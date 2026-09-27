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Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε την Κυριακή πως συνέλαβε άνδρες ως υπόπτους για αδικήματα που σχετίζονταν με εκρηκτικά και ο στρατός εξέταζε αριθμό οχημάτων, στο πλαίσιο ενός περιστατικού «μεγάλης κλίμακας» σε βρετανική βάση που χρησιμοποιούν αμερικανικές δυνάμεις στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει δώσει την άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τη βάση στο Φέρφορντ για επιθέσεις σε ιρανικές βάσεις πυραύλων που επιτίθενται σε σκάφη στα Στενά του Ορμούζ.

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Μάρτυρας που μίλησε στο Reuters είπε ότι ένοπλοι αστυνομικοί εμπόδιζαν την πρόσβαση στην κεντρική πύλη και περίπου 30 οχήματα, μεταξύ των οποίων περιπολικά της αστυνομίας, ασθενοφόρα και οχήματα της πυροβεστικής, βρίσκονταν στο χωριό κοντά στη βάση.

«Αριθμός ακινήτων εκκενώνονταν στην περιοχή του Γουέλφορντ μετά την κήρυξη μεγάλης κλίμακας επεισοδίου. Ακολουθεί τη σύλληψη αριθμού ανδρών ως υπόπτων για αδικήματα σύμφωνα με τον νόμο περί εκρηκτικών» ανακοινώθηκε από την αστυνομία του Γκλόστερ. Πυροτεχνουργοί του στρατού εξέταζαν οχήματα.

Η Βρετανία είχε πει τον Ιούλιο πως οι ένοπλες δυνάμεις της ήταν έτοιμες να προστατέψουν τη χώρα από οποιαδήποτε επίθεση αφού οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν τη βρετανική κυβέρνηση να μην επιτρέπει σε αμερικανικά βομβαρδιστικά να πετούν από το Φέρφορντ. Βρετανοί υπουργοί επίσης έχουν ενημερώσει σχετικά με τη ρωσική υβριδική απειλή σε κρισιμες υποδομές.

Με πληροφορίες από Reuters, BBC