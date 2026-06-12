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Η Paramount έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του «Heart of the Beast», σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Άγιερ, με πρωταγωνιστές τους Μπραντ Πιτ, Τζ.Κ. Σίμονς και Άνα Λάμπε.

Η ταινία ακολουθεί έναν πρώην στρατιώτη των Ειδικών Δυνάμεων του αμερικανικού στρατού και τον στρατιωτικό σκύλο του, οι οποίοι δίνουν μάχη για την επιβίωσή τους όταν το μικρό αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνουν συντρίβεται στην άγρια φύση της Αλάσκας. Αντιμέτωπος με ακραίες καιρικές συνθήκες, ο Τζέιμς ξεκινά έναν απεγνωσμένο αγώνα επιβίωσης, διασχίζοντας βουνά και ποτάμια.

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«Μετά από μια τρομακτική αεροπορική συντριβή, ο αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων Τζέιμς Μπέλμοντ (Μπραντ Πιτ) και ο στρατιωτικός σκύλος του, ο Όντιν, βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην ενδοχώρα της Αλάσκας. Μαζί, καλούνται να δώσουν μια σκληρή μάχη για την επιβίωση απέναντι στις ακραίες δυνάμεις της φύσης. Από τον καταξιωμένο δημιουργό Ντέιβιντ Άγιερ, το Heart of the Beast είναι ένα καθηλωτικό περιπετειώδες θρίλερ που εξερευνά τον άρρηκτο δεσμό ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και τον πιο πιστό του σύντροφο, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη δοκιμασία της ζωής τους», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

«Η δύναμη δεν κρύβεται στο μέγεθος, αλλά στη θέληση να συνεχίσεις να παλεύεις», ακούγεται να λέει ο Μπραντ Πιτ στο τρέιλερ, επισημαίνοντας ότι έχουν «περάσει και χειρότερα». Ενώ λίγο αργότερα, απευθυνόμενος στον Όντιν -ο σκύλος του έχει χάσει ένα πόδι και δόντια στη διάρκεια μιας αποστολής τους στο εξωτερικό- υπόσχεται: «Θα σε γυρίσω σπίτι. Απλά θα χρειαστεί να το πετύχουμε με τον δύσκολο τρόπο».

Παρότι, η ιστορία διαδραματίζεται στην Αλάσκα, τα γυρίσματα έγιναν στη Νέα Ζηλανδία, πατρίδα του Όντιν, τον οποίο «υποδύεται» ο Ούμπερ, ένας γερμανικός ποιμενικός που υπηρέτησε σε ομάδα διασωστών.

Το «Heart of the Beast» θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 24 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από EW, Deadline