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Ο δράστης υπέδειξε στους ανακριτές φρεάτιο αποχέτευσης όπου είχε ρίξει τη σορό της γυναίκας.

Μέλη της Αστυνομίας και της ΕΜΑΚ ανέσυραν τη σορό, η οποία έφερε τραύματα στο κεφάλι και βρισκόταν σε αρχόμενο στάδιο σήψης.

Ο ύποπτος επανασυνελήφθη για φόνο εκ προμελέτης και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών της υπόθεσης.

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Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 61χρονης στη Λεμεσό, καθώς ο 43χρονος ύποπτος φέρεται να ομολόγησε τον φόνο της.

Μετά την ομολογία, ο δράστης υπέδειξε στους ανακριτές το σημείο όπου, σύμφωνα με όσα ανέφερε, έριξε τη σορό της 61χρονης σε πηγάδι, το οποίο ανήκει στην ίδια όπως και το χωράφι.

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Μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού έχουν μεταβεί στην περιοχή, η οποία έχει τεθεί υπό αστυνομικό έλεγχο, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι ενέργειες για την έρευνα του πηγαδιού και την ανάσυρση της σορού.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς για την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών της υπόθεσης, ενώ αναμένεται νεότερη επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο 43χρονος Σύρος διατηρούσε, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, σχέση με την 61χρονη Όλγα Βασιλίεβα για περίπου πέντε μήνες. Οι ανακριτές εξέταζαν και οικονομικές προστριβές μεταξύ τους, καθώς ο ίδιος φέρεται να της ζητούσε επίμονα χρήματα.

Στη δικαστική διαδικασία παρουσιάστηκε μαρτυρία περίοικου για γυναικεία κραυγή από την κατοικία του. Άλλη μαρτυρία περιέγραφε δύο πρόσωπα να μπαίνουν στο σπίτι και, περίπου μία ώρα και 15 λεπτά αργότερα, το ένα να βγαίνει, να φέρνει το αυτοκίνητο με την όπισθεν κοντά στην είσοδο και να φαίνεται ότι τοποθετεί κάτι στο πορτμπαγκάζ, πριν αποχωρήσει μόνο του.

Η εξαφάνιση της Όλγας καταγγέλθηκε στην Αστυνομία στις 28 Οκτωβρίου και η φωτογραφία της δημοσιοποιήθηκε το ίδιο βράδυ. Σύμφωνα με τον ανακριτή, στις 05:00 το επόμενο πρωί ο 43χρονος αγόρασε αεροπορικά εισιτήρια για τη Βηρυτό, λίγες μόλις ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της εξαφάνισης.

Την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου, αστυνομικοί τον εντόπισαν στο αεροδρόμιο Λάρνακας, πριν αναχωρήσει από την Κύπρο. Οδηγήθηκε σε αστυνομικό σταθμό, όπου συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος. Για το έκτακτο ταξίδι του επικαλέστηκε σοβαρή ασθένεια προσώπου του περιβάλλοντός του.

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Το Σάββατο, 31 Οκτωβρίου, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού διέταξε την εξαήμερη προσωποκράτησή του. Το ίδιο βράδυ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ομολόγησε ότι σκότωσε την 61χρονη, με τις έρευνες να στρέφονται στην ορεινή Λεμεσό για τον εντοπισμό της σορού της.

Τι αναφέρει η Αστυνομία

Σε συνέχεια των εξετάσεων του ΤΑΕ Λεμεσού σε σχέση με διερευνώμενη υπόθεση απαγωγής με σκοπό τον φόνο εκ προμελέτης και στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ανακρίσεων, ο 43χρονος ύποπτος προέβη χθες σε παραδοχή αναφορικά με τη διάπραξη του φόνου της ελλείπουσας γυναίκας.

Ακολούθως, υπέδειξε στους ανακριτές συγκεκριμένο σημείο, όπου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, είχε ρίξει τη σορό της γυναίκας.

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Μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, σε συνεργασία με μέλη της ΕΜΑΚ, μετέβησαν στο σημείο, όπου εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από φρεάτιο αποχέτευσης σορός γυναίκας.

Σύμφωνα με την αυτοψία που διενήργησε στη σκηνή ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους, η σορός βρισκόταν σε αρχόμενο στάδιο σήψης και έφερε αριθμό τραυμάτων στο κεφάλι.

Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού αναμένεται να διενεργηθεί σήμερα από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

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Ο 43χρονος επανασυνελήφθη λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα σήμερα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης, για διερευνώμενο αδίκημα φόνου εκ προμελέτης και σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για τη διαδικασία προσωποκράτησης του.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λεμεσού.

Πηγή: ink.com

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