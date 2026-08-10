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Ο ηθοποιός περιέγραψε μια περίοδο έντονου ψυχικού πόνου, η οποία τον οδήγησε να κατανοήσει την απελπισία που οδηγεί στην αναζήτηση ανακούφισης.

Παρά τις καταγγελίες για βίαιη συμπεριφορά σε ιδιωτικό αεροσκάφος το 2016, οι αμερικανικές αρχές δεν άσκησαν ποινικές διώξεις εναντίον του.

Ο πολύχρονος δικαστικός αγώνας για το διαζύγιο και την επιμέλεια των παιδιών του ολοκληρώθηκε οριστικά στα τέλη του 2024.

Σήμερα, ο ηθοποιός δηλώνει συμφιλιωμένος με τον εαυτό του, έχοντας διαχειριστεί τις σχέσεις του με το αλκοόλ και τις οικογενειακές προκλήσεις.

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Μια από τις πιο προσωπικές και δύσκολες εξομολογήσεις της ζωής του έκανε ο Μπραντ Πιτ. Ο 62χρονος σταρ του Χόλιγουντ μίλησε στο Esquire για την περίοδο κατά την οποία τα οικογενειακά προβλήματα και η κατάρρευση της σχέσης του με την Αντζελίνα Τζολί τον οδήγησαν σε ένα πρωτόγνωρο συναισθηματικό αδιέξοδο.

Ο Πιτ, σε συνέντευξή του στο Esquire, ξεκαθαρίζει ότι ποτέ δεν θεωρούσε τον εαυτό του άνθρωπο με αυτοκτονικές τάσεις. Αντίθετα, περιγράφει τον χαρακτήρα του ως εκ φύσεως αισιόδοξο. Παραδέχεται, ωστόσο, ότι υπήρξε μια σύντομη περίοδος κατά την οποία ο ψυχικός πόνος έγινε τόσο έντονος, ώστε μπόρεσε να αντιληφθεί την αυτοκτονία ως μια απελπισμένη αναζήτηση ανακούφισης.

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Δεν αναφέρει ευθέως την Αντζελίνα Τζολί, κάνοντας λόγο για «οικογενειακά ζητήματα», όμως η χρονική περίοδος και όσα περιγράφει παραπέμπουν στη διάλυση της οικογένειάς τους και στην πολυετή δικαστική διαμάχη που ακολούθησε.

Από το «Mr. & Mrs. Smith» στους Brangelina

Ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Mr. & Mrs. Smith» το 2005, όταν εκείνος ήταν ακόμη παντρεμένος με την Τζένιφερ Άνιστον.

Η σχέση τους εξελίχθηκε σε μία από τις διασημότερες ιστορίες αγάπης του Χόλιγουντ. Τα διεθνή μέσα τούς βάφτισαν «Brangelina» και επί περισσότερο από μία δεκαετία κάθε εμφάνιση και κάθε κίνησή τους γινόταν πρωτοσέλιδο.

Απέκτησαν μια οικογένεια έξι παιδιών – τους Maddox, Pax, Zahara, Shiloh και τα δίδυμα Knox και Vivienne – και έπειτα από χρόνια κοινής ζωής παντρεύτηκαν τον Αύγουστο του 2014 στο Château Miraval στη Γαλλία.

Μόλις δύο χρόνια αργότερα, όμως, όλα κατέρρευσαν.

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Το επεισόδιο στο ιδιωτικό αεροσκάφος και η αίτηση διαζυγίου

Τον Σεπτέμβριο του 2016 η Αντζελίνα Τζολί κατέθεσε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές». Είχε προηγηθεί το πολυσυζητημένο περιστατικό σε ιδιωτικό αεροσκάφος.

Η Τζολί κατηγόρησε τον Πιτ για βίαιη συμπεριφορά απέναντι στην ίδια και στα παιδιά τους. Οι καταγγελίες διερευνήθηκαν από τις αμερικανικές αρχές και το FBI, χωρίς τελικά να ασκηθούν ποινικές διώξεις εναντίον του ηθοποιού.

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Ακολούθησε ένας εξαιρετικά σκληρός και πολυετής δικαστικός πόλεμος, κυρίως γύρω από τα παιδιά, αλλά και αργότερα για το Château Miraval και το περίφημο οινοποιείο του πρώην ζευγαριού.

Οι δυο τους αναγνωρίστηκαν νομικά ως άγαμοι το 2019, όμως χρειάστηκαν ακόμη πέντε χρόνια μέχρι να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο του διαζυγίου, στα τέλη του 2024.

Η δύσκολη σχέση με τα παιδιά

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Ένα από τα πλέον επώδυνα κεφάλαια για τον Μπραντ Πιτ φαίνεται ότι παραμένει η σχέση του με τα παιδιά του.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει γνωστές ενδείξεις απομάκρυνσης αρκετών παιδιών από τον πατέρα τους. Η Zahara έχει εμφανιστεί δημόσια χωρίς το «Pitt» στο επώνυμό της, ενώ η Shiloh προχώρησε νομικά στην αφαίρεση του επωνύμου του πατέρα της.

Ο ίδιος ο ηθοποιός αποφεύγει να μιλά αναλυτικά για τις σχέσεις αυτές. Στη νέα συνέντευξη περιορίζεται ουσιαστικά στη διαπίστωση ότι τα οικογενειακά προβλήματα κάθε άλλο παρά εύκολα υπήρξαν.

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Το αλκοόλ και η προσπάθεια να ξανασταθεί στα πόδια του

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Μετά τον χωρισμό ο Πιτ είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση του με το αλκοόλ. Είχε αποκαλύψει ότι παρακολούθησε συναντήσεις των Ανώνυμων Αλκοολικών και παρέμεινε για χρόνια νηφάλιος.

Στη νέα συνέντευξη αποκαλύπτει ότι πλέον δεν απέχει απολύτως από το αλκοόλ, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να πιει ελεγχόμενα μερικά ποτήρια κρασί χωρίς να επιστρέψει στις παλιές καταχρήσεις.

Η περίοδος μετά το 2016 φαίνεται πως υπήρξε συνολικά μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού για τον ηθοποιό: ψυχολογικά, οικογενειακά αλλά και προσωπικά.

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Ένας διαφορετικός Μπραντ Πιτ

Σήμερα βρίσκεται σε σχέση με την Ινές ντε Ραμόν και εμφανίζεται περισσότερο συμφιλιωμένος με τις αντιφάσεις του χαρακτήρα του. Μιλά πλέον χωρίς τη διάθεση να παρουσιάσει την εικόνα του άτρωτου σταρ.

Η εξομολόγησή του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ακριβώς επειδή προέρχεται από έναν άνθρωπο που για δεκαετίες αποτελούσε ένα από τα απόλυτα σύμβολα επιτυχίας, γοητείας και δύναμης του Χόλιγουντ.

Πίσω όμως από τα φώτα, τα Όσκαρ και τη διεθνή αναγνωρισιμότητα, ο Μπραντ Πιτ παραδέχεται ότι έζησε μια περίοδο κατά την οποία ο πόνος έγινε τόσο πιεστικός ώστε να κατανοήσει κάτι που μέχρι τότε θεωρούσε ξένο προς τον ίδιο: την απελπισία ενός ανθρώπου που αναζητά απλώς έναν τρόπο να σταματήσει να πονά.