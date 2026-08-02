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Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη νότια Γαλλία έφτασαν κοντά στο Château Miraval, το διάσημο οινοποιείο του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί στην Προβηγκία, την ώρα που οι δύο πρώην σύζυγοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε πολυετή δικαστική διαμάχη για την ιδιοκτησία του.

Το Château Miraval βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο νομικών αντιπαραθέσεων που ξεκίνησαν μετά τη διάλυση του γάμου του πρώην ζευγαριού. Οι δύο ηθοποιοί απέκτησαν το εκτεταμένο κτήμα το 2012 και παντρεύτηκαν εκεί το 2014. Δύο χρόνια αργότερα, η Αντζελίνα Τζολί κατέθεσε αίτηση διαζυγίου. Αν και το διαζύγιο έχει πλέον οριστικοποιηθεί, η διαμάχη για το οινοποιείο παραμένει ανοιχτή.

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Στο επίκεντρο της δικαστικής σύγκρουσης βρίσκεται η απόφαση της Τζολί να πουλήσει το μερίδιό της στην Tenute del Mondo, την οινική εταιρεία που συνδέεται με τον όμιλο Stoli Group του επιχειρηματία Γιούρι Σέφλερ.

Ο Μπραντ Πιτ υποστηρίζει ότι οι δυο τους είχαν συνάψει συμφωνία, σύμφωνα με την οποία κανένας δεν μπορούσε να πουλήσει το ποσοστό του χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του άλλου. Από την πλευρά της, η Αντζελίνα Τζολί αρνείται ότι υπήρξε ποτέ τέτοια συμφωνία.

Ενώ η πολυετής αυτή δικαστική διαμάχη συνεχίζεται, ένα νέο μέτωπο ανησυχίας άνοιξε με τις πυρκαγιές που μαίνονται κοντά στο χωριό Κορένς της Προβηγκίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, οι φλόγες πλησίασαν το Château Miraval, ενώ πυκνοί καπνοί έγιναν ορατοί πάνω από τους αμπελώνες και τις γύρω εκτάσεις του κτήματος.

Μέχρι στιγμής, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς το οινοποιείο, έπειτα από μεγάλη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν ελικόπτερα και πυροσβεστικά οχήματα.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι πυροσβέστες άντλησαν νερό από την ιδιωτική λίμνη του Château Miraval, προκειμένου να ενισχύσουν τις προσπάθειες κατάσβεσης. Φωτογραφίες από την περιοχή καταγράφουν τεράστιες στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό, ενώ βίντεο που τραβήχτηκαν μετά τη δύση του ήλιου δείχνουν τις φλόγες να φωτίζουν τον νυχτερινό ορίζοντα.

Η πυρκαγιά εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττει πολλές χώρες της νότιας Ευρώπης, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα.

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Την ίδια στιγμή, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο οποίος διαθέτει κατοικία στην περιοχή του Μπρινιόλ, γνωστοποίησε μέσω επιστολής προς τον δήμαρχο της πόλης την αγωνία του για την εξέλιξη της κατάστασης.

«Αγαπητέ Ντιντιέ, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ιδέα αν το όμορφο σπίτι μας θα καταφέρει να αντέξει αυτή τη φρικτή δοκιμασία», έγραψε ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Καθώς εγκαταλείπουμε το Μπρινιόλ, θέλουμε να τονίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ελπίζουμε ότι εσύ και οι κάτοικοι της πόλης είστε ασφαλείς. Δεύτερον, η Αμάλ κι εγώ δεσμευόμαστε πως, ό,τι κι αν συμβεί στο χωριό μας, αποτελούμε μέρος αυτής της κοινότητας και θα συμβάλουμε στην αποκατάστασή της».

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Η επιστολή ολοκληρώνεται με τη φράση: «Αγαπάμε το Μπρινιόλ και τους φίλους μας που ζουν εκεί».

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Daily Mail, η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί αναμένεται να επιστρέψει στις δικαστικές αίθουσες, καθώς η σχετική δίκη έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2027.

Το δικαστήριο θα εξετάσει αν η πώληση του 50% του Château Miraval από την Τζολί παραβίασε τη συμφωνία που, σύμφωνα με τον Πιτ, είχαν συνάψει οι δύο πλευρές. Στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδέχεται να κληθούν να καταθέσουν ο Γιούρι Σέφλερ και άλλα στελέχη του ομίλου Stoli, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίμαχη συναλλαγή.

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