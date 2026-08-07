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Ο ίδιος περιέγραψε την παιδική του ηλικία και την προσπάθειά του να προσαρμοστεί στις κοινωνικές προσδοκίες, κρύβοντας την πραγματική του ταυτότητα για πολλά χρόνια.

Σήμερα δηλώνει ευτυχισμένος και υπερήφανος, καλώντας τους οικείους του να επιλέγουν την αγάπη και την κατανόηση αντί για την κριτική.

Η Ρόμι Ιμπέλι υποστήριξε την απόφασή του, τονίζοντας τη σημασία της ειλικρίνειας και της απελευθέρωσης σε αυτή την κοινή τους διαδρομή.

Η εξομολόγηση αυτή μετατοπίζει το ενδιαφέρον από τις παλαιότερες δημόσιες εμφανίσεις του στην προσωπική πορεία και την αυτογνωσία του ίδιου του Χέιβεν.

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Για πολλά χρόνια, ο Τζέιμς Χέιβεν ήταν γνωστός στο ευρύ κοινό κυρίως μέσα από μια συγκεκριμένη οικογενειακή εικόνα: ως ο μεγαλύτερος αδελφός της Αντζελίνα Τζολί και ως ο άνδρας που τη συνόδευσε στα Όσκαρ του 2000. Στα 53 του χρόνια, όμως, αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για μια πλευρά της ζωής του που δεν είχε θέση στην παλαιότερη εικόνα που είχε δημιουργηθεί γύρω από το όνομά του: ότι είναι gay.

Ο πρώην ηθοποιός, γιος του Τζον Βόιτ και της αείμνηστης Μαρσελίν Μπερτράν, έκανε το coming out του μέσα από βίντεο και livestream μαζί με τη Ρόμι Ιμπέλι. Η Ιμπέλι, γνωστή από τη σειρά The Real L Word, είχε παντρευτεί τον Χέιβεν τον Αύγουστο του 2024, ωστόσο ο γάμος τους διήρκεσε πολύ λίγο και στη συνέχεια ακυρώθηκε.

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Angelina Jolie’s brother James Haven comes out as GAY after divorcing his wife; admits he used to love wearing mascara.



“When I was a little boy, I was absolutely obsessed with the Disney princesses. I would sneak glitter onto my cheeks, swipe mascara onto my lashes, and for… pic.twitter.com/LFiPs8TFzm — Oli London (@OliLondonTV) August 6, 2026

Κατά τη διάρκεια του livestream, ο Χέιβεν απάντησε ξεκάθαρα σε ερώτηση για τη σεξουαλικότητά του, λέγοντας: «Είμαι gay».Στη γραπτή δήλωσή του, ωστόσο, δεν επέλεξε να ξεκινήσει από το Χόλιγουντ ή από τη δημόσια εικόνα που τον ακολουθούσε όλα αυτά τα χρόνια. Αντίθετα, γύρισε στην παιδική του ηλικία και μίλησε για ένα μικρό αγόρι που αγαπούσε τις πριγκίπισσες της Disney, έβαζε κρυφά glitter στα μάγουλά του και μάσκαρα στις βλεφαρίδες του, στιγμές κατά τις οποίες ένιωθε πιο κοντά στον πραγματικό του εαυτό.

Ο Χέιβεν περιέγραψε πως, καθώς μεγάλωνε, άρχισε να κρύβει αυτές τις πλευρές του προκειμένου να προσαρμοστεί στις κοινωνικές προσδοκίες και στους ανθρώπους γύρω του. Όπως εξήγησε, όπως συμβαίνει με πολλά gay παιδιά, χρειάστηκε πρώτα να αμφισβητήσει τον ίδιο του τον εαυτό, πριν φτάσει στο σημείο να τον αποδεχτεί και να τον γιορτάσει.

Για τον ίδιο, το coming out δεν αποτελεί μια αλλαγή ταυτότητας, αλλά τη στιγμή κατά την οποία οι άλλοι γνωρίζουν επιτέλους τον άνθρωπο που υπήρχε πάντα πίσω από τη σιωπή. Ο Χέιβεν δήλωσε ότι σήμερα αισθάνεται πραγματικά ευτυχισμένος, υπερήφανος για τον άνθρωπο που έχει γίνει και ευγνώμων που δεν αισθάνεται πλέον την ανάγκη να απολογείται για τα στοιχεία που συνθέτουν την προσωπικότητά του.

Στο μήνυμά του κάλεσε την οικογένειά του και τους ανθρώπους γύρω του να επιλέγουν την αγάπη αντί για τον φόβο και την κατανόηση αντί για την κριτική. Όπως ανέφερε, ελπίζει να τον βλέπουν πέρα από τις ταμπέλες, αναγνωρίζοντας την ίδια καρδιά, το ίδιο γέλιο και την ίδια ψυχή που γνώριζαν πάντα.

Angelina Jolie’s older brother James Haven came out as gay on his ex-wife Romi Imbelli’s Substack on Aug. 6: “I am now free to live the life that I believe I was always meant to live.” https://t.co/hZdIFgyKpl pic.twitter.com/Ty4idNHx7M Advertisement August 6, 2026

Η Ρόμι Ιμπέλι παρουσίασε τη δική της οπτική για την ιστορία τους ως μια σχέση που περιλαμβάνει αγάπη, απώλεια και αποδοχή. Τόνισε ότι δεν ήθελε να εκθέσει έναν άνθρωπο που αγαπά, αλλά να τον στηρίξει ώστε να απελευθερωθεί και να μιλήσει ανοιχτά. Περιέγραψε τη σχέση τους ως κάτι που άλλαξε μορφή, χωρίς όμως να χάσει τη σημασία και τη σύνδεσή τους.

Ο Τζέιμς Χέιβεν είχε εμφανιστεί μαζί με την Αντζελίνα Τζολί στις παραγωγές Gia του HBO, Original Sin και Hell’s Kitchen. Η πιο γνωστή κοινή δημόσια εμφάνισή τους, ωστόσο, παραμένει η βραδιά των Χρυσών Σφαιρών το 2000, όταν η Τζολί κέρδισε το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία Girl, Interrupted.

Εκείνη τη βραδιά, οι δυο τους βρέθηκαν στο επίκεντρο έντονου σχολιασμού λόγω ενός φιλιού στο κόκκινο χαλί, με το στιγμιότυπο να αποτελεί για χρόνια μέρος της celebrity μυθολογίας γύρω από την οικογένειά τους.

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Η σημερινή εξομολόγηση του Χέιβεν, όμως, μεταφέρει την προσοχή μακριά από τις παλιές ταμπλόιντ ιστορίες και στρέφεται στον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος αποφάσισε να μιλήσει ο ίδιος για τη ζωή, την ταυτότητα και την προσωπική του διαδρομή.

Με πληροφορίες από People

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