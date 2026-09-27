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Ο απολογισμός των θυμάτων του ναυαγίου πορθμείου πριν από σχεδόν δύο εβδομάδας στη θάλασσα της Ιάβας, στην Ινδονησία, έγινε βαρύτερος, φτάνοντας τους 64 νεκρούς, γνωστοποίησε αξιωματούχος χθες Σάββατο, καθώς οι υπηρεσίες διάσωσης συνεχίζουν την προσπάθεια να εντοπίσουν δεκάδες ανθρώπους που επισήμως παραμένουν αγνοούμενοι.

«Από τους 243 ανθρώπους πάνω στο σκάφος, 172 απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, 108 επιβίωσαν, 64 απεβίωσαν και 71 αναζητούνται ακόμη», συνόψισε ο Γιούντι Μπραμάντιο, αξιωματούχος της ινδονησιακής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

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Το φέρι Virgo Transport 8 συνέδεε τα ινδονησιακά νησιά Ιάβα και Βόρνεο όταν βυθίστηκε εν μέσω θαλασσοταραχής, με κύματα ύψους κάπου 2,5 μέτρων, κατά τις αρχές.

Τα ναυτικά δυστυχήματα είναι τρομακτικά συχνά στην Ινδονησία, αρχιπέλαγος 17.000 και πλέον νησιών που εξαρτάται σε ιδιαίτερα υψηλό βαθμό από τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, κυρίως λόγω παραβιάσεων ή ανεπαρκούς τήρησης κανονισμών ασφαλείας και απρόβλεπτων μετεωρολογικών συνθηκών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa