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Η ιστορία διαδραματίζεται το 1933 στο Όρεγκον, όπου ένας βετεράνος πολέμου δέχεται να μεταφέρει παράνομα χρυσό για να κερδίσει την ελευθερία του.

Κατά τη διάρκεια της επικίνδυνης αποστολής, ο πρωταγωνιστής έρχεται αντιμέτωπος με την προδοσία, τη βία και την απληστία των συγκρατουμένων του.

Η ταινία, με πρωταγωνιστές τον Ίθαν Χοκ και τον Ράσελ Κρόου, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 18 Σεπτεμβρίου.

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Η Vertical έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ της ταινίας «The Weight», με πρωταγωνιστές τον Ίθαν Χοκ και τον Ράσελ Κρόου που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Sundance.

Η ιστορία εκτυλίσσεται το 1933, στο Όρεγκον, την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης. Ο Σάμιουελ Μέρφι, ένας καταβεβλημένος βετεράνος πολέμου, συλλαμβάνεται άδικα και οδηγείται σε ένα καταυλισμό κρατουμένων στη μέση του πουθενά. Το μόνο που τον βασανίζει ωστόσο, είναι η τύχη της επτάχρονης κόρης του.

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«Σε έναν μήνα θα την αναλάβει το κράτος και θα δοθεί για υιοθεσία», λέει ο Μέρφι στον διευθυντή της φυλακής. «Ακόμα κι αν μου μειώσουν την ποινή για καλή διαγωγή, θα πρέπει να μείνω εδώ άλλους έξι μήνες». Κι εκείνος τού απαντά: «Έχω έναν φίλο που χρειάζεται μια μικρή εξυπηρέτηση. Κανέναν από αυτούς εδώ δεν εμπιστεύομαι, εσένα όμως ναι. Αν κάνεις αυτή τη δουλειά, η ποινή σου τελειώνει εδώ».

Το τίμημα της συμφωνίας είναι μεγάλο: Ο Μέρφι πρέπει να μεταφέρει λαθραία χρυσό από ένα απομονωμένο ορυχείο. Όπως ακούγεται στο τρέιλερ, ο χρυσός «φέρνει μόνο μπελάδες», καθώς πολλοί απελπισμένοι άνθρωποι πιστεύουν ότι «τους ανήκει». Από τα μεγαλύτερα εμπόδια που καλούνται να αντιμετωπίσουν είναι και μια ετοιμόρροπη ξύλινη κρεμαστή γέφυρα, που αιωρείται πάνω από ένα βαθύ φαράγγι.

Καθώς όμως ο Μέρφι και οι συγκρατούμενοί του προχωρούν όλο και πιο βαθιά στο δάσος, γίνεται σαφές ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι η ίδια η διαδρομή, αλλά η προδοσία και η βία που σιγοβράζουν ανάμεσά τους. Η απληστία και η καχυποψία κάνουν την αποστολή ακόμη πιο δύσκολη, ενώ η εμφάνιση μιας γυναίκας, η οποία δηλώνει πως είναι «εξίσου δυνατή με οποιονδήποτε άνδρα βρίσκεται εδώ», περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Τη δεκαετία του 1930, στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα στον αμερικανικό Νότο και τη Δύση, υπήρχαν διάφορες εκδοχές prison labor camps ή convict camps. Δεν επρόκειτο για στρατόπεδα συγκέντρωσης όπως αυτά που έχουμε συνδέσει με τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά για σωφρονιστικά ιδρύματα όπου οι κρατούμενοι εργάζονταν -σε ορυχεία, λατομεία, κατασκευές δρόμων ή γεφυρών- σε εξαιρετικά σκληρές συνθήκες. Συνήθως ζούσαν σε πρόχειρους καταυλισμούς με ξύλινα παραπήγματα ή σκηνές, υπό τη φρούρηση δεσμοφυλάκων. Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά σκληρές, με πολύωρη εργασία, ανεπαρκή σίτιση και συχνή βία. Αρκετές Πολιτείες χρησιμοποιούσαν τους κρατούμενους ως φθηνό εργατικό δυναμικό για δημόσια έργα.

Η old-fashioned ταινία που θυμίζει φιλμ των 70s όπως το «Deliverance» (Όταν ξέσπασε η βία), το «Sorcerer», το «Jeremiah Johnson» ή ακόμη πιο παλιά, τον Θησαυρό της Σιέρα Μάντρε, αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Πάντραικ ΜακΚίνλεϊ στη μεγάλη οθόνη μετά την επιτυχημένη θητεία του στην τηλεόραση με σειρές όπως τα «Kingdom» και «Debris». Το σενάριο συνυπογράφουν οι Σέλμπι Γκέινς (Shelby Gaines), Μάθιου Τσάπμαν και Μάθιου Μπούι, βασισμένο σε μια πρωτότυπη ιστορία των Μπούι και Λίο Σέρμαν.

Το «The Weight» θα κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 18 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από Deadline