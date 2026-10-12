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Υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο θα τους βοηθήσει να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δύο εκτελεστών και να φθάσουν στην ταυτότητά τους, αναζητούν οι ερευνητές του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, που έχουν αναλάβει την υπόθεση δολοφονίας του 52χρονου στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της HuffPost ήδη οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους κάποια βίντεο, τα οποία τους βοηθούν να καταλάβουν τη σκηνή του εγκλήματος. Δύο άνδρες με σκούρα ρούχα και κράνη περίμεναν με ένα δίκυκλο τον «στόχο» τους να βγει από το σπίτι του, το οποίο απέχει λιγότερο από χίλια μέτρα μακριά από το σημείο της δολοφονίας.

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Ακολούθησαν τον 52χρονο και ο συνεπιβάτης τον πυροβόλησε οκτώ φορές εν κινήσει. Οι περισσότερες βολίδες τον έπληξαν στην πλάτη και το κεφάλι και έπεσε νεκρός στο έδαφος, με το δεξί πόδι του να το πλακώνει η μηχανή μεγάλου κυβισμού, την οποία οδηγούσε.

Οι αστυνομικοί θα ακολουθήσουν τα βήματα των δραστών με την ελπίδα να εντοπίσουν σε κάποιο σημείο ένα πιθανό λάθος και να μπορέσουν να αναγνωρίσουν τον αριθμό κυκλοφορίας του δικύκλου ή κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους.

Το κινητό τηλέφωνο του θύματος βρίσκεται στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια και μέσα από αυτό ευελπιστούν να αντλήσουν στοιχεία για την καθημερινότητα, τις επαφές του και τις πιθανές αντιδικίες, που είχε.

Το θύμα της εκτέλεσης είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές και για υποθέσεις εκβιασμών, ενώ ήταν πρωταγωνιστής σε περιστατικά με τραυματισμούς οπαδών με πυροβόλο όπλο. Στα πληροφοριακά δεδομένα βλέπουν οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών πως το τελευταίο διάστημα δεν είχε σημαντικό ρόλο στον «κόσμο της νύχτας», αλλά είχε ξεκινήσει να ασχολείται με τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Μέχρι αυτήν την ώρα το κίνητρο της εκτέλεσης παραμένει άγνωστο με τους έμπειρους αξιωματικούς της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά.