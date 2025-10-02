Δύο αεροσκάφη της Delta Airlines συγκρούστηκαν το βράδυ της Τετάρτης σε διάδρομο τροχοδρόμησης του αεροδρομίου LaGuardia στη Νέα Υόρκη.
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, επρόκειτο για μια «σύγκρουση χαμηλής ταχύτητας» ανάμεσα στην πτήση 5047 της Endeavor Air –θυγατρικής της Delta– που είχε αφιχθεί από το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, και στην πτήση 5155 της ίδιας εταιρείας, η οποία ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει για το Ρόανοουκ στη Βιρτζίνια.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 μ.μ. τοπική ώρα, όταν το φτερό του αεροσκάφους της πτήσης 5155 ακούμπησε την άτρακτο της πτήσης 5047. Σύμφωνα με τη Delta, μια αεροσυνοδός τραυματίστηκε ελαφρά. Της παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες στο σημείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.
Η πτήση 5155 μετέφερε 32 άτομα (28 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος), ενώ η πτήση 5047 είχε συνολικά 61 άτομα (57 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος).
Στο σημείο βρέθηκε και παραγωγός του CBS News που ταξίδευε στην πτήση 5047, ο οποίος κατέγραψε με το κινητό του βίντεο από τη ζημιά στο φτερό του άλλου αεροπλάνου. Στο υλικό ακούγεται ο πιλότος να ενημερώνει τους επιβάτες μέσω ενδοεπικοινωνίας: «Φαίνεται πως κάποιο αεροσκάφος συγκρούστηκε μαζί μας».
Η αιτία της σύγκρουσης παραμένει άγνωστη. Η Αρχή Λιμένων δήλωσε ότι το περιστατικό δεν επηρέασε τη λειτουργία του αεροδρομίου, ενώ η Delta επιβεβαίωσε πως θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για την έρευνα.