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Παράλληλα, το αστυνομικό θρίλερ Φάκελος 137 καταγράφει την έρευνα μιας αξιωματικού για περιστατικό αστυνομικής βίας.

Το ντοκιμαντέρ The Match αναλύει την ιστορική αναμέτρηση Αργεντινής και Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986.

Η ταινία Hope παρουσιάζει μια κοινότητα που απειλείται από ένα μυστηριώδες πλάσμα κατά τη διάρκεια πυρκαγιών.

Ο Στίβεν Νάιτ σκηνοθετεί το ντοκιμαντέρ για την περιοδεία επανένωσης των Oasis, καταγράφοντας τη μουσική τους πορεία.

Η ελληνική ταινία Κόκορας παρακολουθεί τις κωμικοτραγικές προσπάθειες ενός πατέρα να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για τον γιο του.

Τέλος, στην ταινία δράσης 3 Ώρες Διορία, ένας διανομέας προσπαθεί να μεταφέρει ένα μόσχευμα σωτηρίας, ενώ καταδιώκεται από μια εγκληματική οργάνωση.

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«Φάκελος 137» με φόντο τις κινητοποιήσεις των Κίτρινων Γιλέκων στη Γαλλία -ταινία που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα-, Κίντμαν και Μπούλοκ που επιστρέφουν στα Μαγικά Φίλτρα, δύο ιδιαίτερα ντοκιμαντέρ, το πολυαναμενόμενο για τους Oasis (που το κοινό στο Φεστιβάλ Βενετίας υποδέχτηκε με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα διάρκειας 8 λεπτών) αλλά και το «The Match» για τον ιστορικό αγώνα Αργεντινής-Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986. Ακόμη, «Hope» από την Νότια Κορέα, «3 Ώρες Διορία», «Η Επέλαση» (κάτι μεταξύ Terminator και Kill Bill) και ένας Έλληνας «Κόκορας».

Αυτές είναι οι ταινίες που έρχονται στις αίθουσες από την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου.

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Μαγικά Φίλτρα 2

Σάντρα Μπούλοκ και Νικόλ Κίντμαν επιστρέφουν στο σίκουελ της ταινίας του 1998. Αυτή τη φορά, οι αδελφές Όουενς πρέπει να αντιμετωπίσουν τη σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους μια για πάντα. Η σκηνοθεσία είναι της Σούζαν Μπίερ και το σενάριο που βασίζεται στο μυθιστόρημα με τίτλο The Book of Magic της Άλις Χόφμαν, των Άκιβα Γκόλντσμαν, Τζόρτζια Πρίτσετ και Κέλι Μάρσελ. Η Στόκαρντ Τσάνινγκ και η Νταϊάν Γουίστ επιστρέφουν στους ρόλους των θείων Frances και Jet Owens. Στο καστ επίσης, οι Τζόι Κινγκ, Λι Πέις, Μέιζι Γουίλιαμς.

Φάκελος 137

Mια αστυνομικός η οποία αναζητά την αλήθεια έρχεται αντιμέτωπη με τους συναδέλφους της και με την ίδια της τη συνείδηση, στο αστυνομικό θρίλερ του Ντομινίκ Μολ, που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Δεκέμβριος 2018. Στο φλεγόμενο Παρίσι των κινητοποιήσεων των «Κίτρινων Γιλέκων», ένας 20χρονος διαδηλωτής τραυματίζεται βαριά από βολή αστυνομικού κοντά στα Ηλύσια Πεδία. Η Στεφανί, αξιωματικός της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της γαλλικής αστυνομίας, αναλαμβάνει την υπόθεση αποφασισμένη να εντοπίσει ποιος ευθύνεται για τον βαρύτατο τραυματισμό του νεαρού.

Oι ανακρίσεις πολλαπλασιάζονται και τα βίντεο αναλύονται καρέ-καρέ, όμως στην πραγματικότητα τα στόματα παραμένουν κλειστά: από την καχύποπτη οικογένεια του θύματος μέχρι τις μονάδες καταστολής που υψώνουν τείχος σιωπής και εχθρικότητας απέναντι στην έρευνα της Στεφανί. Έτσι, η Στεφανί έρχεται αντιμέτωπη όχι μόνο με δύο βασικούς υπόπτους, αλλά και με ένα βαθύτερο ερώτημα: όταν το σύστημα που ερευνάς είναι το ίδιο που υπηρετείς, μπορεί η αλήθεια να αποκαλυφθεί χωρίς κόστος; Ο Μολ, μαζί με τον σταθερό συνεργάτη του, τον Γκιλ Μαρσάν, κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στη διαβόητα απρόσιτη Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της γαλλικής αστυνομίας για να κάνουν τη σχετική έρευνα και να καταφέρουν να αποτυπώσουν την καθημερινότητα του τμήματος, που αναλαμβάνει να ερευνήσει υποθέσεις αστυνομικής βίας ή διαφθοράς. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από διαδηλώσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» που περιλαμβάνονται στην ταινία είναι πραγματικές. Πρωταγωνιστούν οι Λεά Ντρουκέρ, Ζονατάν Τερνμπούλ, Σολάν Μασαντό Γκρανέρ, Σαντρά Κολομπό, Ματίλντ Ρερίς, Στανισλάς Μεράρ.

