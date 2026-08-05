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Ο ηθοποιός ισχυρίζεται ότι η πρώην σύζυγός του δεν τήρησε τη δέσμευσή της να παραδώσει τα απαραίτητα έγγραφα για την πώληση του μεριδίου της.

Η πλευρά της Τζολί απορρίπτει το αίτημα χαρακτηρίζοντάς το καταχρηστικό, υποστηρίζοντας ότι έχουν ήδη παρασχεθεί επαρκή δεδομένα κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

Η νομική διαμάχη για τον έλεγχο των μετοχών και τη διαχείριση της επιχείρησης συνεχίζεται σε πολλαπλά δικαστικά μέτωπα μετά την πώληση του μεριδίου της ηθοποιού σε τρίτο όμιλο.

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Δεν έχει τέλος η διένεξη του πιο συζητημένου, ίσως, ζευγαριού στη νεότερη ιστορία του Χόλιγουντ: Σύμφωνα με την αμερικανική ιστοσελίδα TMZ, o Μπραντ Πιτ υποστηρίζει ότι η Αντζελίνα Τζολί αποκρύπτει τα κέρδη της στη συνεχιζόμενη δικαστική τους διαμάχη για το οινοποιείο Chateau Miraval, το οποίο μάλιστα πριν από λίγες μέρες απειλήθηκε από τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Νότια Γαλλία,

Σύμφωνα με νέα νομικά έγγραφα που κατατέθηκαν, ο 62χρονος ηθοποιός ζητά από το δικαστήριο να υποχρεώσει την πρώην σύζυγό του να παραδώσει οικονομικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων συμβολαίων για ταινίες από την περίοδο 2017 έως 2021. Η νομική ομάδα του Μπραντ Πιτ υποστηρίζει ότι η 51χρονη πρώην σύζυγός του είχε δεσμευτεί να κοινοποιήσει αυτά τα στοιχεία, αλλά τελικά δεν το έπραξε.

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Ο Μπραντ Πιτ με την Ινές Ραμόν στον προημιτελικό αγώνα της Ισπανίας εναντίον του Βελγίου στο Λος Άντζελες- η ομάδα που υποστήριξαν κέρδισε τελικά το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η πλευρά του Πιτ θεωρεί τα έγγραφα αυτά απαραίτητα, δεδομένου ότι η Τζολί είχε επικαλεστεί την ανάγκη για «οικονομική ανεξαρτησία» κατά την πώληση του μεριδίου της στο Château Miraval, καθώς και για να απαντήσει στους ισχυρισμούς της ότι η πώληση αυτή έγινε αποκλειστικά για λόγους προσωπικής της αποκατάστασης.

Από την πλευρά της, η Τζολί αρνείται να παράσχει τα έγγραφα, χαρακτηρίζοντας τις απαιτήσεις του πρώην συζύγου της καταχρηστικές και περιττές. Οι συνήγοροί της υπογραμμίζουν ότι ο Πιτ έχει ήδη λάβει τεράστιο όγκο οικονομικών δεδομένων κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας δικαστικής τους διαμάχης, τονίζοντας ότι η αίτηση αυτή αποτελεί απλώς μια προσπάθεια περαιτέρω πίεσης και παρεμπόδισης.

Η Αντζελίνα Τζολί αφιέρωσε πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, αλλά αποχώρησε ξαφνικά στα τέλη του 2022.

Ο Μπραντ η Αντζελίνα και τα… σταφύλια της οργής

Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί για τους αμπελώνες και το οινοποιείο Château Miraval ξεκίνησε το 2022 και συνεχίζεται με σφοδρότητα, παρόλο που οι διαδικασίες του διαζυγίου τους ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2024.

Το 2021, η Αντζελίνα Τζολί πούλησε το μερίδιό της στο οινοποιείο στη θυγατρική εταιρεία του ομίλου Stoli, συμφερόντων του Ρώσου δισεκατομμυριούχου Γιούρι Σέφλερ.

Ο Μπραντ Πιτ κινήθηκε νομικά εναντίον της υποστηρίζοντας ότι υπήρχε συμφωνία μεταξύ τους σύμφωνα με την οποία κανένας δεν μπορούσε να πουλήσει το μερίδιό του χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου ή χωρίς να του δώσει πρώτα το δικαίωμα προτίμησης. Υποστηρίζει επίσης ότι η κίνηση αυτή έγινε εκδικητικά και έβλαψε τη φήμη και τη λειτουργία της επιχείρησης.

Ο Μπραντ Πιτ είχε πρωταγωνιστήσει στις καμπάνιες του Miraval.

Από την πλευρά της, η Αντζελίνα Τζολί αρνείται την ύπαρξη τέτοιας δέσμευσης, υποστηρίζοντας ότι είχε κάθε δικαίωμα να προχωρήσει στην πώληση και κατηγορεί ουσιαστικά τον Πιτ ότι το κάνει για να την εκδικηθεί. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι οι δικές του απαιτήσεις και τα εμπόδια την οδήγησαν να απομάκρυνθεί από την κοινή τους επένδυση. H αξία του οινοποιείου έχει φτάσει τα 164 εκατομμύρια δολάρια, τρεις φορές επάνω από τα χρήματα που είχε δώσει το ζευγάρι για την αγορά του το 2008.

Η διαμάχη έχει επεκταθεί σε πολλαπλά δικαστήρια στις ΗΠΑ, τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο, με εκατέρωθεν νομικές κινήσεις σχετικά με τον έλεγχο των μετοχών, τα οικονομικά στοιχεία και τα εμπορικά συμβόλαια, παραμένοντας ένα από τα πιο πολύπλοκα νομικά μέτωπα του Χόλιγουντ.