαναστατικές φιγούρες των τελευταίων 150 χρόνων σε ένα ψυχεδελικό, καλειδοσκοπικό κινηματογραφικό ταξίδι.

Με τους Kristof, Φλομαρία Παπαδάκη, Eve Libertine (τραγουδίστρια του συγκροτήματος Crass), The Boy, Ρέα Βαλντέν, Αντουανέττα Αγγελίδη, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου. Μετά την πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βερολίνου, το «Uchronia» έρχεται για μία εβδομάδα προβολών στον Κινηματογράφο Τριανόν.

Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη: Encore

Μετά τα καταστροφικά γεγονότα που εξόντωσαν τον μισό πληθυσμό του πλανήτη, οι εναπομείναντες ήρωες αγωνίζονται να συνεχίσουν τη ζωή τους. Τελικά, πρέπει να ενωθούν για να αποκαταστήσουν την τάξη και την αρμονία στο σύμπαν και να φέρουν πίσω τους αγαπημένους τους σε μια δραματική αναμέτρηση με τον Θάνος.

Το επικό φινάλε του Infinity Saga επιστρέφει στους κινηματογράφους. Στην ειδική προβολή του « Encore» των Άντονι και Τζο Ρούσο που έσπασε ρεκόρ, θα προβληθούν πλάνα την πολυαναμενόμενη ταινία «Εκδικητές: Η Άνοδος του Doctor Doom» των Marvel Studios, η οποία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου.

O Μεγάλος Παράγων (1942)

Ο Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ υποδύεται τον Τζόζεφ «Ντιουκ» Μπερν, έναν πρώην κατάδικο και τρεις φορές υπότροπο, που προσπαθεί να αφήσει οριστικά πίσω του το έγκλημα. Η προσπάθειά του όμως αποτυγχάνει όταν ένας διεφθαρμένος δικηγόρος, ο Μάρτιν Φλέμινγκ, τον μπλέκει σε μια ληστεία θωρακισμένου αυτοκινήτου. Ο Ντιουκ τελικά αποσύρεται από το σχέδιο, κυρίως επειδή ανακαλύπτει ότι η σύζυγος του Φλέμινγκ, η Λόρνα, -στον ρόλο η Άιριν Μάνινγκ- είναι η παλιά του αγαπημένη. Όταν η ληστεία αποτυγχάνει, όμως, ο Ντιουκ παγιδεύεται και κατηγορείται άδικα. Η τελευταία ταινία στην οποία ο Μπόγκαρτ υποδύθηκε γκάνγκστερ για τη Warner Bros. Σκηνοθεσία Λιούις Σάιλερ.

