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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, για την εξαφάνιση δύο ανήλικων κοριτσιών στην Γλυφάδα. Οι 9χρονες Άρτεμις Ανδρικοπούλου και Αφροδίτη Ανδρικοπούλου αγνοούνται από τις 24 Ιουλίου. Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» πρόκειται για γονική αρπαγή και κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας προχώρησε σε ενεργοποίηση Amber Alert Hellas.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Στις 24/7/2026, η μητέρα προέβη σε αρπαγή των ανήλικων, Ανδρικοπούλου Άρτεμις, 9 ετών και Ανδρικοπούλου Αφροδίτη, 9 ετών από την περιοχή της Γλυφάδας και έκτοτε αγνοούνται. «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ενημερώθηκε σήμερα 31/7/2026 για την εξαφάνιση των ανήλικων και προχώρησε άμεσα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBERALERT HELLAS.

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Η Ανδρικοπούλου Αφροδίτη, 9 ετών έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά, έχει ύψος 1,35 και είναι 35 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Η Ανδρικοπούλου Άρτεμις, 9 ετών έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά, έχει ύψος 1,35 και είναι 35 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση».