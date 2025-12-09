Ο Ίθαν Χοκ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή του CBS Sunday Morning και τη δημοσιογράφο Τρέισι Σμιθ, μεταξύ άλλων, μίλησε για τα γυρίσματα της εμβληματικής ταινίας «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών» («Dead Poets’ Society») του 1990, ενώ μοιράτηκε τις αναμνήσεις του από τον σπουδαίο Ρόμπιν Γουίλιαμς, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2014, σε ηλικία 63 ετών.

Ο τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός ανακάλεσε μία έντονη προσωπική εμπειρία, η οποία, όπως είπε, ανέδειξε το χάσμα ανάμεσα στη δημόσια εικόνα του Γουίλιαμς και τον εσωτερικό του κόσμο. «Θυμάμαι μια φορά που δημιουργούσε ατάκες, όλοι γελούσαν και τον αποθέωναν. Πήγα να πάρω ένα ποτήρι νερό, ένα κουλούρι ή κάτι τέτοιο, και τον είδα κρυμμένο σε μια μικρή γωνιά, μόνο του, στο σκοτάδι», περιέγραψε. «Και σκέφτηκα: ”Α, εντάξει”. Τώρα πια βγάζει πολύ περισσότερο νόημα. Ήταν υπερβολικά απαιτητικό, εξαντλητικό. Υπάρχουν πολλές ιστορίες για τους κλόουν, για τη χαρά που προσφέρουν και για το τίμημα που αυτή έχει».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Deadline, ο θάνατος του Γουίλιαμς δεν επηρεάσε τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθεί ο Χοκ την ταινία πλέον. «Ακόμη και στην ηλικία των 18, είχα επίγνωση της πολυπλοκότητας της συναισθηματικής του ζωής», επεσήμανε. «Ήταν ένας βαθιά, βαθιά ευαίσθητος άνθρωπος αλλά και ιδιαίτερα δεκτικός», πρόσθεσε ο 55χρονος ηθοποιός.

Κλείνοντας, ο Χοκ τόνισε: «Τα λέω όλα αυτά για να πω ότι το τέλος της ζωής του δεν καθορίζει, για μένα, τον τρόπο με τον οποίο έζησε τη ζωή του. Όταν βλέπω την ταινία, σκέφτομαι το πνεύμα του ανθρώπου που γνώρισα εκείνες τις μέρες, πόσο ισχυρό ήταν και πόσες καταιγίδες του ίδιου του ψυχισμού του άντεξε για χάρη μας και για χάρη των άλλων. Τον θαυμάζω απεριόριστα. Δεν υπάρχει δεύτερος σαν κι αυτόν».

Η ταινία «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών», σε σκηνοθεσία Πίτερ Γουίαρ και σενάριο Τομ Σούλμαν, είναι μια κλασική ιστορία ενηλικίωσης που ακολουθεί τον αντισυμβατικό καθηγητή Τζον Κίτινγκ, τον οποίο υποδύεται ο Γουίλιαμς.

Όπως αναφέρει και το δημοσίευμα του Enterntainment Weekly, η αφήγηση τοποθετείται χρονικά στο 1959, κατά την επιστροφή του σε ένα φημισμένο σχολείο αρρένων της Νέας Αγγλίας, όπου η ανορθόδοξη προσέγγισή του στη διδασκαλία της ποίησης εμπνέει τους μαθητές του να αναζητήσουν την αυτογνωσία.

Ο Ίθαν Χοκ απέσπασε υποψηφιότητα στις Χρυσές Σφαίρες που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, για την ερμηνεία του στην ταινία «Blue Moon» του Αμερικανού Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, που σηματοδοτεί την ένατη συνεργασία του με τον σπουδαίο σκηνοθέτη.

Με πληροφορίες από Deadline, Enterntainment Weekly