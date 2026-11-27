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Η νέα δικάσιμος για την υπόθεση, στην οποία εμπλέκονται δώδεκα κατηγορούμενοι, ορίστηκε από το δικαστήριο για τις 4 Οκτωβρίου του 2027.

Οι δώδεκα κατηγορούμενοι είχαν καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ισόβια κάθειρξη και πολυετείς ποινές για τη φονική επίθεση που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2022.

Μετά την ανακοίνωση της νέας αναβολής, η μητέρα του θύματος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της τονίζοντας τη σημασία της δικαίωσης της μνήμης του παιδιού της.

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Αναβάλλεται για τρίτη φορά το Εφετείο για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, που δέχθηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα από ομάδα χούλιγκαν του ΠΑΟΚ την 1η Φεβρουαρίου του 2022, έξω από μια πολυκατοικία στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Τρίτη αναβολή στο Εφετείο για την υπόθεση δολοφονίας του Άλκη Καμπανού

Σύμφωνα με τη voria.gr, ο συνήγορος του πρώτου κατηγορούμενου ζήτησε αναβολή, αίτημα που έγινε δεκτό από το δικαστήριο κι έτσι η νέα δικάσιμος ορίστηκε για τις 4 Οκτωβρίου του 2027. Νομικήβάση δεδομένων

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Παρόντες ήταν και οι 12 κατηγορούμενοι, που με όπλα όπως σφυρί, μαχαίρι τύπου καράμπιτ, δρεπάνι, ξύλινο στειλιάρι, σιδερένιο γκλομπ αλλά και με κλοτσιές και μπουνιές, επιτέθηκαν στον Άλκη και σε τέσσερις φίλους του, την ώρα που κάθονταν στα σκαλιά μίας πολυκατοικίας, στην οδό η οποία πλέον φέρει το όνομα του νέου που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή.

Δύο από αυτούς κατάφεραν να ξεφύγουν, ενώ οι άλλοι δύο χτυπήθηκαν κι αυτοί με βίαιο τρόπο, καταφέρνοντας, ευτυχώς, να επιζήσουν από τη φονική επίθεση.

Η εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό ήταν μαραθώνια. Επτά από τους δώδεκα κατηγορούμενους καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον πολυετείς καθείρξεις ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και οι υπόλοιποι πέντε σε πρόσκαιρες καθείρξεις ως συνεργοί στην ίδια πράξη κατά του 19χρονου θύματος.

Για την απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του κολλητού φίλου του Άλκη καταδικάστηκαν πέντε από τους κατηγορούμενους και υπόλοιποι επτά για τη συνέργεια στην πράξη αυτή, ενώ για την απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του άλλου φίλου του 19χρονου ο ένας από τους 12 και οι υπόλοιποι 11 για συνέργεια. Οι δώδεκα κρίθηκαν ένοχοι κατά περίπτωση και για άλλα αδικήματα, ενώ μετά την απόφαση του δικαστηρίου επέστρεψαν όλοι στις φυλακές, καθώς ήταν ήδη προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας.

Το ξέσπασμα της μητέρας του Άλκη

Μετά την αναβολή της δευτεροβάθμιας δίκης για την άγρια δολοφονία του 19χρονου γιου της, η μητέρα του 19χρονου Άλκη Καμπανού ξέσπασε.

«Είμαι εδώ, όσες φορές και αν χρειαστεί θα είμαι εδώ, για να δικαιώσω τη μνήμη του Άλκη και να μην κλάψει άλλη μάνα άδικα το παιδί της», είπε χαρακτηριστικά εξερχόμενη από τα δικαστήρια και μεταδίδει το emakedonia.gr.