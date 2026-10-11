Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Γνώριμος στις αστυνομικές αρχές με το προσωνύμιο «Παπαγάλος» και με πλούσιο ποινικό παρελθόν είναι ο άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στη μία μετά τα μεσάνυχτα σε ερημική περιοχή, κοντά σε εργοτάξιο, στη διασταύρωση Καραμανλή και Παναγούλη.

Ο 52χρονος είχε συλληφθεί το 2015 από τη Δίωξη Εκβιαστών ως μέλος ομάδας νονών της νύχτας, αλλά ήταν γνωστός και για περιστατικά μεταξύ οπαδών, καθώς το 2018 στο Ολυμπιακό Στάδιο είχε πυροβολήσει και τραυματίσει οπαδό στη θήρα 31, ενώ το 2022 είχε συλληφθεί για τον τραυματισμό οπαδού έξω από το σύνδεσμο του παναθηναϊκού στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Advertisement

Advertisement

Ο 52χρονος είχε συλληφθεί πριν από δύο χρόνια και για ενδοοικογενειακή βία και κυκλοφορούσε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο της δολοφονίας εντοπίστηκαν οκτώ κάλυκες, ενώ το θύμα είχε βληθεί στο κεφάλι.

Την υπόθεση έχουν αναλάβει τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.