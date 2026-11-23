Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Περίπου 140 αεροσκάφη έχασαν προσωρινά το σήμα GPS πριν από δύο εβδομάδες, κατά τη διάρκεια πτήσεων κοντά στις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η παρεμβολή ενδέχεται να προκλήθηκε από ρωσικό πολεμικό πλοίο που έπλεε στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας.

Το περιστατικό διήρκεσε περίπου 20 λεπτά χωρίς να προκαλέσει λειτουργικά προβλήματα στις πτήσεις, καθώς τα αεροσκάφη διαθέτουν εφεδρικά συστήματα πλοήγησης.

Αναλυτές θεωρούν ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί πιθανή κλιμάκωση των δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού πολέμου με σκοπό την αποτροπή της δυτικής επιτήρησης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο, το οποίο έπλεε σε απόσταση μικρότερη των 200 μιλίων από τις βρετανικές ακτές, φέρεται να προκάλεσε παρεμβολές στα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, με αποτέλεσμα περίπου 140 αεροσκάφη να χάσουν προσωρινά το σήμα GPS. Το περιστατικό, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The i Paper, σημειώθηκε πριν από περίπου δύο εβδομάδες και προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια των αεροπορικών μετακινήσεων.

Ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που η Ρωσία παρεμποδίζει σήματα δορυφορικής πλοήγησης αεροσκαφών τόσο κοντά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εφόσον επιβεβαιωθεί η εμπλοκή ρωσικού πολεμικού πλοίου, το περιστατικό θα μπορούσε να θεωρηθεί κλιμάκωση των ενεργειών ηλεκτρονικού πολέμου που αποδίδονται στη Μόσχα.

Advertisement

Advertisement

Περίπου 140 αεροσκάφη έχασαν το σήμα GPS

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από δύο εβδομάδες, όταν περίπου 140 αεροσκάφη αντιμετώπισαν απώλεια σήματος GPS. Οι πτήσεις είχαν απογειωθεί, μεταξύ άλλων, από το Εδιμβούργο, το Μάντσεστερ και το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου.

Σύμφωνα με ανάλυση της ομάδας αεροπορικών πληροφοριών Hexbird, μεταξύ των πτήσεων που επηρεάστηκαν ήταν ένα αεροσκάφος της Ryanair από το Εδιμβούργο προς τη Ρώμη, μια πτήση της easyJet από το Μάντσεστερ προς τη Χουργκάντα της Αιγύπτου, καθώς και πτήση της British Airways από το Λονδίνο προς τη Στοκχόλμη.

Οι παρεμβολές διήρκεσαν περίπου 20 λεπτά και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν προκάλεσαν λειτουργικά προβλήματα στις πτήσεις. Τα αεροσκάφη διαθέτουν εφεδρικά συστήματα πλοήγησης, ενώ οι πιλότοι είναι εκπαιδευμένοι να επιχειρούν ακόμη και όταν δεν είναι διαθέσιμο το σήμα GPS.

Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι ο συνδυασμός μιας τέτοιας παρεμβολής με μια δεύτερη τεχνολογική αστοχία θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται μια πιθανή κατάρρευση των συστημάτων της NATS, του φορέα που είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Experts believe it could be the first time Russia has blocked satellite navigation signals on planes so close to the UK in what would mark an escalation in Vladimir Putin’s hybrid warfare https://t.co/3mDK7IMBYu https://t.co/84UU8lWEiX — The i Paper (@theipaper) November 23, 2026

Το μεγαλύτερο περιστατικό παρεμβολών GPS στη Βόρεια Θάλασσα

Το συμβάν θεωρείται το μεγαλύτερο περιστατικό παρεμβολών στο σύστημα GPS στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας κατά το τελευταίο έτος.

Advertisement

Σύμφωνα με την ολλανδική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, επτά πτήσεις που ανέφεραν απώλεια σήματος GPS οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ.

Η ανάλυση της Hexbird έδειξε ότι περίπου 40 από τα αεροσκάφη που επηρεάστηκαν βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή εντός ή κοντά στον εναέριο χώρο που ελέγχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Την ίδια περίοδο, φορτηγά πλοία με ρωσική σημαία κινούνταν νοτιότερα, με κατεύθυνση προς τη Μάγχη.

Η Hexbird, πάντως, δεν κατέληξε σε οριστικό συμπέρασμα για την προέλευση των παρεμβολών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ούτε ταυτοποιείται η νηοπομπή ως η πηγή (της παρεμβολής), αλλά ούτε και αποκλείεται».

Advertisement

«Σχεδόν βέβαιο» ότι η παρεμβολή προήλθε από ρωσικό πολεμικό πλοίο

Ο Τζέιμς Ντρόξφορντ, πρώην αξιωματικός ναυτικών πληροφοριών και ανεξάρτητος αναλυτής, εκτίμησε ότι ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο που συνόδευε τη νηοπομπή ήταν «σχεδόν βέβαιο ότι αποτελούσε την πηγή της παρεμβολής στο σήμα GPS».

Κατά την εκτίμησή του, η ενέργεια ενδέχεται να αποτέλεσε αντίδραση στην παρακολούθηση της νηοπομπής από το ΝΑΤΟ, καθώς αεροσκάφη επιτήρησης πιθανόν επιχειρούσαν σε κοντινή απόσταση.

«Η πορεία τους παρακολουθούνταν καθ’ όλη τη διάρκεια της διέλευσής τους από τη Βόρεια Θάλασσα. Θεωρώ ότι η μικρή διάρκεια της παρεμβολής στο GPS, σε συνδυασμό με την τοποθεσία και τα μέσα που βρίσκονταν στην περιοχή, υποδηλώνουν πως επρόκειτο για μια αντίδραση με σκοπό την αποτροπή της επιτήρησης των εν λόγω πλοίων από τη Δύση», δήλωσε.

Advertisement

Μέχρι στιγμής, πάντως, η ανάλυση της Hexbird δεν επιβεβαιώνει ότι η ρωσική νηοπομπή ήταν η πηγή των παρεμβολών. Η εκτίμηση του Ντρόξφορντ αποτελεί ξεχωριστή αξιολόγηση του περιστατικού.

Advertisement

Advertisement