The Match

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Σαράντα χρόνια μετά τον πιο εμβληματικό ποδοσφαιρικό αγώνα όλων των εποχών, με αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή τον Ντιέγκο Μαραντόνα και την πιο αμφιλεγόμενη στιγμή στην ιστορία του ποδοσφαίρου, το «The Match» επιστρέφει στη θρυλική αναμέτρηση Αργεντινής-Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986 για να ανασυνθέσει ένα γεγονός που σημάδεψε όχι μόνο την ιστορία του αθλητισμού, αλλά και τη συλλογική μνήμη δύο εθνών.

Γιατί, όμως, ένας ποδοσφαιρικός αγώνας απέκτησε τέτοια σημασία; Από τις ιστορικές συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο χώρες μέχρι τις πληγές του Πολέμου των Φώκλαντ, το ντοκιμαντέρ των Χουάν Καμπράλ και Σαντιάγο Φράνκο αποκαλύπτει όλα όσα προηγήθηκαν πριν από τα 90 εκείνα λεπτά. Βασισμένη στο βιβλίο «El Partido» του Αντρές Μπούργκο, η ταινία αντιμετωπίζει τον αγώνα όχι απλώς ως ένα ποδοσφαιρικό γεγονός, αλλά ως το αποκορύφωμα μιας σχέσης γεμάτης συγκρούσεις και ανταγωνισμό μεταξύ των δυο χωρών που εκτείνεται σε περισσότερους από δύο αιώνες.

Οι σκηνοθέτες αξιοποιούν μια ιδιαίτερα ευρηματική κινηματογραφική προσέγγιση, συνδυάζοντας αρχειακό υλικό, ιστορικά ντοκουμέντα και σημερινές συνεντεύξεις με πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, όπως οι Γκάρι Λίνεκερ, Χόρχε Βαλντάνο, Πίτερ Σίλτον, Τζον Μπαρνς, Χόρχε Μπουρουτσάγα, Χούλιο Ολαρτικοετσέα και Όσκαρ Ρουγκέρι.

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Hope

Οι κάτοικοι μιας κωμόπολης πρέπει να υπερασπιστούν την κοινότητά τους απέναντι σε ένα μυστηριώδες πλάσμα, όταν οι δασικές πυρκαγιές διακόπτουν κάθε επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Ο τοπικός διοικητής της αστυνομίας και η υπαρχηγός του παλεύουν να σταματήσουν το μακελειό, ενώ μια ομάδα κυνηγών που προσπαθεί να εντοπίσει το θηρίο καταλήγει να γίνεται η ίδια θήραμά του. Αυτό που ξεκινά ως αίνιγμα κλιμακώνεται μέσα από ανθρώπινες συγκρούσεις και καταλήγει σε μια τραγωδία κοσμικών διαστάσεων.

Τέταρτη ταινία του Νοτιοκορεάτη Να Χονγκ-Τζιν (The Chaser, The Yellow Sea, The Wailing) με τους Χουάνγκ Τζουνγκ-Μιν, Μάικλ Φασμπέντερ, Αλίσια Βικάντερ, Ζο Ιν-Σουνγκ, Hoyeon. «Αγνή blockbuster αδρεναλίνη», όπως έγραψε το Τhe New Yorker.

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Oasis: Don’t Look Back in Anger

Το ντοκιμαντέρ με την υπογραφή του Στίβεν Νάιτ («Peaky Blinders», «A Thousand Blows») καταγράφει τη θριαμβευτική περιοδεία επανένωσης των Λίαμ και Νόελ Γκάλαχερ, Oasis Live ’25, το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του 2025.

Η ταινία περιλαμβάνει στιγμιότυπα από τις πρόβες, τα παρασκήνια και από τις συναυλίες, καθώς και τις πρώτες κοινές συνεντεύξεις των αδελφών Γκάλαχερ μετά από 20 και πλέον χρόνια. Παράλληλα με την παγκόσμια περιοδεία της μπάντας, η οποία έγινε sold out, το ντοκιμαντέρ διερευνά και τον βαθύ συναισθηματικό αντίκτυπο αυτής της στιγμής – φαινόμενο και το τι σημαίνει η μουσική των Oasis για το κοινό και τις γενιές σε όλο τον κόσμο.

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Κόκορας

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Ο Αργύρης, θυρωρός στον Δήμο Αθηναίων, μαθαίνει ότι ο γιος της κληρώθηκε να φοιτήσει σε ένα από τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία της χώρας. Το νέο έρχεται να ταράξει την ούτως ή άλλως, δύσκολη σχέση με τη σύζυγο του Πόπη, επίσης υπάλληλο του Δήμου. Παρά το γεγονός ότι για να φοιτήσει το παιδί τους εκεί είναι όνειρο απατηλό για τα οικονομικά τους, ο Αργύρης αποφασίζει ότι δεν έχει δικαίωμα να γίνει τροχοπέδη στη μοίρα του γιου του που είναι φτιαγμένος για μεγάλα πράγματα.

Με το όχημα το χιούμορ και τον -στα όρια της σαρδόνιας ειρωνείας- σαρκασμό́, το κυνήγι του «ελληνικού ονείρου» καταλήγει σε μια δίνη κωμικοτραγικών συγκρούσεων, που φέρνουν τον Αργύρη μπροστά στην πιο πικρή ανατροπή: ίσως οι ψευδαισθήσεις να ήταν ό,τι καλύτερο είχε ποτέ. Σκηνοθεσία Τάσος Γερακίνης. Πρωταγωνιστούν οι Νίκος Κασάπης, Κόρα Καρβούνη, Δημήτρης Καταλειφός, Ελένη Κοκκίδου, Γιάννης Σαρακατσάνης, Γιούλικα Σκαφιδά, Γιάννης Δρακόπουλος, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Νίκος Δαφνής, και Ελένη Δαφνή. Ο Κόκορας έχει προβληθεί και διακριθεί σε φεστιβάλ παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του 23oυ SFGFF (Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο), όπου κέρδισε το Βραβείο Κοινού.

3 Ώρες Διορία

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Ο Χανκ Μαλόουν, ένας διανομέας πολύτιμων αποστολών, έχει στη διάθεσή του μόλις τρεις ώρες για να μεταφέρει ένα όργανο που θα σώσει τη ζωή ενός επτάχρονου κοριτσιού, το οποίο χρειάζεται άμεση μεταμόσχευση. Αυτό που μοιάζει με μια απλή αποστολή μετατρέπεται σε θανάσιμη καταδίωξη, όταν ο αρχηγός μιας διαβόητης εγκληματικής οργάνωσης γίνεται εμμονικός με το να αποκτήσει το πολύτιμο μόσχευμα. Άλαν Ρίτσον (Motor City, Reacher) και Όουεν Γουίλσον στο action-comedy του Σκοτ Γουό (Οι Αναλώσιμοι 4). Στο καστ επίσης, οι Λέιλα Τζωρτζ, Ροντρίγκο Σαντόρο, Κέιτ Μποξ.

Η Επέλαση

Όταν μια αδίστακτη ομάδα γενετικά τροποποιημένων υπερστρατιωτών ξεφεύγει στην έρημο, μια στρατιωτικός και ​​ελεύθερη σκοπευτής πρέπει να εξαπολύσει την κόλαση για να προστατεύσει τη μικρή κόρη της. Όπως γράφει το Polygon για το action thriller του Άνταμ Γουίνγκαρντ -και άτυπο σίκουελ της cult ταινίας του «The Guest» του 2014-, «Το Terminator συναντά το Kill Bill». Με τους Άντρια Αρχόνα, Νταν Στίβενς, Αλεξ Περέιρα, Έρικ Γουέρχαϊμ, Ρεμπέκα Χολ.

Ο Αλιέντε στον Λαβύρινθό του (2014)

Οι τελευταίες επτά ώρες του Σαλβαδόρ Αλιέντε και των στενών συνεργατών του στο ήδη βομβαρδισμένο Προεδρικό Μέγαρο, την ημέρα του πραξικοπήματος Πινοσέτ στη Χιλή, στις 11 Σεπτεμβρίου 1973. Η ταινία του Μιγκέλ Λιτίν -ένα ­κλειστοφοβικό πολιτικό θρίλερ»- βασίζεται σε αληθινές εμπειρίες επιζώντων. Πρωταγωνιστούν οι Ντανιέλ Μουνιόθ στον ρόλο του Αλιέντε -η ερμηνεία του οποίου επαινέθηκε από κοινό και κριτικούς-, Χουβέλ Βιέλμα, Αλίνε Κίπενχαϊμ, Χοράσιο Βιδέλα.

Ανθρώπινη Κόλαση (1947)

Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και Ελίζαμπεθ Σκοτ στο κλασικό φιλμ νουάρ του Τζον Κρόμγουελ. Ο σκληροτράχηλος παρασημοφορημένος λοχαγός Warren «Rip» Murdock προσπαθεί να ρίξει φως στη μυστηριώδη εξαφάνιση και τον θάνατο του φίλου και συμπολεμιστή του Johnny Drake. Η έρευνα του τον οδηγεί στον υπόκοσμο μιας άγνωστης πόλης και στα δίχτυα μιας γοητευτικής αλλά επικίνδυνης μοιραίας γυναίκας. Ο επικεφαλής της Columbia Pictures, Χάρι Κον, είχε προτείνει αρχικά τον ρόλο της Σκοτ στη Ρίτα Χέιγουορθ, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την τεράστια επιτυχία της «Τζίλντα», όμως εκείνη αρνήθηκε.